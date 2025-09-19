Vannes. Julien Abril expose ses toiles à l’atelier Plein les mirettes, jusqu’au 18 novembre

Le peintre nantais Julien Abril présente l’exposition Avel Vor, à l’atelier de céramique Plein les mirettes de Vannes dans le Morbihan, jusqu’au 18 novembre 2025. Le vernissage attend les visiteurs pour le vendredi 3 octobre à partir de 19h.

Julien Abril fera découvrir son exposition de peinture Avel Vor, soit le vent de la mer sur le thème de la mer et de la Bretagne. Le peintre cherche à transmettre les émotions offertes par la beauté de la nature, les couleurs, les odeurs et les sons de sa Bretagne natale.

Fasciné par la géométrie que l’on retrouve dans les animaux et les coquillages, il expérimente plusieurs techniques, où l’énergie et la lumière se dégagent dans des couleurs vives. Son travail est un vent marin de couleurs pour une peinture précise et délicate à l’huile sur toile ou sur papier, par estampage et au pochoir.

Biographie :

Originaire du nord du Finistère, Julien Abril est né près de la mer. Il exerce la profession de professeur de mathématiques dans un collège. Passionné par la peinture, il se met, en parallèle, à peindre en autodidacte et de manière irrégulière pendant une vingtaine d’années.

En 2022, son besoin de créer devient de plus en plus fort, une nécessité dans sa vie presque vitale, au point de réaliser parfois jusqu’à deux toiles dans la même semaine ! C’est la période, où il découvre deux techniques : l’estampage et le pochoir. Il utilise surtout l’huile. Dans ses réalisations, la mer est quasiment toujours présente ; il peint toute l’ambiance marine : les pêcheurs, les poissons, les bateaux…

Julien Abril

A la même date, Julien Abril s’installe à Saint-Étienne-de-Montluc, à une vingtaine de kilomètres de Nantes en Loire-Atlantique. Il devient membre de à la section peinture de l’Amicale laïque de Saint-Étienne-de-Montluc, ce qui lui permet d’échanger sur la peinture avec d’autres artistes. En 2023, il décide d’aller à la rencontre du public pour partager son travail.

Depuis ces dernières années, Julien Abril a de nombreux projets d’expositions, et si elles se déroulent en bord de mer ou d’océan, alors c’est encore mieux !

Infos pratiques :

Avel vor, exposition de peinture de Julien Abril – Atelier Plein les mirettes, jusqu’au mardi 18 novembre

34 rue du Maréchal Leclerc à Vannes (56)

Horaires :

les lundis : de 14h30 à 18h / les mardis et jeudis : de 10h à 20h / les samedis : de 9h à 18h.