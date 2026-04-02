Rennes. À l’école Villeneuve, des parents se mobilisent contre une fermeture de classe

À Rennes, la contestation de la carte scolaire se poursuit. Ce jeudi matin, devant l’école élémentaire Villeneuve, dans le quartier des Sacrés-Cœurs, des parents d’élèves ont exprimé leur désaccord face au projet de fermeture d’une classe à la rentrée prochaine. Deux draps ont été accrochés au portail principal de l’établissement, tandis qu’un tract a été distribué aux familles et qu’une pétition a été lancée.

Une mobilisation s’est tenue ce matin devant l’établissement. Les parents ont souhaité rendre leur opposition visible en installant deux draps sur le portail et en distribuant un tract pour alerter les familles du quartier. Le texte diffusé dénonce un projet de fermeture de classe envisagé par le Rectorat au nom de la baisse démographique. Les parents y voient au contraire une décision susceptible de dégrader concrètement les conditions d’apprentissage des élèves.

« Le Rectorat envisage la fermeture d’une classe à l’école Villeneuve, justifiée par une baisse démographique. Cette suppression aggravera les conditions d’apprentissage : les classes de CE2, CM1, CM2, pourront monter jusqu’à 30 élèves et seront composées de doubles niveaux. »

Dans ce tract, les familles expliquent avoir choisi l’école publique Villeneuve au nom d’une certaine idée du service public d’éducation. Elles estiment qu’une fermeture de classe ne serait pas une simple mesure d’ajustement administratif, mais une atteinte directe à la qualité de l’accueil et de l’enseignement.

« Nous avons choisi cette école publique pour nos enfants, car nous croyons en un enseignement de qualité pour tous. Fermer une classe, c’est dégrader l’accueil et l’éducation de chaque élève. Mobilisons-nous pour défendre le service public et exiger le maintien de cette classe. »

Des effectifs plus lourds redoutés

Au cœur de la contestation, il y a une inquiétude très concrète. Les parents redoutent que la suppression d’une classe entraîne une hausse du nombre d’élèves par niveau, notamment en CE2, CM1 et CM2, avec des classes pouvant atteindre jusqu’à 30 enfants. Ils craignent aussi la multiplication des doubles niveaux, souvent plus complexes à gérer au quotidien pour les équipes pédagogiques comme pour les élèves.

L’école élémentaire Villeneuve, située rue Ginguené, est un établissement public de quartier. Sur le site de Rennes Ville et Métropole, elle apparaît actuellement comme une école de 7 classes. C’est précisément cet équilibre que les parents mobilisés disent vouloir préserver.

Une situation locale dans un contexte départemental tendu

La mobilisation de Villeneuve ne surgit pas isolément. Depuis plusieurs semaines, la préparation de la rentrée 2026 en Ille-et-Vilaine suscite de fortes tensions autour de la carte scolaire du premier degré. L’Académie de Rennes indiquait, à l’issue du CSA-SD du 25 février 2026, que 26 ouvertures de classes définitives, 18 ouvertures conditionnelles et 68 fermetures définitives étaient alors proposées dans le département.

Dans le même temps, plusieurs organisations syndicales ont dénoncé une logique de réduction des moyens jugée principalement comptable. Elles mettent en avant une nouvelle vague de suppressions de postes et de fermetures de classes dans un contexte où, selon elles, la baisse démographique devrait au contraire permettre d’améliorer l’encadrement pédagogique, de limiter les effectifs et de mieux accompagner les élèves les plus fragiles.

À Rennes comme ailleurs en Ille-et-Vilaine, ces débats alimentent une série de mobilisations d’école en école. Le cas de Villeneuve vient donc s’ajouter à une contestation plus large sur l’avenir de l’école publique, la qualité d’enseignement et les choix budgétaires opérés pour la rentrée 2026.

Une pétition lancée pour demander le maintien de la classe

Pour tenter d’infléchir la décision, les parents d’élèves ont engagé plusieurs formes d’action. Outre l’affichage sur les grilles de l’école et la distribution de tracts, une pétition a été lancée. Leur objectif est clair : obtenir le maintien de la classe menacée et empêcher une dégradation des conditions d’enseignement dans l’établissement. À ce stade, aucune prise de position publique spécifique sur l’école Villeneuve n’a été identifiée du côté de la Direction académique. La mobilisation des parents entend précisément faire exister ce dossier dans les derniers arbitrages de la carte scolaire.