BREST Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

A Brest dans le Finistère, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite guidée de la Banque de France à Brest, Banque de France – Brest, Brest
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Brest — Brest
- Présentation du métier de Tailleur de pierre, Eglise Saint-Martin, Brest
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Martin — Brest
- Visite guidée du marégraphe, Base navale – Marégraphe Shom, Brest
19 septembre 2026 à 09h00
Base navale - Marégraphe Shom — Brest
- Visite guidée de l’ancienne Poste centrale de Brest, Ancienne Poste centrale de Brest – Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie, Brest
19 septembre 2026 à 09h45
Ancienne Poste centrale de Brest - Résidence seniors Les Jardins d'Arcadie — Brest
- Visite guidée du port de commerce de Brest, Pôle social Maritime, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle social Maritime — Brest
- Visites historiques (jardins botaniques et poste de secours seconde guerre mondiale), Hôpital régional d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital régional d'instruction des armées Clermont-Tonnerre — Brest
- Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Exposition d’herbiers, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Visite guidée : Tonnerre de Brest !, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Visite libre des collections du musée et du château, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Nid en Herbes – Une œuvre végétale participative, Le jardin d’Armagnac, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Le jardin d'Armagnac — Brest
- Visite libre de l’exposition « Le dessous des mers – L’aventure de la cartographie sous-marine », Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Observer, identifier, comprendre la flore, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Derniers jours ! Accrochage – Les Marines de Dilasser, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Reconstitution historique, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Musée National de la Marine - Château de Brest — Brest
- Ateliers pratiques de montage, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Mon herbier monstrueux, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 10h30
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Visite de la Tour de l’horloge de la gare de Brest, Gare SNCF de Brest (belvédère), Brest
19 septembre 2026 à 11h00
Gare SNCF de Brest (belvédère) — Brest
- Visite guidée du musée vivant de l’imprimerie Pam à Brest, Musée vivant de l’Imprimerie PAM, Brest
19 septembre 2026 à 11h00
Musée vivant de l'Imprimerie PAM — Brest
- Visite de la banque de graines, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 13h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-du-Landais, Eglise Sainte-Thérèse du Landais, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Thérèse du Landais — Brest
- Le musée à la loupe !, Hôtel de Ville de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Brest — Brest
- Visite du Temple de Brest, Temple Protestant, Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Temple Protestant, Brest — Brest
- Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville de Brest — Brest
- Visite en autonomie des serres tropicales, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin du Conservatoire botanique national de Brest — Brest
- Les Lavoirs de Brest : Regards sensibles sur un milieu vivant., Lavoir de Saint-Pierre – Quilbignon, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Lavoir de Saint-Pierre - Quilbignon — Brest
- Visites guidées de la prison de Pontaniou, Pontaniou, Brest
19 septembre 2026 à 14h00
Pontaniou — Brest
- Visite des coulisses de la Maison du Théâtre, La Maison du Théâtre, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
La Maison du Théâtre — Brest
- Visite guidée du jardin botanique, Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin du Conservatoire botanique national de Brest — Brest
- Visite commentée des coulisses du théâtre, La Maison du Théâtre, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
La Maison du Théâtre — Brest
- Exposition « Le Ronronnement des machines « , Maison de la fontaine, Brest
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de la fontaine — Brest
- Visite guidée des archives, Service historique de la Défense – Centre des archives de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 15h00
Service historique de la Défense - Centre des archives de Brest — Brest
- Rencontre avec Nicolas Baron, Médiathèque de Saint-Marc, Brest
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de Saint-Marc — Brest
- Atelier créatif « décomposition du vivant », Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
19 septembre 2026 à 15h00
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences — Brest
- Conférence – Quand Fleuriot de Langle préparait à Brest l’expédition Lapérouse, Hôtel de Ville de Brest, Brest
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel de Ville de Brest — Brest
- Visite à quai de La Recouvrance, Quai du Commandant Malbert, Brest
20 septembre 2026 à 10h00
Quai du Commandant Malbert — Brest
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)