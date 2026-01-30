Châteaugiron. Le Zéphyr dévoile sa programmation 2026 : rock debout, théâtre populaire, danse et grands rendez-vous

À Châteaugiron, Le Zéphyr déroule en 2026 une saison volontairement “polyphonique” : du rock en configuration debout (Dēportivo + une première partie rennaise), de la chanson (Thomas Fersen), un concert-manifeste (Cali), du théâtre de comédie et des propositions très ancrées dans le territoire (danse associative, école de musique, soirées chorales, bal country). Une programmation pensée pour faire se croiser générations, styles et publics, au même endroit, sans chichis.

Ce qu’il ne faut pas rater au plan musical

Dēportivo revient en Bretagne avec Reptile, et passe par le Zéphyr en février, avec Black Boys On Moped en première partie : un duo rennais qui taille dans le rock garage, fuzz en avant, batterie au corps, énergie brute. Soirée annoncée debout, calibrée pour transpirer joyeusement.

En mars, place à Thomas Fersen et à son nouveau spectacle autour de Le choix de la reine, porté par le Trio SR9 : xylophone, vibraphone, marimba… une manière de mettre ses personnages “en clair-obscur”, avec cette malice poétique qui fait sa signature.

En avril, Cali arrive avec Révoltes : une soirée à la fois concert et déclaration d’intensité, où la chanson se frotte à ce que l’époque a de plus électrique.

Et en juin : Goldman et Balavoine, le Tribute, avec l’Orchestre Lakota, pour un format “grands refrains + montée collective” qui vise clairement la communion.

Théâtre : comédies, troupe locale et soirée “monde d’après”

Le début d’année s’ouvre avec Hold up (Les Compagnons de Mal-y-passe) : une mécanique de boulevard où, au cœur d’un week-end prévu “discret”, débarquent amis, épouse, belle-mère… puis deux braqueurs en cavale. Plusieurs dates fin janvier et début février : le Zéphyr joue ici sa carte “théâtre populaire” au sens noble.

Fin février, double proposition d’humour-théâtre : Faut pas pousser papy et mamy dans les orties ! et Mon mariage, mes emmerdes (comédie rythmée, déconseillée aux moins de 12 ans).

Début mars, Tout part en couille annonce la couleur : un duo “sur le monde d’après”, qui passe en revue contradictions, nerfs à vif et absurdités contemporaines, avec l’énergie d’un sketch qui aurait décidé de devenir spectacle.

Au printemps, on retrouve aussi du théâtre associatif avec Le retour de Richard 3 par le train de 9h24, comédie familiale “déjantée” nommée aux Molières 2023 (catégorie Meilleure comédie), sur deux séances fin avril.

Danse et rendez-vous collectifs : DK’LE, bal country, école Paul Le Flem, Notes In Rennes

Le Zéphyr accueille DK’LE fait ses rencontres de danse #1 : un programme qui promet un patchwork de styles (contemporain, hip-hop, jazz, K-pop…) et une vraie soirée de scène pour les danseuses et danseurs du coin.

La saison fait aussi une place nette à la pratique : concerts de l’école Paul Le Flem (entrée libre sur réservation), gala de danse et théâtre, bal country, et, en juin, une série de concerts de chorale signée Notes In Rennes avec une troupe de 150 choristes.

Enfin, en fin d’année, gros marqueur “grand public” : Philippe Lellouche en novembre 2026 avec son premier seul-en-scène, annoncé comme un voyage de souvenirs assumés, drôle et réconfortant.

Le calendrier 2026, date par date

Du ven. 30 janvier au dim. 8 février 2026 — Hold up (Les Compagnons de Mal-y-passe) — plusieurs séances — 8 € (plein), 4 € (-12 ans)

— (Les Compagnons de Mal-y-passe) — plusieurs séances — (plein), (-12 ans) Jeu. 12 février 2026, 20h30 — Dēportivo + 1ère partie Black Boys On Moped — 22 € (prévente), 25 € (sur place)

— + 1ère partie — (prévente), (sur place) Jeu. 26 février 2026, 20h — DK’LE fait ses rencontres de danse #1 — 12 € (plein), 10 € (6–13 ans), gratuit (-5 ans)

— — (plein), (6–13 ans), (-5 ans) Ven. 27 février 2026 — Faut pas pousser papy et mamy dans les orties ! — 20 € (plein), 17 € (réduit)

— — (plein), (réduit) Ven. 27 février 2026, 21h — Mon mariage, mes emmerdes — 20 € (plein), 17 € (réduit)

— — (plein), (réduit) Ven. 6 mars 2026, 20h30 — Tout part en couille — 28 €

— — Ven. 20 mars 2026, 20h30 — Thomas Fersen — 32 € (prévente), 36 € (sur place)

— — (prévente), (sur place) Sam. 21 mars 2026 — Trois femmes au bord de la crise de mère — 25 € (prévente), 28 € (sur place)

— — (prévente), (sur place) Ven. 27 mars 2026, 20h30 — Chorale Castel Mélodies — 12 € (plein), 5 € (-12 ans)

— — (plein), (-12 ans) Sam. 28 mars 2026, 20h30 — Chorale Castel Mélodies — 12 € (plein), 5 € (-12 ans)

— — (plein), (-12 ans) Ven. 3 avril 2026 — Concert de l’école Paul Le Flem — entrée libre sur réservation

— — Ven. 10 avril 2026 — Cali (+ Pierre-André de Vera) — 26 € (prévente), 30 € (sur place)

— (+ Pierre-André de Vera) — (prévente), (sur place) Sam. 25 avril 2026, 20h30 — Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 — 8 € (12 ans et +), 3 € (-12 ans)

— — (12 ans et +), (-12 ans) Dim. 26 avril 2026, 15h — Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 — 8 € (12 ans et +), 3 € (-12 ans)

— — (12 ans et +), (-12 ans) Ven. 22 mai 2026 — Concert de l’école Paul Le Flem — entrée libre sur réservation

— — Ven. 22 mai 2026 — Gala de danse et théâtre (École Paul Le Flem) — entrée libre sur réservation

— (École Paul Le Flem) — Sam. 23 mai 2026, 20h — Bal country (Castel Country Dancers) — infos : castelcountrydancers@laposte.net

— (Castel Country Dancers) — infos : castelcountrydancers@laposte.net Ven. 5 juin 2026, 20h30 — Goldman et Balavoine, le Tribute — 26 €

— — Ven. 19 juin 2026, 20h45 — Concerts de chorale (Notes In Rennes) — horaires multiples

— (Notes In Rennes) — horaires multiples Sam. 20 juin 2026 — Concerts de chorale (Notes In Rennes) — 16h30 et 20h30

— (Notes In Rennes) — et Sam. 28 novembre 2026, 20h30 — Philippe Lellouche — 39 €

Infos pratiques

Le Zéphyr — 15 avenue Pierre le Treut, 35410 Châteaugiron. Renseignements : 02 99 37 41 93. Billetterie selon les spectacles : Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron, Hyper U de Châteaugiron ou plateformes dédiées (Weezevent, HelloAsso, etc.).facebook :LeZephyrChateaugiron