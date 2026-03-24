Bar à jeux Rennes. Lancer de haches, jeux de rôles, Cluedo… Faites vos jeux !

À Rennes, les bars à jeux et lieux ludiques n’ont jamais autant donné envie de sortir. Jeux de société, quiz immersifs, billard, fléchettes, blind test, lancer de haches ou complexes multi-activités : la capitale bretonne et ses alentours proches offrent aujourd’hui un éventail de lieux où l’on peut jouer, boire, grignoter et rire en bande. Voici notre guide mis à jour des meilleures adresses pour mêler détente, esprit d’équipe et plaisir du jeu.

Le succès des bars à jeux à Rennes ne se dément pas. On y vient pour retrouver les grands classiques, découvrir des nouveautés, défier ses proches, tester ses réflexes ou simplement prolonger la soirée dans un cadre chaleureux. Certains lieux misent sur la convivialité du jeu de société, d’autres sur l’expérience immersive, sportive ou franchement insolite. Tous ont en commun une même promesse : faire du jeu un vrai moment de partage.

Les bars à jeux de société à Rennes

L’Heure du Jeu

Institution rennaise du genre, L’Heure du Jeu reste l’une des adresses les plus sûres pour les amateurs de plateaux, de cartes, de coopération ou de stratégie. Dans une ambiance détendue, on y vient autant pour jouer que pour boire un verre, partager un dessert maison ou dîner sur le pouce. L’équipe accompagne volontiers les joueurs dans le choix des titres et l’explication des règles, ce qui fait du lieu un refuge aussi accueillant pour les curieux que pour les habitués.

La ludothèque annoncée par l’établissement dépasse aujourd’hui les 800 jeux, avec des animations régulières, des quiz, des tournois et des soirées à thème. Un classique rennais qui n’a pas perdu la main.

L’Heure du Jeu. 11 boulevard Magenta, 35000 Rennes – 02 99 31 43 48

La Reine de Cœur

À Bourg-l’Évêque, La Reine de Cœur a affirmé sa place dans le paysage ludique rennais. Plus qu’un bar-restaurant culturel, le lieu cultive un vrai goût du jeu, avec une ludothèque riche, des soirées dédiées, des collaborations avec les acteurs locaux du secteur et une programmation où les jeux de société côtoient concerts, blind tests, stand-up ou improvisation. L’ensemble donne au lieu une personnalité singulière, entre table gourmande et repaire ludique.

L’établissement revendique plus de 250 jeux en libre service et consacre notamment ses mercredis soirs aux animations ludiques. Une adresse idéale pour celles et ceux qui aiment que la soirée prenne plusieurs formes au fil des heures.

La Reine de Cœur. 48 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes – 02 99 59 15 31

Ankor Aventure, Cesson-Sévigné

Avec son univers d’aventure indoor, Ankor ne se limite pas à l’action game. Le complexe de Cesson-Sévigné propose aussi un bar à jeux, un quiz game et du karaoké, le tout dans un décor pensé comme une cité perdue. On peut y enchaîner les défis physiques ou cérébraux, puis relâcher la pression autour d’un verre. L’endroit a l’avantage de mixer plusieurs envies dans un même lieu, ce qui le rend particulièrement adapté aux groupes.

Ankor Aventure. 1 rue des Landelles, 35530 Cesson-Sévigné

Les Grands Gamins

Adresse bien connue du mail François-Mitterrand, Les Grands Gamins ne se présentent pas comme un bar à jeux au sens strict du terme, mais le lieu garde une vraie dimension ludique. Jeux de société à disposition, ambiance décontractée, terrasse appréciée, et surtout tout ce qu’il faut, aux beaux jours, pour faire vivre une soirée entre partie improvisée et apéro prolongé. On y retrouve aussi cet esprit très rennais de lieu hybride, ni totalement bar, ni tout à fait cantine, ni seulement repaire de bande.

