Saint-Jacques de la Lande. 5 bonnes raisons d’aller au BAL#3 du théâtre de l’Aire Libre du 28 avril au 8 mai

Le Théâtre l’Aire Libre de Saint-Jacques de la Lande, près de Rennes, présente sa troisième édition de BAL#1. La programmation de ce temps dédié à la jeunesse s’annonce foisonnante : théâtre, danse, concert, jeu, atelier, restitution ou fête porteront les voix des jeunes et des artistes.

La jeunesse prend le lead

Pendant dix jours, la jeunesse prend les commandes. Adolescents et adolescentes prennent la parole, sur scène et dans l’espace public. Ils interrogent leur territoire, enquêtent, explore, transforment les lieux et inventent un parcours urbain à son image. A travers leurs voix mais aussi celles des artistes, tous et toutes racontent ce que grandir signifie aujourd’hui.

Les collégiens s’empareront notamment de la scène du théâtre jeudi 7 mai : à 17h30, la classe de 3e du collège Jean Moulin, accompagné par la chorégraphe Betty Tchomanga, présentera ses portraits dansées. A 18h30, les élèves de l’option théâtre présenteront Les vraies filles du Volcan d’après Marie Desplechin. La soirée continuera en extérieur avec Sous nos latitudes #1 à 20h30. Un groupe de jeunes adultes explore le quartier de la Morinais, son histoire et sa sensibilité. Ils en imaginent une traversée vivante, déambulation faite d’images, d’expériences et de partages.

Restitution (c) Estelle Chaigne

Une programmation foisonnante

Théâtre, danse, concert, jeu, atelier, restitution ou fête, le public est invité à composer son parcours selon ses envies.

Côté théâtre : mardi 28 avril, Kiyan Khoshoie livre sur scène un solo pop joyeux, nourri des icônes de son adolescence (Beyoncé, Janet Jackson ou NSYNC). Wannabe est un spectacle qui prône la joie et la liberté et aborde la construction de soi. Jeanne-Helène bousculera quant à elle les idées reçues sur les petites filles dans Le Grand Sommeil, mardi 5 mai. Ni enfant, ni adulte, elle raconte l’enfance comme un terrain de plaisir et de révolte.

En partenariat avec la ville de Saint-Jacques de la Lande, un jeu grandeur nature, Aliens VS Survivors a été mis en place : « prenez place à bord du vaisseau SJ Express, perdu dans les étoiles. dans le but de démasquer les créatures capables d’imiter les humain·es. » (mercredi 29 avril, 15h30 et 17h30)

Wannabe, (c) Grégory Batardon

Entrez dans la danse et participez !

Le festival sera marqué par des temps forts participatifs et conviviaux : vendredi 8 mai, la scène ouverte sera l’occasion de partager un de vos talents sur scène ou de tester vos qualités artistiques. Vendredi 8 mai, il sera temps d’entrer dans la danse avec le Marathon de la Danse ! Au programme : 2h30 de défis chorégraphiques fous sur un dancefloor en feu Avec des arbitres espiègles et un DJ endiablé, les fous rires se mêleront à la sueur dans ce moment collégial festif.

Profitez d’un festival accessible

Dix jours de BAL#, ce sont deux spectacles payants seulement (Wannabe et Le grand sommeil, de 6 à 18€) et de nombreuses propositions gratuites.

(c) Owen Fiene

Célébrez la nouvelle place Jules Vallès !

Le 8 mai, jour de clôture, le public est invité à une grande fête sur la place Jules Vallès avec le collectif d’habitant·es jacquolandin·es. AU programme : guinguette, jeux, exposition, mölkky, fresque participative…

Après les restitutions d’ateliers théâtre et la scène ouverte, les jeunes danseurs et danseuses, accompagnés par Ásrún Magnúsdóttir, lancent la soirée dans un même élan, avant que le Marathon de la danse n’emporte tout le monde dans une fête qui se prolonge au cœur de la nuit…

Infos pratiques

BAL#3, du 28 avril au 8 mai 2026

Théâtre L’Aire Libre

2 place Jules Vallès

35136 St-Jacques de la Lande

Tél. + 33 (0)2 99 30 70 70

Retrouvez toute la programmation et plus d’infos sur le site

