Olivier de Sagazan à Rennes. Transfiguration, l’homme qui se refait un visage dans la boue

Avec Transfiguration, performance mythique d’Olivier de Sagazan, Rennes accueille en mai 2026 une œuvre qui ne cherche ni à plaire ni à distraire, mais à secouer.

Depuis 1998, ce solo devenu culte transforme un corps en champ de bataille plastique. De l’argile, un visage qui s’effondre, un autre qui surgit, puis un autre encore. Au bout du geste, une question simple et terrible demeure. Qu’est-ce qu’un être humain, quand son visage cesse enfin d’être une façade ?

Une performance culte, toujours aussi dérangeante

Créée en 1998, jouée plus de 400 fois à travers le monde, Transfiguration n’a rien perdu de sa puissance de trouble. Bien au contraire. Dans une époque saturée d’images propres, de visages retouchés, de présences lissées jusqu’à l’effacement, Olivier de Sagazan ramène l’art à quelque chose de plus archaïque, de plus sale, de plus essentiel. La matière. Le souffle. La panique d’exister.

Biologiste de formation, peintre, sculpteur, performeur, l’artiste français mène depuis la fin des années 1980 une recherche singulière où l’art et la vie ne sont jamais séparés. Chez lui, créer ne consiste pas à illustrer le monde, mais à tenter d’y faire naître une forme de présence. Une présence instable, inquiète, parfois monstrueuse, mais intensément vivante.

Le point de départ de Transfiguration est d’une radicalité presque primitive. Olivier de Sagazan recouvre son propre corps d’argile pour observer « l’objet » qui en résulte. À partir de là, tout bascule. Le sculpteur ne modèle plus une matière extérieure à lui. Il se transforme lui-même en matière. Son visage devient support, son crâne devient volume, sa peau devient atelier. Il ajoute, écrase, tord, épaissit, déforme. Il façonne à l’aveugle des masques mouvants, des gueules tragiques, des apparitions grotesques, bouleversantes, presque sacrées.

Ce que le public voit alors n’est ni du théâtre au sens classique, ni une simple démonstration plastique. C’est une lutte. Le corps devient toile. Le peintre devient danseur. L’homme s’acharne à produire du vivant à même son propre effacement. Plus il se défigure, plus il semble chercher un visage juste. Plus il s’enlaidit, plus il approche quelque chose d’humain.

Le visage comme mensonge, la défiguration comme vérité

C’est là que Transfiguration frappe juste. La performance ne se contente pas d’impressionner. Elle creuse une question que notre temps préfère souvent contourner. Que recouvre exactement un visage social ? Combien de couches, de rôles, d’habitudes, de conventions, de peurs, avons-nous accumulées sur nous-mêmes au point d’oublier l’étrangeté d’être en vie ?

Olivier de Sagazan ne propose pas un discours sur l’identité. Il met cette identité en crise. Il la malaxe. Il la bouscule. Il la fait déborder. Sous ses mains, le visage cesse d’être un signe de reconnaissance. Il redevient un territoire instable, une énigme, un lieu de passage entre l’humain, l’animal, le masque, la chair et la matière.

La phrase de l’artiste éclaire profondément la pièce : « Je suis sidéré de voir à quel point les gens trouvent normal, voire banal, d’être en vie. » Tout Transfiguration tient dans cette sidération. La performance travaille contre l’anesthésie générale. Elle remet du vertige là où nous avons pris l’habitude de ne plus voir qu’un quotidien administré.

Ce qui rend cette œuvre si actuelle, c’est qu’elle agit à rebours de presque tout. À rebours du spectaculaire lisse, du branding de soi, des identités vitrifiées, des images qui circulent sans poids ni odeur. Transfiguration oppose à ce régime du contrôle une expérience de l’excès, de la souillure, de la métamorphose et du risque. Ici, rien n’est stabilisé. Le visage n’est plus une carte de visite. Il est une catastrophe en cours.

Ce n’est pas un hasard si l’œuvre continue de susciter une ferveur presque fiévreuse. Les réactions apparues lors de reprises récentes montrent à quel point elle marque durablement les spectateurs. Beaucoup parlent de fascination, de choc ancien, de peur fondatrice, d’inspiration profonde. Certains disent avoir été bouleversés enfants avant d’y revenir adultes avec admiration. D’autres y voient l’une des propositions les plus singulières de l’art vivant contemporain. Cette intensité de réception dit assez la force de la pièce. Transfiguration n’est pas un numéro. C’est une empreinte.

Et heureusement, l’œuvre ne fait pas l’unanimité. Une pièce aussi forte doit aussi irriter, rebuter, fatiguer parfois. C’est même à cela qu’on reconnaît qu’elle travaille vraiment. L’art qui compte n’est pas toujours aimable. Il est parfois ce qui dérange assez pour empêcher de refermer trop vite les yeux.

Une messe de boue dans le vieux cœur de Rennes

Le Théâtre du Vieux Saint-Étienne offrira à cette performance un écrin idéal. Il y a dans ce lieu de pierre quelque chose qui convient à la violence sourde de Transfiguration, à son intensité presque rituelle. Pendant 55 minutes, le public ne verra pas un personnage évoluer dans une fiction. Il assistera à une sorte de cérémonie de décomposition et de recomposition, pauvre en accessoires, immense en puissance d’évocation.

En programmant Olivier de Sagazan, Les Tombées de la Nuit rappellent aussi qu’un festival digne de ce nom ne se contente pas d’aligner des propositions consensuelles. Il doit parfois ouvrir des brèches. Celle-ci est frontale. Elle touche à la peur de disparaître, au désir d’incarnation, à la part monstrueuse de l’humain, à son besoin désespéré de se voir enfin autrement.

Informations pratiques

Transfiguration — Olivier de Sagazan

Performance, à partir de 16 ans

Mardi 5 mai 2026

20 h 00 > 20 h 55

Mercredi 6 mai 2026

20 h 00 > 20 h 55

Lieu

Théâtre du Vieux Saint-Étienne

14, rue d’Échange, Rennes

Durée

55 minutes

Tarifs

12 € tarif plein

10 € tarif réduit, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux

4 € tarif Sortir !

Billetterie en ligne via Les Tombées de la Nuit.

Site de l’artiste