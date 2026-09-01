Nantes. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

A Nantes comme partout en France, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Retrouvez le programme des visites.
- Journées du patrimoine et du matrimoine 2026, Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 00h00
Nantes — Nantes
- Visite du Centre de Maintenance du Matériel de l’infra – SNCF Réseau, C2MI de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
C2MI de Nantes — Nantes
- L’église Sainte Thérèse de fond en comble, Eglise Sainte-Thérèse, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Sainte-Thérèse — Nantes
- Ouverture exceptionnelle du laboratoire Arc’Antique, Laboratoire Arc’Antique, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Laboratoire Arc'Antique — Nantes
- Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis — Nantes
- Visites guidée de la mosquée OSMANLI, Mosquée Osmanli, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Mosquée Osmanli — Nantes
- Visite guidée de la Banque de France de Nantes, Banque de France, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Nantes
- Mairie de la Commune Libre du Bouffay, Mairie de la Comme libre du Bouffay, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Mairie de la Comme libre du Bouffay — Nantes
- Visite France Télévisions – Ici Pays de la Loire, France Télévisions – Ici Pays de la Loire, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
France Télévisions - Ici Pays de la Loire — Nantes
- Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées, Grand Bain (Le), Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Grand Bain (Le) — Nantes
- Chaufferie Biomasse Malakoff, Chaufferie Biomasse Malakoff, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Chaufferie Biomasse Malakoff — Nantes
- Réveil au parc du lycée Carcouët, Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes
19 septembre 2026 à 09h00
Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin — Nantes
- Chantier du futur pont Anne de Bretagne, Pont Anne de Bretagne, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Pont Anne de Bretagne — Nantes
- Château de la Gaudinière – 9h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Chateau de la gaudiniere — Nantes
- Centre technique Eyquem : à la découverte des métiers du nettoiement !, Centre technique Marie-Thérèse Eyquem, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Centre technique Marie-Thérèse Eyquem — Nantes
- Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 9h30 et 10h45, Ministère des affaires étrangères, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Ministère des affaires étrangères — Nantes
- Alice Milliat, pionnière du sport féminin, Cimetière Saint-Jacques, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Cimetière Saint-Jacques — Nantes
- Portes ouvertes de la maison de l’apiculture, la maison de l’apiculture, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
la maison de l'apiculture — Nantes
- Visitez le chantier du pont Anne-de-Bretagne, Jardin des Berges, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
Jardin des Berges — Nantes
- Centre technique de nettoiement Nantes métropole, centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 09h30
centre technique NM Marie-Thérèse Eyquem, Nantes — Nantes
- Visite du tribunal judiciaire de Nantes, tribunal judiciaire, Nantes
19 septembre 2026 à 09h45
tribunal judiciaire — Nantes
- Promenade commentée en langue bretonne dans le quartier de Chantenay, Mairie de quartier Chantenay de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de quartier Chantenay de Nantes — Nantes
- Visite guidée de la Grande Mosquée, Mosquée Assalam, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Assalam — Nantes
- Un Escape Game dans les rues de Nantes, Place Félix Fournier, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Place Félix Fournier — Nantes
- Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP, Berge Sellier Goudy, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Berge Sellier Goudy — Nantes
- LE LIVRE se livre pour les journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Musée-Atelier de l’Imprimerie, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée-Atelier de l'Imprimerie — Nantes
- Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à l’Île de Versailles, Maison de l’Erdre, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de l'Erdre — Nantes
- Chantier de restauration de la cathédrale de Nantes : Ateliers et rencontres, Parvis de la cathédrale de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Parvis de la cathédrale de Nantes — Nantes
- Journées européennes du patrimoine au Musée Jules Verne, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jules Verne — Nantes
- Matrimoine : on en est où ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ducs de Bretagne — Nantes
- Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Jardin des Plantes, Jardin des Plantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin des Plantes — Nantes
- Exposition patrimoniale participative, Bd Jean Ingres, 44100 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Bd Jean Ingres, 44100 Nantes — Nantes
- Visite libre et gratuite du musée, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jules Verne — Nantes
- Visite de l’église saint Jean Bosco, Église saint Jean Bosco, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Jean Bosco — Nantes
- Généalogie, 1 Rue Jean-Baptiste Darbefeuille, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
1 Rue Jean-Baptiste Darbefeuille — Nantes
- Histoire singulière de l’association des Antillais et Guyanais de L.A, 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
8-10 rue Arsène Leloup- Nantes — Nantes
- Portes ouvertes de la radio, PRUN, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
PRUN — Nantes
- Portes ouvertes de l’église Sainte-Anne, Église Sainte-Anne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Anne — Nantes
- 1 Hall 1 Artiste – USK Nantes (Dessin), 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan — Nantes
- Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire, Église saint Georges de la Beaujoire, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Georges de la Beaujoire — Nantes
