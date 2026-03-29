Écoles à Rennes : une grève le mardi 31 mars sur fond de suppressions de postes

Mardi 31 mars 2026, plusieurs écoles rennaises seront touchées par un mouvement de grève lancé dans le contexte de la carte scolaire et des suppressions de postes. Une école élémentaire sera fermée, des restaurations ne fonctionneront pas et plusieurs accueils périscolaires seront suspendus. Derrière ces perturbations concrètes pour les familles se joue un conflit plus large sur les moyens accordés à l’école publique.

À Rennes, la mobilisation du 31 mars s’inscrit dans un appel syndical plus large contre les suppressions de postes et la dégradation des conditions d’enseignement. La FSU-SNUipp 35 indique que l’intersyndicale d’Ille-et-Vilaine et la FCPE 35 se mobilisent « pour de meilleures conditions de travail » et « contre les suppressions de postes pour la rentrée scolaire 2026 ». De son côté, le Sgen-CFDT Bretagne relie explicitement cette journée de grève aux choix budgétaires du gouvernement, aux fermetures de classes annoncées, aux difficultés de l’école inclusive et au manque de moyens humains dans l’Éducation nationale.

Une journée compliquée pour de nombreuses familles rennaises

La Ville de Rennes a publié les perturbations prévues pour ce mardi 31 mars. Le chiffre le plus marquant est la fermeture d’une école élémentaire, celle d’Élise-et-Célestin-Freinet. La municipalité précise par ailleurs que 41 écoles assureront un repas normal, tandis que 16 restaurations seront fermées le midi. Dans 32 écoles, les parents devront fournir un pique-nique. L’accueil périscolaire du matin sera fermé dans 16 écoles, celui du soir dans 11, et l’étude sera suspendue dans 14 établissements.

La liste détaillée publiée par la Ville montre une géographie très concrète des perturbations. Des écoles comme Albert-de-Mun, Carle-Bahon, Clémenceau, Ille, Jules-Ferry, Pablo-Picasso ou encore Torigné figurent parmi les établissements les plus touchés selon les services concernés. À Élise-et-Célestin-Freinet élémentaire, la fermeture est totale pour la journée, avec en plus la fermeture de l’accueil du matin, l’absence de restauration classique et la fermeture de l’étude. La maternelle reste, elle, ouverte, mais avec accueil du matin fermé, pique-nique à prévoir et étude fermée.

Un service minimum d’accueil partiel

Comme souvent lors des journées de grève dans le premier degré, la question du service minimum d’accueil est centrale pour les parents. La Ville annonce qu’un SMA sera mis en place dans 12 écoles sur les 16 concernées. Le document officiel mentionne notamment un accueil maintenu aux Clôteaux, à Colombier maternelle, à Élise-et-Célestin-Freinet maternelle, à Jean-Zay maternelle, à Jules-Ferry maternelle, à Liberté élémentaire, à Pablo-Picasso maternelle, à Pascal-Lafaye maternelle, à Trégain et à Villeneuve maternelle. En revanche, il ne sera pas assuré partout, notamment à Carle-Bahon élémentaire, à Clémenceau élémentaire ou à Élise-et-Célestin-Freinet élémentaire.

Derrière la grève, la bataille de la carte scolaire 2026

Ce mouvement local renvoie à un débat de fond sur la rentrée 2026 en Ille-et-Vilaine. L’Académie de Rennes indique que, lors du CSA-SD du 25 février, 26 ouvertures de classes définitives et 18 ouvertures conditionnelles ont été proposées, mais aussi 68 fermetures définitives. Le document académique montre que plusieurs écoles rennaises sont concernées par des ouvertures conditionnelles, notamment Gantelles maternelle, Albert-de-Mun élémentaire, Clémenceau maternelle, Clôteaux élémentaire, Guyenne élémentaire ou encore Simone-Veil primaire. Autrement dit, la grève du 31 mars n’est pas un simple épisode ponctuel : elle s’enracine dans une inquiétude beaucoup plus large sur l’amenuisement des moyens du service public d’éducation.

À cette inquiétude s’ajoute un phénomène de plus en plus visible : des familles, lassées par l’instabilité du public, par les grèves, les classes surchargées, les remplacements aléatoires ou par ce qu’elles considèrent comme une baisse du niveau et de la qualité d’enseignement, se tournent vers le privé. Pour beaucoup, il ne s’agit pas d’un choix idéologique, mais d’un réflexe de protection. Et ce déplacement progressif contribue lui-même à fragiliser encore davantage l’école publique.

Le Sgen-CFDT Bretagne insiste d’ailleurs sur ce point en affirmant que la baisse démographique est utilisée comme un prétexte budgétaire au lieu de servir à alléger les classes, renforcer les équipes et améliorer l’accompagnement des élèves. Le syndicat relie aussi la mobilisation aux difficultés de l’école inclusive et à la mise en place des PAS, jugés insuffisamment préparés et dotés. À Rennes, une manifestation est annoncée à 10 h 30 place de la République.

Le cas sensible d’Élise-et-Célestin-Freinet

Le nom d’Élise-et-Célestin-Freinet revient avec insistance dans cette séquence. L’école du Blosne avait déjà été citée ces derniers jours dans les mobilisations de parents contre une fermeture de classe conditionnelle pour la rentrée 2026. Située en quartier prioritaire, elle cristallise à elle seule une partie du malaise actuel : comment prétendre mieux accompagner des enfants confrontés à des fragilités sociales ou scolaires tout en réduisant les marges de manœuvre de l’école publique ? La fermeture de son élémentaire ce 31 mars donne à cette question une visibilité immédiate.

Ce qu’il faut vérifier avant mardi matin

Pour les familles rennaises, le plus prudent est de consulter le tableau diffusé par la Ville école par école. Selon les cas, l’établissement peut être ouvert mais sans restauration, ouvert avec pique-nique à fournir, ou privé d’accueil périscolaire le matin ou le soir. La journée du mardi 31 mars s’annonce donc moins comme une fermeture générale que comme une mosaïque de perturbations, très variable d’un quartier à l’autre.