À Nantes, Thomas Jorion expose la beauté des palais oubliés d’Italie quand elle n’a plus besoin de témoins

Avec Veduta, les palais oubliés d’Italie, Thomas Jorion signe au domaine de la Garenne-Lemot une proposition qui recherche un saisissement. Ici, rien ne crie, tout insiste. La lumière, la poussière, les plafonds fendus, les salons désertés, les fastes dévêtus. Une grandeur a disparu. Son fantôme, lui, rayonne encore.

Il faut le dire franchement. La ruine est devenue un cliché visuel. Trop de regards la réduisent aujourd’hui à un motif décoratif, à un frisson d’abandon, à une esthétique fatiguée de fin du monde. Thomas Jorion échappe à cette facilité. Son travail ne fétichise pas l’effondrement. Il ne fait pas de l’abandon un spectacle. Il regarde plus loin, ou plus profondément. Ce qu’il photographie, ce n’est pas le pittoresque du déclin, mais ce qui subsiste d’un ordre ancien lorsque son pouvoir s’est retiré.

Dans Veduta, les palais italiens ne sont plus des lieux de représentation sociale. Ils sont devenus des réservoirs de temps. Les fresques s’écaillent, les tentures ont disparu, les pièces sont vides, les murs se blessent, mais quelque chose demeure — une autorité muette de l’espace, une noblesse sans usage, une splendeur qui ne cherche plus à convaincre. C’est précisément à cet endroit que l’exposition devient forte. Elle ne montre pas la chute. Elle montre ce qui, dans la chute, résiste encore à sa propre disparition.

Thomas Jorion travaille avec une sobriété qui tranche avec la nervosité décorative de tant d’images contemporaines. Le cadrage est net, ferme, sans ostentation. La lumière ne dramatise pas, elle révèle. Les compositions n’appuient rien, ne soulignent rien, ne surjouent aucune mélancolie. Cette retenue fait toute la différence. Là où d’autres chercheraient l’effet, Jorion construit une présence. Là où tant d’images veulent séduire vite, les siennes obligent à rester.

Il y a, dans cette manière de faire, quelque chose de presque moral. Une fidélité au lieu. Une pudeur devant la matière. Une défiance envers le spectaculaire. Le photographe ne s’empare pas des palais oubliés comme d’un butin esthétique. Il leur laisse leur poids, leur silence, leur lenteur. C’est pourquoi ses images ont tant de tenue. Elles ne s’épuisent pas dans leur élégance. Elles gagnent en profondeur à mesure qu’on les regarde.

Bien sûr, il y a l’Italie — ses architectures de villégiature, ses palais aristocratiques, ses jardins, ses demeures d’apparat désormais soustraites à la circulation du monde. Mais l’Italie de Jorion n’a rien de touristique. Rien de solaire. Rien de complaisamment patrimonial. Elle apparaît ici dans un état plus ambigu, plus grave, plus juste peut-être — comme une civilisation qui continue à parler à travers ses propres retraits.

Le titre Veduta convoque à distance tout un héritage du regard italien, de la vue composée, de l’architecture pensée comme scène. Jorion en propose l’envers tardif. Non plus la ville triomphante, mais l’espace déserté. Non plus la maîtrise, mais la persistance. Non plus la gloire, mais son arrière-saison. Ses photographies déplacent ainsi la question patrimoniale vers quelque chose de plus troublant — que reste-t-il d’un monde quand il ne subsiste plus que ses enveloppes ? Que disent les plafonds peints lorsque le théâtre social a cessé ? Que devient la beauté lorsqu’elle n’est plus soutenue par le pouvoir, la richesse, l’usage ou la cérémonie ?

Le vrai sujet de Veduta, au fond, n’est ni l’Italie ni même l’architecture. C’est le temps. Le temps comme force d’érosion, mais aussi comme révélateur. Le temps qui use les apparences. Le temps qui retire aux lieux leur fonction première. Le temps qui abîme et, ce faisant, dénude. Chez Thomas Jorion, l’altération n’est jamais pure perte. Elle agit comme une opération de vérité.

Plus les lieux se défont, plus ils deviennent lisibles. Plus le décor se retire, plus l’espace parle. Plus le prestige se désagrège, plus la beauté cesse d’être mondaine pour devenir presque métaphysique. C’est là que cette série touche juste. Elle n’enferme pas la ruine dans une émotion romantique. Elle la conduit vers une méditation plus âpre sur la durée, la vanité, la survivance, la mémoire matérielle des civilisations.

Dans une époque fascinée par l’immersion, la scénographie bavarde et l’instant photogénique, Veduta propose un régime de la décantation. Cette exposition ne cherche pas à “faire événement”. Elle préfère installer une qualité d’attention. Elle ne multiplie pas les couches interprétatives. Elle laisse les images prendre possession du regard par leur seule intensité calme. C’est une proposition adulte. Une exposition qui n’a pas besoin de surligner son importance pour l’imposer.

Le dialogue avec la Garenne-Lemot est, à cet égard, particulièrement fin. Dans ce domaine traversé par un imaginaire italien, la série de Jorion trouve plus qu’un écrin. Elle trouve une chambre de résonance. L’Italie rêvée par l’architecture du lieu rencontre ici une Italie délaissée, fatiguée, encore souveraine pourtant. L’accrochage promet ainsi moins une simple exposition photographique qu’une confrontation silencieuse entre idéal et ruine, projection et vestige, mémoire construite et mémoire en train de s’effacer.

Informations pratiques

Veduta, les palais oubliés d’Italie

Thomas Jorion

Du 4 avril au 20 septembre 2026

Domaine de la Garenne-Lemot, villa Lemot, Gétigné, près de Nantes

Entrée libre