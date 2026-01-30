Les Tablées du Rheu 2026. Trois jours pour goûter avant un Brunch des Créateurs

Au Rheu, Les Tablées, du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026, le 42e salon des vins et de la gastronomie retrouve la salle Mariette Nansot pour trois journées denses, joyeuses et très concrètes. On y vient pour déguster, échanger, apprendre parfois, mais surtout pour rencontrer celles et ceux qui font — vignerons, artisans, producteurs, maisons gourmandes — et repartir avec de quoi nourrir les jours qui suivent.

Et comme mars aime les enchaînements heureux, la dynamique “bien manger / bien choisir / bien aimer les savoir-faire” se prolonge à Rennes ; les 21 et 22 mars 2026, le Brunch des Créateurs investira le Couvent des Jacobins pour un grand marché de créateurs, des ateliers et une restauration sur place façon brunch.

Les Tablées du Rheu 2026 : le mode d’emploi (dates, horaires, tarifs)

Lieu : Salle Mariette Nansot, rue de l’Hermitage, 35650 Le Rheu.

Vendredi 6 mars 2026 : 09h30–21h00

: 09h30–21h00 Samedi 7 mars 2026 : 09h30–20h00

: 09h30–20h00 Dimanche 8 mars 2026 : 09h30–18h00

Entrée : 7 €, verre de dégustation inclus. Gratuit pour les moins de 13 ans accompagnés et pour les PMR. (Sur place : verre 1,50 € ; porte-verre 1,00 €.)

Autre détail qui change l’atmosphère : les espaces de restauration restent ouverts jusqu’à minuit le vendredi et le samedi. Le salon devient alors un lieu de pause longue : on s’installe, on discute, on compare, on fait mûrir une décision d’achat… ou l’idée d’un prochain dîner.

Une édition annoncée XXL : 250 exposants, restaurants, musique

Les chiffres donnent la mesure : 250 exposants, 3 restaurants, des animations musicales et un espace mange-debout. Au plan logistique, le salon s’appuie sur une organisation très solide, portée par une large équipe bénévole annoncée à plus de deux cents personnes, c’est souvent ce qui fait la différence sur place, au-delà des stands, dans la fluidité, l’accueil et l’esprit général.

Au fond, Les Tablées fonctionnent comme un grand panorama gourmand. Les vins y occupent une place centrale (par régions, par styles, par découvertes), mais le plaisir est celui d’un “marché augmenté”, où les produits de bouche composent une cartographie complète : fromages, douceurs, charcuteries et conserves, spécialités de la mer, pains et gâteaux, bières/cidres… De quoi venir en curieux, repartir en gourmet, ou simplement refaire le plein de références fiables.

Le fil rouge 2026 : le Loir-et-Cher à l’honneur

Chaque édition aime raconter une histoire. En 2026, Les Tablées annoncent une mise en avant du Loir-et-Cher (Centre–Val de Loire), avec l’esprit Bienvenue à la Ferme. Cela ouvre une fenêtre sur des productions “de terrain”, parfois très identifiables, parfois plus inattendues : des vins (avec un signalement de bio côté Touraine), des fromages au lait cru, des chèvres type Selles-sur-Cher, mais aussi des produits qui aiguisent la curiosité (safran, venaison…). Un invité d’honneur, au fond, ce n’est pas un décor : c’est une invitation à sortir du réflexe “je reprends la même chose” et à oser une nouvelle piste.

Accès, parkings, navette : venir, charger, repartir sans stress

Pour éviter la saturation et rendre l’arrivée plus simple, une navette gratuite est annoncée les trois jours : un petit train (55 places) reliant les parkings à la salle, avec une fréquence indiquée autour de 15 minutes.

Parkings relais : proximité COSEC et Collège (avenue de la Bouvardière).

: proximité COSEC et Collège (avenue de la Bouvardière). Derniers retours navette : 21h30 (vendredi), 20h30 (samedi), 18h30 (dimanche).

: 21h30 (vendredi), 20h30 (samedi), 18h30 (dimanche). Aire de chargement : avenue des Sports (récupérer ses achats).

: avenue des Sports (récupérer ses achats). PMR : stationnement annoncé rue de l’Hermitage et rue du Dr Wagner (près de l’entrée).

: stationnement annoncé rue de l’Hermitage et rue du Dr Wagner (près de l’entrée). Caddies / consigne : caddies disponibles à l’entrée contre consigne.

: caddies disponibles à l’entrée contre consigne. Prévention : distribution d’éthylotests à la sortie.

Bonus rennais : Brunch des Créateurs 2026, au Couvent des Jacobins

Deux semaines après Les Tablées, Rennes passe en mode “savoir-faire” version création. Le Brunch des Créateurs se tiendra samedi 21 et dimanche 22 mars 2026 au Couvent des Jacobins (place Sainte-Anne). L’ambiance n’est pas la même, mais l’élan est proche : aller voir, toucher, discuter, acheter en conscience.

Samedi 21 mars 2026 : 10h–19h

: 10h–19h Dimanche 22 mars 2026 : 10h–18h

La formule annoncée : environ 100 créateurs (mode, accessoires, déco, papeterie, épicerie…), des ateliers (gratuits ou payants selon formats) et de la restauration sur place façon brunch. L’événement se présente comme accessible aux poussettes et avec une dimension familiale (gratuité annoncée pour les moins de 10 ans sur les informations publiques disponibles).