- Visite guidée du lycée Saint Stanislas, Collège et Lycée Saint Stanislas, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Collège et Lycée Saint Stanislas — Nantes
- Portes ouvertes euradio, euradio, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
euradio — Nantes
- Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement !, centre technique Bêle, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
centre technique Bêle — Nantes
- Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Escape Game, Nantes, île Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Nantes, île Feydeau — Nantes
- Nantes-Hambourg décoloniales!, Europa Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Europa Nantes — Nantes
- Découvrez la basilique Saint-Nicolas !, Basilique Saint-Nicolas, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique Saint-Nicolas — Nantes
- Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes — Nantes
- Portes ouvertes de la radio SUN, SUN Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
SUN Nantes — Nantes
- Visite du musée des Sapeurs-Pompiers, Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique — Nantes
- Visite guidée à deux voix du Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 — Nantes
- Visite, Ateliers d’Angers Nantes Opéra, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers d'Angers Nantes Opéra — Nantes
- Cour administrative d’appel de Nantes, Cour Administrative d’appel de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Cour Administrative d'appel de Nantes — Nantes
- Balade « Grand tour à vélo des désintégrations architecturales de François Morellet », 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
13 rue de Briord — Nantes
- Visite des jardins d’Arcadie de la Visitation, Les Jardins d’Arcadie 106-108 rue Gambetta 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins d'Arcadie 106-108 rue Gambetta 44000 Nantes — Nantes
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site du Blottereau à Nantes, Poste d’aiguillage de Nantes Blottereau, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Poste d'aiguillage de Nantes Blottereau — Nantes
- Balade « À la découverte des ferronneries nantaises », 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
13 rue de Briord — Nantes
- VISITE ÉGLISE SAINT JACQUES DE NANTES XIIem, Église Saint Jacques de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Jacques de Nantes — Nantes
- Hôpital et chapelle Saint-Jacques, Chapelle de l’hôpital St Jacques, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de l'hôpital St Jacques — Nantes
- « Patrimoine de la photographie » au château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes
- Découvrir le château d’Anne de Bretagne, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes
- Découverte de la taille de pierre sur le chantier de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes
- Visites thématiques gratuites au Musée Dobrée, Musée Dobrée, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Dobrée — Nantes
- Visites guidées de l’ancienne école nationale de la marine marchande, Ancienne école nationale de la marine marchande, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne école nationale de la marine marchande — Nantes
- Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre, Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles — Nantes
- Portes ouvertes de l’église Saint-Clair, Église Saint-Clair, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Clair — Nantes
- Balade urbaine : à la découverte des jardins de l’Estuaire et du jardin du Rail, Café des marchandises, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Café des marchandises — Nantes
- Visite de l’église saint Bernard, Église saint Bernard, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Bernard — Nantes
- Des Fonderies à la Canopée : mémoire d’un lieu, construction d’un projet collectif, Jardin des fonderies, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin des fonderies — Nantes
- Laennec à Nantes : mémoire des collections et postérité, BU santé, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
BU santé — Nantes
- Visite de l’église saint Joseph de Porterie, Église saint Joseph de Porterie, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Joseph de Porterie — Nantes
- Visite de la chapelle rénovée de la Persagotière, 2 Rue René Dunan à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h00
2 Rue René Dunan à Nantes — Nantes
- Atelier Linogravure, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 10h15
Musée Jules Verne — Nantes
- Le Grand Bain revisité, Le Grand Bain, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Le Grand Bain — Nantes
- Hangar 31 – La Cale 2 l’Île, 31 quai des Antilles, 44200 NANTES, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
31 quai des Antilles, 44200 NANTES — Nantes
- Balade botanique du parc de la Gaudinière, Chateau de la gaudiniere, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Chateau de la gaudiniere — Nantes
- À la (re)découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes, ensa Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
ensa Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville, Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin — Nantes
- De la Place de la Bourse au quai de la Fosse, Place de la Bourse, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Bourse — Nantes
- Caserne Mellinet : découvrez les coulisses du projet urbain !, Caserne Melinet – Place du 51ème Régiment d’Artillerie, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Caserne Melinet - Place du 51ème Régiment d'Artillerie — Nantes
- Visite du Campus Centre-Loire de Nantes Université, Arrêt de tramway Hôtel-Dieu, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Arrêt de tramway Hôtel-Dieu — Nantes
- Balade : La place des femmes dans l’espace public, 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
13 rue de Briord — Nantes
- Les livres moches du Patrimoine !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Balade de la « Ville-en-boîte »., Place Bouhier, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Place Bouhier — Nantes
- Balade : À la découverte de la restauration du patrimoine, 13 rue de Briord, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
