Les Contes du pommier, un long métrage d’animation en stop-motion coproduit à Rennes en salle le 8 avril

Le long métrage d’animation Les Contes du pommier, co-réalisé par le Rennais Jean-Claude Rozec et coproduit par la société rennaise Vivement Lundi !, arrive dans les salles françaises le 8 avril 2026. Ce film en stop-motion, inspiré d’un livre de l’auteur tchèque Arnošt Goldflam, sera aussi montré à Rennes durant le Festival National du Film d’Animation, avant une tournée bretonne du 20 au 25 avril.

Les Contes du pommier est conçu en animation image par image. Ce long métrage de 1h11 tisse ensemble plusieurs récits pour parler de l’absence, du deuil, de l’imagination et du pouvoir réparateur des histoires. Conseillé à partir de 6 ans, il s’adresse aussi aux adultes, tant son univers semble pensé pour réunir les générations autour d’une même émotion.

Au cœur du film, trois enfants passent la nuit chez leur grand-père. Pour combler le silence laissé par l’absence de leur grand-mère, Suzanne, Derek et Tom se mettent à inventer des histoires. Peu à peu, l’imaginaire devient un refuge, une passerelle, presque une manière de recoudre ce qui a été fragilisé. Le film s’organise ainsi autour d’un récit de liaison et de trois contes, dans un dispositif narratif qui mêle réalisme, fantaisie et émotion retenue.

Adapté de nouvelles d’Arnošt Goldflam, écrivain tchèque connu pour mêler humour, gravité et réalisme fantastique, Les Contes du pommier revendique une vraie ambition artistique. Le projet réunit quatre cinéastes européens, Jean-Claude Rozec, David Súkup, Patrik Pašš et Leon Vidmar, ainsi qu’une coproduction paritaire entre la France, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Côté français, Vivement Lundi !, fondée à Rennes en 1998, a pris part au codéveloppement et à la coproduction du film.

La patte rennaise de Jean-Claude Rozec

Pour le public breton, le film a aussi une résonance particulière. Son segment de liaison, Les Contes de Suzanne, est signé Jean-Claude Rozec. Son travail est bien connu des amateurs d’animation, de Cul de bouteille, shortlisté aux Oscars, à Têtard, récompensé à Annecy et au Festival national du film d’animation de Rennes. Avec Les Contes du pommier, il prolonge un univers sensible, artisanal et exigeant, ici au service d’un récit familial à hauteur d’enfant.

Le film défend aussi la matérialité si singulière de la stop-motion. Marionnettes, décors miniatures, textures visibles, légères saccades du mouvement, tout concourt à créer une présence presque tactile. Cette dimension artisanale, loin d’un animation standardisée, donne à l’ensemble une chaleur et une étrangeté qui conviennent parfaitement à ces contes où la douleur du réel bascule sans cesse vers le merveilleux.

Avant sa sortie en salle, Les Contes du pommier s’est déjà distingué sur la scène internationale. Le film a été présenté en première mondiale à la Berlinale 2025, dans la section Generation Kplus. Il a ensuite poursuivi son parcours à Annecy 2025, dans la section Contrechamp, et reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le Prix ECFA du meilleur film européen au Festival de Giffoni 2025 et le Prix du public au Festival international du film d’Amman 2025, mais aussi un prix à Hambourg et un prix du jury à Anima Bruxelles 2026.

Les dates à retenir en Bretagne

La sortie nationale de Les Contes du pommier est prévue le 8 avril 2026.

Le film sera également projeté à Rennes dans le cadre du Festival National du Film d’Animation, qui se tient du 7 au 12 avril. Une belle occasion pour le public rennais de découvrir ce long métrage coproduit localement dans un contexte festivalier particulièrement propice à la rencontre avec le cinéma d’animation.

Après Rennes, l’équipe du film accompagnera une tournée bretonne du 20 au 25 avril, organisée avec Zoom Bretagne – Cinéphare 29. Plusieurs étapes sont annoncées : Douarnenez, Saint-Renan, Plougonvelin, Morlaix, Carhaix, Sarzeau et Etel. Cette circulation dans les salles de Bretagne donne à la sortie du film une couleur très concrète de proximité territoriale, fidèle à l’ancrage régional de Vivement Lundi ! et du travail de Jean-Claude Rozec.

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