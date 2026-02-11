Rennes. Le centre social Ker Yann propose des ateliers cuisine pour les bénéficiaires de l’Épicerie Gratuite

Mardi 10 février 2026, un groupe d’étudiants de l’université Rennes 2 a participé au premier atelier de cuisine organisé dans le cadre du projet de mise à disposition de la cuisine du centre social Ker Yann, à Kennedy, en partenariat avec l’Épicerie Gratuite de Rennes 2.

L’initiative suit le même principe que les ateliers d’ESS Cargo ou de la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes. Elle est née de la rencontre entre Alexia Lavigne, coordinatrice de l’Épicerie Gratuite de Rennes 2, et Mariam de Haro Piqué, chargée de mission — engagement des jeunes et bénévolat — au centre social Ker Yann. Ce projet vise à permettre aux étudiant·e·s bénéficiaires de l’Épicerie Gratuite de disposer gratuitement d’un espace cuisine afin de préparer les denrées récupérées lors des distributions alimentaires. Il favorise la rencontre, le lien social et la découverte du centre social par les jeunes de 18 à 30 ans. L’atelier s’adresse aux personnes isolées, qui manquent de place chez eux, qui ne savent pas quoi cuisiner et/ou qui souhaitent rencontrer du monde.

L’initiative a aussi pour but de valoriser l’ensemble du travail de l’Épicerie Gratuite. « C’est un projet social qui ne s’adresse pas seulement aux étudiants. On trouve des profils différents : des personnes âgées, des familles », déclare Mariam, en contrat de professionnalisation au sein de l’ARCS (Association rennaise des centres sociaux) dans le cadre de sa formation d’animatrice socio-éducative et culturelle à Brest. « J’ai moi-même été bénéficiaire, ça a sauvé plusieurs de mes fins de mois. C’est comme un retour à l’envoyeur. » L’année dernière, 1 920 étudiants étaient bénéficiaires. « En sachant qu’un étudiant revient en moyenne huit fois, on peut chiffrer à environ 12 000 passages », informe Alexia. Mariam ajoute : « Quand je les ai rencontrés, beaucoup m’ont parlé de l’isolement et du fait qu’ils n’avaient pas de quoi cuisiner chez eux ».

L’atelier aura lieu deux mardis par mois, hors vacances scolaires, et peut accueillir entre 10 et 15 personnes, selon la demande. Pour le moment, il se tiendra en fin de journée, après la distribution alimentaire de 17 h 30, afin de s’adapter aux emplois du temps des étudiants. « Le but, c’est qu’ils n’aient rien à dépenser. »

Des recettes seront proposées au groupe, mais les participants sont invités à venir avec leurs envies et leurs besoins.

Un premier coup d’essai réussi

Après des mois de préparation, Alexia et Mariam sont ravies de la tournure de la soirée : l’alchimie semble opérer. Dans la cuisine du centre social, un agréable brouhaha reflète l’ambiance chaleureuse et conviviale du moment.

Venues pour différentes raisons, les personnes apprennent à se connaître et rient tout en s’affairant à la préparation. Certains binômes coupent les légumes, comme Yasmin, étudiante allemande arrivée en France depuis un mois. Elle s’est portée volontaire à la dernière minute alors qu’elle attendait la distribution alimentaire du mardi. « Je n’ai pas encore beaucoup d’épices chez moi et je peux profiter du matériel de la cuisine », sourit-elle. Djodaye, lui, est étudiant en troisième année de communication. Bénévole à l’épicerie depuis septembre 2025, il a connu l’initiative grâce au Discord de l’association. « C’est l’occasion de voir de nouvelles têtes et d’apprendre à cuisiner », explique-t-il. « Je cuisinais avant, mais beaucoup moins depuis que je suis arrivé en France. Je ne sais pas comment cuisiner la plupart des produits français, comme les poireaux et les champignons. L’atelier va me l’apprendre. »

D’autres commencent la cuisson : Camille, en service civique à l’épicerie gratuite, a proposé de faire revenir des galettes à la poêle pour les faire croustiller et les servir en accompagnement. À ses côtés, Angéline, étudiante bénéficiaire et bénévole à l’épicerie, habite en chambre universitaire, avec les difficultés qu’impliquent les cuisines communes. « Savoir ce que c’était et comment ça se passe m’intéressait », déclare-t-elle. « J’aime la cuisine, mais je ne sais pas vraiment cuisiner. J’aimerais bien savoir cuisiner avec ce que j’ai dans le frigo. »

Une fois leur rythme de croisière trouvé, Alexia et Mariam proposeront aux participants de partager, de temps en temps, un repas après l’avoir cuisiné, et imaginent déjà l’intervention de professionnels, comme des cuisiniers ou des diététiciens. Des seniors du quartier sont aussi intéressés pour créer du lien avec les étudiantes et les étudiants. « Ça permet à deux mondes de se rencontrer et de sortir du cliché selon lequel le centre social n’est destiné qu’aux personnes âgées ou aux familles », exprime Mariam. Alexia ajoute : « Tout en leur faisant découvrir la richesse que ce lieu peut leur apporter, et toutes les activités proposées. »

À SAVOIR : l’association L’Épicerie Gratuite de l’université Rennes 2 a été fondée sur les valeurs de gratuité et d’inconditionnalité. Toute personne bénéficiaire a droit à l’anonymat et aucun justificatif de ressources n’est demandé. Trois distributions ont lieu dans le bâtiment Erève : lundi et mardi de 18 h à 20 h et vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.

Centre social Ker Yann : 42 cours Kennedy, 35000 Rennes

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

(fermé le jeudi matin – fermeture à 17 h le vendredi)

Lien HelloAsso pour s’inscrire aux ateliers