13 rue de Briord — Nantes
- Visite du CCNN & Atelier – Centre Chorégraphique National de Nantes, CCN – Centre chorégraphique national de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
CCN - Centre chorégraphique national de Nantes — Nantes
- Château de la Gaudinière – 10h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes
19 septembre 2026 à 10h30
Chateau de la gaudiniere — Nantes
- Visites de Mixt, Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Mixt - Terrain d'arts en Loire-Atlantique — Nantes
- Ouverture de la classe à l’ancienne, Ecole de longchamp, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Ecole de longchamp — Nantes
- Initiation à la Boule Nantaise, AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
AMICALE DU BOULING - LES FILLES DU MARRONNIER — Nantes
- Visite de la bibliothèque, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visites commentées des coulisses, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Portes ouvertes, Chapelle du Martray, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle du Martray — Nantes
- Visites flash et ateliers, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visites architecturales, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h00
place Royale 44000 Nantes — Nantes
- Du jardin au musée, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visite des coulisses du musée : ateliers techniques et réserves, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visite des coulisses du musée : cabinet d’arts graphiques, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Visite des coulisses du musée : studio photo, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Regards d’artistes sur un savoir-faire nantais, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Animation fresque collective, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Vers un autre monde, une exposition des projets de fin d’étude en architecture de janvier 2026, ensa Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
ensa Nantes — Nantes
- Fragiles, dans un monde fragile, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Île Feydeau : 1 Hall 1 Artiste, Nantes, île Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Nantes, île Feydeau — Nantes
- Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth, Église Sainte-Elisabeth, Nantes
19 septembre 2026 à 12h00
Église Sainte-Elisabeth — Nantes
- Parcours mémoriel « Nantes résistante ! », Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes — Nantes
- Visite découverte du Maillé Brézé, Ponton Maillé Brézé – Quai de la fosse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ponton Maillé Brézé - Quai de la fosse — Nantes
- atelier de démonstration des savoirs faires des compagnons du tour de france, musée compagnonnique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
musée compagnonnique — Nantes
- Le Saint Michel II, Ponton Maillé Brézé – Quai de la fosse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ponton Maillé Brézé - Quai de la fosse — Nantes
- Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes
- Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, Place de la Croix Bonneau, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Place de la Croix Bonneau — Nantes
- Découvrez les coulisses de la nouvelle piscine des Dervallières, Piscine des Dervallières, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Piscine des Dervallières — Nantes
- Balades sur l’Erdre à bord de bateaux du patrimoine, Ponton Lechalas, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ponton Lechalas — Nantes
- Exposition de re-créations d’instruments de navigation et d’astronomie, Maison de la Mer, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Mer — Nantes
- Des castors Saint-Yves aux jardins du Bois-de-la-Musse !, Jardins du Bois-de-la-Musse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins du Bois-de-la-Musse — Nantes
- L’histoire des femmes dans la médecine, BU santé, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
BU santé — Nantes
- visite guidée du musée Compagnonnique de Nantes, musée compagnonnique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
musée compagnonnique — Nantes
- Découverte Boules Nantaises, Stade de la Noé Lambert Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Stade de la Noé Lambert Nantes — Nantes
- Le matrimoine, c’est quoi ?, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Ducs de Bretagne — Nantes
- Ancienne bourse du travail – Pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle associatif Désiré Colombe — Nantes
- Exposition « L’agroalimentaire, une empreinte nantaise », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Pôles d’informations sur le Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Visite libre et ou commentée – Concert de chants orthodoxe le dimanche à 14h, Eglise orthodoxe Saint-Basile, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise orthodoxe Saint-Basile — Nantes
- Café culturel qui héberge la Boule Nantaise, aux petits joueurs, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
aux petits joueurs — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse, Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse — Nantes
- Visites du château de l’Aubinière, Château de l’Aubinière, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Château de l'Aubinière — Nantes
- 1 Hall 1 Artiste – Visites guidées, 17 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
17 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes — Nantes
- Centre d’histoire du travail – Visites commentées, Centre d’Histoire du Travail, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'Histoire du Travail — Nantes
- Visite guidée de l’ancien observatoire de la marine de Nantes, Ecole ISEG, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Ecole ISEG — Nantes
- Visite de l’Eglise Protestante Evangélique – Générations, Eglise Protestante Evangélique Générations, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Protestante Evangélique Générations — Nantes
- Visites guidées : la mémoire de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel-Dieu, CHU de Nantes — Nantes
- Concert de musique de chambre à la mosquée Osmanli, Mosquée Osmanli, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Mosquée Osmanli — Nantes
