Carte scolaire en Ille-et-Vilaine. À Rennes, la colère des enseignants explose face aux suppressions de postes

À quelques mois de la rentrée 2026-2027, la carte scolaire en Ille-et-Vilaine ne suscite plus seulement des inquiétudes locales. Elle cristallise désormais une colère beaucoup plus large, à Rennes comme dans le reste du département. Ce qui apparaissait en 2025 comme un rééquilibrage sous contrainte démographique prend, au printemps 2026, la forme d’une offensive budgétaire dénoncée par les syndicats comme un véritable plan de casse du service public d’éducation. Fermetures de classes, suppressions de postes, hausse attendue des effectifs par classe, opacité des arbitrages, sentiment de mépris institutionnel : la contestation s’est nettement durcie.

D’une carte scolaire locale à une crise départementale et académique

En juin 2025, l’Ille-et-Vilaine faisait déjà face à une baisse démographique marquée dans le premier degré, avec 1 296 élèves de moins attendus à la rentrée et une baisse cumulée de 5 580 élèves depuis 2020. Cette évolution avait servi de fondement à une première vague d’ajustements, comprenant suppressions et ouvertures de classes selon les territoires. Mais, un an plus tard, le débat a changé d’échelle. Ce n’est plus seulement la carte scolaire des écoles qui est contestée, mais l’ensemble des moyens alloués à l’Éducation nationale dans l’académie de Rennes.

Les organisations syndicales parlent désormais d’un « plan social » éducatif. Fin janvier 2026, le CSA académique a confirmé la suppression de 217 postes dans l’académie de Rennes, dont 86 dans le premier degré et 131 dans les collèges et lycées. En Ille-et-Vilaine, les chiffres avancés par les syndicats font état d’un total de 118 suppressions de postes, avec 29 postes en moins dans le premier degré, 67 en collège et 22 en lycée. À Rennes, la tension est encore montée d’un cran avec l’annonce, selon la presse locale, de 55 postes menacés dans les collèges et 15 dans les lycées.

À Rennes, une colère qui déborde désormais le premier degré

La nouveauté du printemps 2026 tient à ce basculement. En 2025, les mobilisations se concentraient surtout sur les écoles maternelles et élémentaires, sur les fermetures de classes, les seuils d’effectifs et la fragilité des petites structures, notamment rurales. En mars 2026, la contestation prend une autre ampleur, car elle touche aussi frontalement collèges et lycées. Dans la métropole rennaise, enseignants et personnels dénoncent la suppression de postes disciplinaires, l’augmentation mécanique des heures supplémentaires, la perspective de classes plus chargées et l’impossibilité croissante d’enseigner dans des conditions jugées dignes.

Le mot qui revient le plus souvent est celui de déclassement. Déclassement des établissements ordinaires, où les classes peuvent grimper à 30 élèves ou davantage. Déclassement du métier, frappé par l’épuisement, les remplacements impossibles et une perte continue d’attractivité. Déclassement enfin des territoires populaires et intermédiaires, que les syndicats estiment les premiers touchés par des arbitrages comptables présentés comme neutres.

Manifestations, boycott, grèves : la mobilisation se durcit

Le 19 mars 2026, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Rennes contre les suppressions de postes dans l’Éducation nationale. Enseignants, AESH, CPE, autres personnels et parents d’élèves ont défilé pour dénoncer une logique budgétaire qui, selon eux, sacrifie la qualité de l’enseignement public. Les syndicats soutiennent que la baisse démographique aurait dû être l’occasion d’alléger les effectifs par classe, de mieux accompagner les élèves et de consolider les équipes, et non d’amputer les moyens.

La tension s’est encore accentuée dans la semaine du 25 au 27 mars. Plusieurs organisations ont appelé à des rassemblements devant la DSDEN d’Ille-et-Vilaine, à une conférence de presse, puis à la grève et, pour certaines, au boycott des instances chargées d’acter définitivement fermetures de classes et suppressions de postes. Cette radicalisation traduit un sentiment de rupture entre les personnels et l’institution. Dans plusieurs prises de parole syndicales, le reproche ne porte pas seulement sur les chiffres, mais sur la méthode : calendrier resserré, absence de réponses claires, arbitrages jugés déjà ficelés, concertation perçue comme purement formelle.

Le rectorat invoque la démographie, les syndicats dénoncent une austérité de gestion

Au fond, deux récits s’opposent. Celui de l’administration, qui continue de faire valoir la baisse des effectifs scolaires et la nécessité d’ajuster les moyens à l’évolution démographique. Et celui des personnels, pour qui cette baisse aurait pu permettre une amélioration historique des conditions d’enseignement. Les syndicats rappellent que les besoins, eux, ne diminuent pas : inclusion scolaire, accompagnement du handicap, difficultés de remplacement, fragilités sociales et psychologiques d’une partie des élèves, tensions sur la vie scolaire, surcharge administrative croissante.

Autrement dit, moins d’élèves ne signifie pas moins de besoins. C’est même parfois l’inverse. Car les établissements accueillent des publics plus hétérogènes, des situations plus complexes, des demandes d’accompagnement plus lourdes. Pour beaucoup d’enseignants, la carte scolaire 2026 ne correspond donc pas à une adaptation intelligente au réel, mais à une stricte politique de rendement.

Ce qui change par rapport à 2025

En 2025, on assistait surtout à un mouvement de rééquilibrage dans le premier degré avec des fermetures nombreuses mais encore circonscrites à la logique départementale des écoles. La séquence actuelle révèle un changement de nature. D’abord parce que le nombre total de suppressions est désormais beaucoup plus massif à l’échelle académique. Ensuite parce que le second degré entre pleinement dans la crise. Enfin parce que la conflictualité elle-même s’est déplacée : on n’est plus seulement dans l’alerte, mais dans une séquence de confrontation ouverte entre personnels, syndicats, parents et administration.

À Rennes, la carte scolaire devient ainsi un révélateur plus large. Elle montre la difficulté croissante à maintenir un service public éducatif ambitieux dans une période où l’État demande à l’école de tout réparer, tout intégrer, tout compenser, tout orienter, tout pacifier, tout en lui retirant des bras, du temps et de la stabilité.

Des conséquences très concrètes pour la rentrée 2026

À ce stade, toutes les mesures établissement par établissement ne sont pas encore connues publiquement dans le détail, ou restent susceptibles d’ajustements. Mais les effets redoutés sont déjà clairement identifiés : classes plus chargées, réduction de certaines marges pédagogiques, tensions accrues sur les remplacements, suppressions ou redéploiements de postes, multiplication des compléments de service, recours plus important aux heures supplémentaires et sentiment d’abandon dans les secteurs les plus fragiles.

Pour les familles, cela signifie aussi une école plus instable, où l’encadrement risque de se tendre davantage. Pour les équipes, cela annonce une rentrée sous pression. Pour l’administration enfin, le risque est désormais politique autant que technique : celui de laisser s’installer l’idée qu’en Bretagne, et particulièrement à Rennes, l’école publique n’est plus pilotée par un projet, mais par la seule logique de l’économie budgétaire.

Et maintenant ?

La séquence n’est pas close. Les journées de mobilisation de mars 2026 ont montré que la contestation pouvait encore s’amplifier, à Rennes comme ailleurs dans le département. Les syndicats veulent maintenir la pression jusqu’aux arbitrages définitifs, et déjà au-delà, vers la préparation budgétaire de 2027. Une chose est sûre : la carte scolaire n’apparaît plus comme un simple dossier administratif de fin d’hiver. En Ille-et-Vilaine, elle est devenue un test de confiance majeur entre l’institution scolaire et celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

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