Saint-Brieuc. Arno Hémon sculpte des luminaires en dentelle végétale

La pratique du Briochin Arnaud Hémon relève de l’artisanat. Dans son atelier, le créateur façonne à la main, depuis 2018, des luminaires et des pièces uniques. Ses œuvres lumineuses, réalisées en bioplastique recyclé, habitent les intérieurs avec poésie.

Après des études en arts plastiques, Arnaud Hémon a intégré l’école LISAA, à Rennes, en architecture d’intérieur. Si son entrée dans la création d’abat-jour et de luminaires relève presque du hasard, le designer confie avoir toujours été sensible à la lumière, à la transparence, ainsi qu’au fil, au tissage et au flux durant son parcours artistique.

Baladeuse LUDI

C’est dans un bioplastique recyclé d’origine renouvelable à base d’amidon qu’il a trouvé sa matière de prédilection, dont la finesse et la transparence traduisent parfaitement ses affinités artistiques. Au fil du temps, Arnaud Hémon a développé une technique devenue sa signature. « Le graphisme est différent sur chaque pièce. » Chaque création est unique. Le designer d’objet réalise d’abord un moule, puis travaille la matière à la main, à la chaleur, à l’aide d’un stylo 3D, comme s’il tissait. « Je tisse un dessin évolutif qui va de l’écaille aux cheveux. Je remplis ma forme pour en faire des abat-jour uniques. »

Singulière et aérienne, la matière se dépose avec délicatesse et compose un graphisme spontané, presque instinctif. De cette écriture plastique naissent la baladeuse LUDI, la suspension Nymphéas, l’applique murale CHOTI ou encore le luminaire POM. « J’aime le temps long qui passe quand je crée, c’est presque de l’ordre de la méditation. » Son produit phare, le luminaire POM, demande à lui seul une semaine entière de travail. « Plus le format est grand, plus les tests sont longs et plus la création prend du temps. »

Les pièces signées Arnaud Hémon ne sont pas seulement des luminaires, mais de véritables sculptures. Éteintes, suspendues ou accrochées au mur, elles existent déjà par elles-mêmes et habillent l’espace de leur poésie dentelée, de leur graphisme organique. Allumées, leur transparence fait vibrer la pièce de fines projections lumineuses.

Légères, elles sont aussi sans cesse en mouvement et deviennent presque des mobiles. Elles pivotent, bougent, laissent passer la lumière naturelle et créent des formes aléatoires qui animent les détails d’une maison.

Applique murale CHOTI Luminaire POM

Arnaud Hémon travaille essentiellement sur commande, tout en restant ouvert au sur-mesure. Ses créations sont disponibles sur son site internet, et il expédie en France comme à l’étranger.

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