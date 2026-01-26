Rennes. Rencontre avec la harpiste Laura Perrudin

Dans le cadre du festival Autres Mesures, la harpiste rennaise Laura Perrudin présentera, mercredi 4 février 2026, le prototype de sa harpe chromatique électrique augmentée lors d’un workshop à l’Edulab de l’Hôtel Pasteur. Rencontre.

Ainsi que nous n’avions pas manqué de vous le signaler, le festival Autres Mesures, dédié aux musiques contemporaines, a ouvert ses portes au public le 15 janvier et nous tiendra en haleine jusqu’au 17 février. Cette onzième édition, fidèle au sillon creusé depuis de nombreuses années, proposera à des musiciens habituellement classés dans la catégorie « classique » des incursions vers d’autres répertoires : musiques contemporaines, traditionnelles, voire totalement expérimentales.

À ce jeu, la pianiste Vanessa Wagner nous invitera à sortir de notre zone de confort : non en interprétant, avec un talent déjà reconnu, des œuvres de Chopin, Liszt ou Schumann, mais plutôt des créations du minimaliste Philip Glass, en l’occurrence ses Études pour piano. Plus habituée des grands auditoriums et des scènes comme celles du Couvent des Jacobins ou de l’Opéra, elle se connecte ici à une métrique musicale différente et en propose une lecture très personnelle. Ce faisant, elle bouscule ses propres codes et se remet en question, ce qui ne manque pas d’un certain panache.

Pourtant, c’est une harpiste, en la personne de Laura Perrudin, qui a stimulé notre curiosité — et, pour être plus précis, une harpiste celtique. Ne laissez pas trop vite le nom d’Alan Stivell clignoter dans votre esprit : si elle loue l’apport musical essentiel de ce barde breton, son inspiration est, à elle, très personnelle — et très différente.

Laura Perrudin © Christophe Charpenel

Si nos coqs sont capables de pousser des cocoricos en gallo, ils ne manqueront pas de le faire : c’est à Rennes que Laura Perrudin a vu le jour… il y a quelques années déjà. Avant d’arriver à sa carrière actuelle, elle a fondé de solides bases musicales au conservatoire, pendant près de dix ans, étudiant la harpe, bien entendu, mais pas dans une dimension exclusivement classique : déjà, elle s’intéresse à l’électronique et au jazz. Elle subit aussi l’influence inspirante d’une autre harpiste très singulière, dont nous vous invitons à explorer l’œuvre : Kristen Noguès.

N’ayant pas qu’une seule corde à son arc, s’asseoir devant un micro ne lui fait pas peur. Force est de reconnaître qu’elle a une voix étonnante — nous irions même jusqu’à dire fascinante. Pas toujours seule, elle est parfois accompagnée d’un groupe au nom divertissant : « DOKSHA »… ce sera votre petit exercice du jour que d’en traduire l’expression en verlan et de la rétablir en français.

Non contente d’être harpiste, compositrice et productrice, Laura Perrudin est également une chercheuse au service de son instrument. Elle est la détentrice d’une harpe chromatique unique, équipée d’un micro sur chaque corde, dont elle tire des sonorités tout à fait intéressantes — et surtout novatrices. Elle a mené ces recherches avec le luthier costarmoricain Ph. Volant pour mettre au point cet instrument peu commun. Et elle ne s’arrête pas là : désireuse d’intégrer directement de nouveaux effets, c’est cette fois avec un ingénieur de l’IRCAM qu’elle s’est lancée dans l’élaboration d’une harpe chromatique augmentée. À la suite de deux mois de résidence aux États-Unis, à Los Angeles, au sein du dispositif Villa Albertine, elle a affiné sa réflexion et son projet — dont elle nous offrira la primeur.

C’est au sein du festival Autres Mesures qu’elle se propose, à l’occasion d’un workshop, d’exposer son projet et sa démarche artistique en détail. Elle répondra à toutes les questions que l’on peut légitimement se poser. Les mondes de la musique et des jeux électroniques sont donc appelés à se rencontrer — mais Laura vous expliquera tout cela bien mieux que nous.

Événement important et proche : saluons la sortie, le 26 janvier, d’un nouveau disque intitulé TEMPUS. Si vous souhaitez vous le procurer, il vous faudra vous connecter sur le site du label BMC Records.

Connaître Laura Perrudin lors d’une courte entrevue fut un véritable plaisir et une découverte passionnante. Un authentique talent, doublé d’une intelligence et d’une créativité qui rendent son discours captivant, devrait vous inciter à aller à sa rencontre. Retrouvez-nous au festival Autres Mesures pour y faire — n’en doutez pas — de stimulantes découvertes.

Infos pratiques :

Mercredi 4 février 2026 – Edulab Pasteur, Hôtel Pasteur, 2 place Pasteur, Rennes (1h)

Tarif : entrée libre, dans la limite des places disponibles (jauge limitée)

Déroulé : ouverture publique workshop (échange avec l’artiste) : 16h > 17h45 • Ouverture publique représentation sous forme de conférence jouée : 18h • Représentation : 18h30 > 19h10