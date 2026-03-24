Mondes intérieurs : l’ONB fait entrer la musique et la photographie au cœur du grand âge

À Rennes, Mondes intérieurs propose un déplacement du regard. Avec cette exposition photographique et musicale itinérante, l’Orchestre National de Bretagne, la photographe Claire Huteau et le compositeur Thomas Menuet donnent à voir l’EHPAD non comme un lieu d’effacement, mais comme un espace de vies, de liens, de mémoire et de présence.

Le projet est né d’une rencontre engagée en 2022 entre l’Orchestre National de Bretagne et l’EHPAD Isatis Les Maisons de la Touche, à Rennes. De cette réflexion commune sur la place de l’art dans le grand âge est née une résidence menée en 2024 par Claire Huteau et Thomas Menuet. Au fil des échanges avec les résidents, les familles et les professionnels, sept compositions musicales pour trio à cordes ont vu le jour, ainsi qu’un ensemble photographique d’une grande délicatesse.

Photographier ce qui demeure

Le travail de Claire Huteau ne cherche ni l’effet ni le misérabilisme. Il saisit les visages, les chambres, les objets familiers, les gestes ténus, tout ce qui continue d’habiter une existence quand le temps a déjà beaucoup œuvré. Ses images montrent des personnes, non des silhouettes sociales. Elles restituent une intensité discrète, une douceur, parfois une mélancolie, toujours une dignité.

Dans ces portraits et ces scènes du quotidien, l’EHPAD apparaît comme un monde traversé d’attachements, de souvenirs, d’humour, de fatigue aussi, mais jamais réduit à l’attente ou à la disparition.

Une musique née de l’écoute

Thomas Menuet, lui, compose à partir de la parole recueillie, des silences, des émotions, des récits et des fragilités rencontrées. Sa démarche n’a rien de décoratif. Elle relève de l’enquête sensible, presque de l’écoute profonde. La musique devient ici un prolongement de la relation, un moyen de faire résonner ce qui se vit dans un lieu souvent mal regardé par la société.

Mondes intérieurs rappelle ainsi que la culture peut encore ouvrir des espaces de reconnaissance là où l’on imagine trop vite le retrait. En associant photographie, composition musicale et immersion humaine, le projet propose une autre vision du grand âge, plus juste, plus attentive, plus vivante.

À travers cette exposition, l’Orchestre National de Bretagne affirme une conviction simple et forte : l’art n’est pas réservé aux lieux consacrés. Il peut naître partout où des vies demandent à être entendues.

Programme du mercredi 8 avril

­

14h – 15h30

Table ronde organisée par Isatis Les Maisons de la Touche autour de la thématique :

« Pratique culturelle du grand âge, citoyenneté, accompagnement et soin »

Intervenants

Françoise Fromageau-Sivignon, présidente de Monalisa

Constance Devillers, directrice générale Service Civique Solidarité Seniors

Flore Pulliero-Vitez, directrice adjointe de la clinique de la Borde

Nelly Bonable, animatrice aux Maisons de la Touche

Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres

Thomas Menuet, compositeur

16h – 17h

Concert du trio à cordes présentant les sept pièces composées par Thomas Menuet

Distribution

Héléna Boistard, violon

Aude-Marie Duperret, alto

Nanon Fustier, violoncelle

Programme

Thomas Menuet, Sept pièces pour trio à cordes

1. La discussion

2. Par-delà le langage

3. « On s’observe devenir »

4. Le bonheur simple

5. Jusqu’au bout ensemble

6. Vers la sagesse

7. Nos mondes intérieurs

17h – 18h

Visite libre de l’exposition de Claire Huteau

18h – 18h45

Concert Flash de l’ONB

En savoir plus sur le concert flash

« Carte blanche à Chloé Dufresne et Anne Gastinel »

­