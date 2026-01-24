Un Marché de la Mode Vintage à Rennes en février, un bon plan ?

Après différentes propositions à Rennes, le vintage s’offre un nouveau rendez-vous. Les samedi 7 et dimanche 8 février 2026, le Marché de la Mode Vintage pose ses portants et ses trésors au Couvent des Jacobins pour sa première édition bretonne.

Au programme : mode et accessoires rétro, seconde main (y compris des pièces plus haut de gamme), déco et mobilier, mais aussi upcycling, vinyles et objets à histoire. Un rendez-vous annoncé comme populaire et accessible, avec 6 000 visiteurs attendus.

Créé à Lyon au début des années 2000, à l’initiative de l’Université de la Mode, le Marché de la Mode Vintage s’est imposé au fil des éditions comme l’un des événements du genre en France. Son arrivée à Rennes s’inscrit dans un déploiement national avec l’ambition affichée d’installer un rendez-vous récurrent dans une ville où la seconde main et la création alternative ont déjà pignon sur rue.

Le conseil de la rédaction. Durant les éditions précédentes (notamment à Lyon), beaucoup de visiteurs décrivent un événement riche et agréable à parcourir, mais pas forcément “bon plan” au sens strict. Les prix varient énormément selon les stands et l’affluence peut rendre la chine plus sportive. Autrement dit, on peut faire une vraie affaire, mais il vaut mieux y aller pour chiner (et comparer) plutôt que pour “payer forcément moins cher” car les tarifs peuvent être élevés.

Ce qu’on vient chercher : des pièces, mais aussi un style de vie

Le Marché de la Mode Vintage se vit comme une chasse aux trouvailles. L’idée n’est pas seulement d’acheter “moins cher”, c’est de chiner, d’attraper une coupe introuvable en neuf, un cuir qui a déjà vécu, un bijou qui change une silhouette, une pièce forte qui raconte autre chose qu’une tendance de quinze jours.

Mode & accessoires vintage : friperies, sélections pointues, pièces iconiques et intemporelles.

: friperies, sélections pointues, pièces iconiques et intemporelles. Vintage “luxe” et belles matières : une partie des exposants travaille sur des pièces plus premium, de seconde main.

: une partie des exposants travaille sur des pièces plus premium, de seconde main. Déco & mobilier rétro : parce que le vintage ne s’arrête pas à la garde-robe.

: parce que le vintage ne s’arrête pas à la garde-robe. Upcycling & créations responsables : transformer l’existant, customiser, réinventer.

: transformer l’existant, customiser, réinventer. Culture chinée : vinyles, objets graphiques, curiosités.

: vinyles, objets graphiques, curiosités.

Au-delà des stands, l’événement mise sur une atmosphère de festival rétro, ponctuée d’animations annoncées sur place :

Chasse aux looks : pour traquer la pépite et assumer un style personnel.

: pour traquer la pépite et assumer un style personnel. Défilés vintage : une scène pour voir les tendances rétro reprendre vie.

: une scène pour voir les tendances rétro reprendre vie. Ateliers d’upcycling et de customisation : apprendre à prolonger la vie d’un vêtement, d’un accessoire, d’une matière.

Bar et petite restauration sont également annoncés sur place.

Infos pratiques