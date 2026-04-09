Les 48h de l’Agriculture Urbaine reviennent à Rennes les 25 et 26 avril 2026

Les samedi 25 et dimanche 26 avril 2026, Rennes accueillera une nouvelle édition des 48h de l’Agriculture Urbaine, un week-end festif et participatif consacré à la nature en ville, au jardinage et à l’alimentation durable. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l’événement invite les Rennaises et les Rennais à découvrir les initiatives locales qui font vivre l’agriculture urbaine sur le territoire.

Depuis plusieurs années, ce rendez-vous met en lumière celles et ceux qui, au quotidien, expérimentent d’autres manières de cultiver, de sensibiliser et de penser la ville. À travers cette manifestation, l’agriculture urbaine apparaît non comme un simple loisir vert, mais comme une façon concrète de retisser des liens entre alimentation, biodiversité, transmission des savoirs et cadre de vie.

Un week-end festif, participatif et tourné vers la ville nourricière

Durant ces deux journées, le public pourra participer à un programme riche mêlant ateliers, rencontres et moments conviviaux. L’objectif est double : faire découvrir les acteurs locaux de l’agriculture urbaine et permettre des échanges directs avec celles et ceux qui font vivre ces pratiques à Rennes.

Jardinage, végétalisation, sensibilisation aux enjeux alimentaires et écologiques, partage d’expériences et valorisation des initiatives de terrain seront au cœur de cette édition 2026. L’événement s’adresse aussi bien aux jardiniers confirmés qu’aux familles, aux habitants curieux, aux promeneurs du week-end et à toutes celles et ceux qui souhaitent imaginer une ville plus fertile et plus vivante.

Le dimanche 26 avril, temps fort au Potager des Cultures

Le temps fort de cette édition rennaise se tiendra le dimanche 26 avril au Potager des Cultures, où une grande journée d’animations sera organisée. Parmi les rendez-vous annoncés figure notamment une démonstration d’écopâturage, grâce à la présence de moutons et de chèvres. Une animation à la fois pédagogique et concrète, qui permettra de montrer comment certaines pratiques agricoles et écologiques peuvent pleinement trouver leur place dans l’espace urbain.

Cette journée marquera également le lancement de la grande vente annuelle de plants, un moment attendu par les amateurs de jardinage et tous ceux qui souhaitent fleurir, cultiver ou faire pousser au balcon, au jardin ou dans les espaces partagés.

Une invitation à découvrir les initiatives locales

À travers les 48h de l’Agriculture Urbaine, Rennes poursuit une réflexion de fond sur la place du vivant dans la ville. L’événement permet de découvrir un tissu local engagé, fait d’associations, de jardins, de potagers, de pratiques collectives et de démarches pédagogiques qui donnent une forme concrète à l’idée d’une ville nourricière.

Au-delà de l’animation du week-end, la manifestation propose ainsi une autre manière de regarder la ville, non comme un espace minéral figé, mais comme un territoire à cultiver, à partager et à habiter autrement.

Le programme des 48h de l’Agriculture Urbaine à Rennes et autour de Rennes

En complément de la grande journée annoncée au Potager des Cultures le dimanche 26 avril, plusieurs rendez-vous sont proposés pendant tout le week-end à Rennes et dans la métropole. Ateliers pratiques, balades, visites, temps festifs et animations culinaires composeront cette édition 2026.

Samedi 25 avril à 9h30 — Stage d’une journée : concevoir un jardin multi-étagé, le jardin-forêt

Chem. Robert de Boron, 35000 Rennes

— Stage d’une journée : concevoir un jardin multi-étagé, le jardin-forêt Chem. Robert de Boron, 35000 Rennes Samedi 25 avril à 14h00 et dimanche 26 avril à 10h00 — Fabrication d’abris d’insectes

9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard

— Fabrication d’abris d’insectes 9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard Samedi 25 avril à 14h00 et dimanche 26 avril à 10h00 — Fabrication de nichoirs pour les oiseaux

9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard

— Fabrication de nichoirs pour les oiseaux 9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard Samedi 25 avril à 14h00 et dimanche 26 avril à 10h00 — Vélo-smoothie

9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard

— Vélo-smoothie 9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard Samedi 25 avril à 14h00 et dimanche 26 avril à 10h00 — Peinture végétale

9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard

— Peinture végétale 9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard Dimanche 26 avril à 10h00 — Portes ouvertes du jardin Armorique

Rue Jack Kerouac, 35700 Rennes

— Portes ouvertes du jardin Armorique Rue Jack Kerouac, 35700 Rennes Dimanche 26 avril à 10h00 — Balade à vélo à la découverte des jardins familiaux du sud de Rennes

Rue Eugène-Pottier, 35000 Rennes

— Balade à vélo à la découverte des jardins familiaux du sud de Rennes Rue Eugène-Pottier, 35000 Rennes Dimanche 26 avril à 10h30 — Visite du parc et soins aux animaux

9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard

— Visite du parc et soins aux animaux 9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard Dimanche 26 avril à 12h00 — Pique-nique partagé

9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard

— Pique-nique partagé 9 rue Charles-Gounod, 35235 Thorigné-Fouillard Dimanche 26 avril à 15h00 — Journée éco-pâturage

Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, rue de Hongrie, Rennes

— Journée éco-pâturage Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, rue de Hongrie, Rennes Dimanche 26 avril à 15h00 — Vente de plants

Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, rue de Hongrie, Rennes

— Vente de plants Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, rue de Hongrie, Rennes Dimanche 26 avril à 15h00 — Marché et village de producteurs et créateurs

Ce programme confirme la diversité de l’événement, qui mêle transmission, pratiques de jardinage, découverte des animaux, convivialité et sensibilisation à une ville plus végétale et nourricière.

Programme susceptible d’évoluer. Pour le détail et les éventuelles mises à jour, consulter la programmation officielle.