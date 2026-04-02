Rennes. Animal travail ou quand la danse interroge nos vies sous tension avec les Tombées de la Nuit

Rennes, dimanche 12 avril 2026, mail Anne-Catherine, les corps vont parler. Avec Animal travail, la compagnie Jeanne Simone investit l’espace public pour une pièce chorégraphique aussi sensible que politique. Gratuit, accessible dès 12 ans, ce rendez-vous s’inscrit dans le cycle Dimanche à Rennes porté par Les Tombées de la Nuit, et promet une expérience immersive où la danse devient outil d’exploration du monde contemporain.

« Le travail, c’est la santé ? » La question, volontairement ambiguë, traverse toute la pièce. Depuis plus de vingt ans, la compagnie Jeanne Simone développe une recherche singulière autour des corps dans l’espace public, brouillant les frontières entre performance et quotidien. Avec Animal travail, elle pousse encore plus loin cette exploration en s’attaquant à l’un des piliers de nos existences : le travail.

Sur scène – ou plutôt dans la rue – cinq danseurs et danseuses accompagnés d’une artiste sonore composent une microsociété en mouvement. Ils se croisent, s’observent, se heurtent, se soutiennent. À travers leurs gestes, leurs tensions et leurs relâchements, c’est toute une cartographie sensible du travail qui se dessine : contrainte, aliénation, identité, mais aussi lien social et possibilité d’émancipation.

La chorégraphe Laure Terrier s’appuie sur un texte-poème d’Antoine Mouton, frotté à des fragments sonores issus de radios – comme un bruit de fond du monde contemporain. Une manière de faire entrer le réel dans la danse, de laisser affleurer les discours, les injonctions, les contradictions qui traversent nos vies professionnelles.

Observer “l’animal humain” : une expérience immersive

Animal travail ne se regarde pas seulement, il se vit. Le spectateur est invité à devenir observateur attentif de “l’animal humain”, à décrypter ses réactions, ses émotions, ses mécanismes d’adaptation. Dans cet espace partagé, la distance entre scène et public s’efface : chacun devient partie prenante d’un dispositif où le collectif se réinvente.

La pièce agit comme une tentative de soulèvement discret. Elle ronge le mot « travail » jusqu’à l’os, en révèle les failles, mais propose aussi des issues. Et si d’autres manières d’être ensemble étaient possibles ? Et si le corps, avant toute chose, pouvait redevenir un lieu de soin, de relation et de résistance ?

Un dimanche chorégraphique ouvert à toutes et tous

Fidèle à l’esprit des Tombées de la Nuit, cette proposition artistique se veut accessible, gratuite et ancrée dans la ville. Le Mail Anne-Catherine devient le temps d’une heure un terrain d’expérimentation sensible, où les passants comme les spectateurs avertis peuvent se laisser surprendre.

En amont du spectacle, à 11h, un échauffement collectif est proposé par Laure Terrier. Ouvert à toutes et tous, ce moment participatif permet d’entrer physiquement dans la démarche artistique de la compagnie. Une invitation rare à partager l’énergie du geste avant de la contempler.

Informations pratiques

Date : dimanche 12 avril 2026

dimanche 12 avril 2026 Horaire : 16h – 17h

16h – 17h Lieu : Mail Anne-Catherine, Rennes

Mail Anne-Catherine, Rennes Durée : 1h

1h Tarif : gratuit

gratuit Public : à partir de 12 ans

Une danse du présent, entre fragilité et puissance

Avec Animal travail, la compagnie Jeanne Simone confirme sa capacité à faire du réel un matériau chorégraphique. Dans un monde saturé de discours sur la performance, la productivité et l’épuisement, cette pièce ouvre un espace rare : celui d’une attention au vivant, au fragile, à l’invisible.