Les Grands Gamins. 40 mail François-Mitterrand, 35000 Rennes – 02 23 25 89 11

© Les Grands Gamins

Les bars à jeux plus physiques ou compétitifs

Play Rennes, à Vern-sur-Seiche

Ouvert aux portes de Rennes, Play Rennes assume un positionnement très clair : faire du jeu un moment de relâchement joyeux, entre copains, collègues ou famille. Ici, pas de boîtes alignées sur les étagères, mais des fléchettes connectées, du shuffleboard et du ping-pong, dans une ambiance de bar moderne inspirée des pubs ludiques anglo-saxons. L’offre food et boissons complète bien l’ensemble.

Play Rennes. 3 rue de la Blanche Hermine, 35770 Vern-sur-Seiche – 02 23 61 27 13

Le Soccer Rennais

Le Soccer Rennais a fait évoluer son offre. Le lieu reste un repaire pour se dépenser, mais il propose désormais un format plus large de complexe multi-loisirs avec soccer, padel, squash, escape game, blind test et club house. On y vient pour jouer sérieusement, s’affronter gentiment, puis prolonger l’expérience autour du bar lounge. Ce n’est plus seulement une adresse de foot indoor : c’est un site pensé pour les groupes, les anniversaires, les sorties entre amis et les défis d’entreprise.

Le Soccer Rennais. 35 rue du Manoir Servigné, 35000 Rennes – 02 99 12 17 40

© Le Soccer Rennais

Les Frères Jacks

Si votre définition du jeu comprend une bonne dose de défoulement, Les Frères Jacks gardent une place à part dans le paysage rennais. Le principe reste réjouissant : lancer des haches, mais aussi des shuriken et d’autres projectiles ludiques, sur des cibles interactives. L’activité, très encadrée, a su dépasser l’effet de curiosité pour devenir une véritable sortie de groupe. On y vient pour le geste, pour l’adrénaline douce, et pour l’étrange plaisir de voir un apéro virer à l’épopée nord-américaine.

Les Frères Jacks. 10 rue du Bignon, 35000 Rennes

Tiffany’s Pub

Le Tiffany’s Pub demeure une valeur sûre pour celles et ceux qui associent le jeu à la bille, à l’angle et au tapis vert. Le lieu héberge toujours un vrai univers de billard, avec plusieurs tables et une clientèle fidèle. On y retrouve l’atmosphère du pub de quartier, mais avec un supplément de concentration sportive qui plaît autant aux amateurs du dimanche qu’aux joueurs plus sérieux.

Tiffany’s Pub. 19 rue Paul-Bert, 35000 Rennes

Les expériences immersives et les jeux de plateau TV

Quiz Room Rennes

Quiz Room continue de séduire celles et ceux qui ont toujours rêvé de se croire dans une émission de télévision. Installé avenue Aristide-Briand, le lieu propose des parties entre amis, en famille ou entre collègues, avec buzzers, lumières, pièges, blind tests et mécanique de jeu pensée pour provoquer les retournements de situation. Le sérieux du décor rencontre l’esprit potache des grandes soirées entre proches.

Quiz Room Rennes. 49 avenue Aristide-Briand, 35000 Rennes

E-KO LAND, le nouveau venu à Montgermont

Nouvelle adresse à surveiller en 2026, E-KO LAND Rennes, à Montgermont, combine bar à jeux, restauration, escape game nouvelle génération et performer game dans un décor post-apocalyptique largement fabriqué à partir de matériaux de récupération. L’endroit joue à fond la carte du loisir immersif et collectif, avec une identité visuelle forte et une vraie logique de lieu de vie. À deux pas de Rennes, il pourrait bien séduire les groupes en quête d’une sortie un peu différente.

E-KO LAND Rennes. 6 rue Edison, 35760 Montgermont – 06 63 53 63 40

Le mot de la fin

À Rennes, le jeu n’est plus une simple activité d’appoint. Il devient un langage commun, une manière de sortir autrement, de se retrouver sans écran, de rire, de coopérer ou de se mesurer les uns aux autres sans se prendre trop au sérieux. Des institutions du jeu de société aux lieux plus physiques ou immersifs, le territoire rennais confirme son goût pour les sorties inventives et conviviales.

Votre cœur penche plutôt vers les énigmes grandeur nature ? Retrouvez aussi notre guide des escape games à Rennes.

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