- Visite guidée d’une ancienne salle à tracer – AIA Life Designers, AIA Life Designers, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
AIA Life Designers — Nantes
- Exposition relatant l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique., 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Exposition « Bâtisseurs de navires », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Visites guidées, Chapelle Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception — Nantes
- Exposition « Les femmes dans les industries, un long combat de 1900 à nos jours », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Patrimoine en péril : les atouts de la construction bois pour résister face aux crises contemporaines., Batiment B, Nantes
19 septembre 2026 à 14h00
Batiment B — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | Atelier de paléographie, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Paul Verlaine, une conférence inédite d’un poète nantais méconnu, Émile Boissier (1870 – 1905), Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | L’espace enfance, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | L’atelier du photographe, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | 200 photos pour 200 ans d’histoire, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Église Notre-Dame-de-Bon-Port, Église Notre-Dame-du-Bon-Port, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame-du-Bon-Port — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | Face cachée des Archives, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Archives départementales de Loire-Atlantique | Chrono LA et cinéma, Archives départementales de Loire-atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Archives départementales de Loire-atlantique — Nantes
- Visites guidées : sur les terrasses de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel-Dieu, CHU de Nantes — Nantes
- Explorons l’histoire en lien avec la Cocotte Solidaire !, La Cocotte Solidaire, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
La Cocotte Solidaire — Nantes
- Visites flash, Musée Jules Verne, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Jules Verne — Nantes
- Séminaire Saint-Jean et sa chapelle, Séminaire Saint-Jean, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Séminaire Saint-Jean — Nantes
- Conférence sur « Luther , patrimoine spirituel protestant « , 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes — Nantes
- Balade commentée dans la ville à la découverte des lieux protestants nantais, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Visite guidée Nantes et la traite négrière, Place du Commandant Jean de l’Herminier Nantes 44000, Nantes
19 septembre 2026 à 14h30
Place du Commandant Jean de l'Herminier Nantes 44000 — Nantes
- Explorez les serres d’agronomie tropicale, Parc du Grand Blottereau, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Parc du Grand Blottereau — Nantes
- Ouverture des ateliers des arts du feu et exposition, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Visite guidée originale – Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme rue Saint-Rogatien à Nantes., Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme — Nantes
- EVA choeur de femmes au Radisson Blu, Radisson Blu Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Radisson Blu Nantes — Nantes
- EVA chœur de femmes, Radisson Blu Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Radisson Blu Nantes — Nantes
- Visites commentées des anciens chantiers navals nantais, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) — Nantes
- Visite du jardin de Mixt, Mixt – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Mixt - Terrain d'arts en Loire-Atlantique — Nantes
- Les anciennes écuries de Mellinet, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire — Nantes
- Instants Tissé : Écouter le monde, Fonds documenntaire Tissé Métisse, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Fonds documenntaire Tissé Métisse — Nantes
- Concert d’orgue à la chapelle de l’Immaculée, Chapelle Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception — Nantes
- Afrikanité à l’ Ile de Nantes Balade décoloniale, Allée Boubacar J Ndiaye, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Allée Boubacar J Ndiaye — Nantes
- Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Circuit découverte des lieux habités par les musiciens et compositeurs nantais, Cours Cambronne, Nantes
19 septembre 2026 à 15h00
Cours Cambronne — Nantes
- Little Architekt, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Lisa Bresner — Nantes
- Lecture – atelier, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Concert de musique baroque et classique à la chapelle de la maison de retraite Saint-Joseph, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Café Concert à la Croix Bonneau, Dans les jardins de la rue des Sables d’Olonne, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Dans les jardins de la rue des Sables d'Olonne — Nantes
- Concerts d’orgue à la Cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes
- Cour Ovale en musique – EVA choeur de femmes, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes
19 septembre 2026 à 16h15
Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes
- Visite commentée du Temple protestant, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
19 septembre 2026 à 16h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Afrikanité des Jardins Nantais, Jardin des fonderies, Nantes
19 septembre 2026 à 16h30
Jardin des fonderies — Nantes
- Histoires de femmes du Breil, RIG Malville, Nantes
19 septembre 2026 à 17h00
RIG Malville — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- La restauration du tombeau de François II et Marguerite de Foix, Passage Sainte-Croix, Nantes
19 septembre 2026 à 17h00
Passage Sainte-Croix — Nantes
- Récital – hommage à René Guy Cadou, Maison de quartier de l’île, Nantes
19 septembre 2026 à 17h30
Maison de quartier de l'île — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
19 septembre 2026 à 18h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- EVA choeur de femmes au Jardin des Fonderies, Jardin des fonderies, Nantes
19 septembre 2026 à 18h00
Jardin des fonderies — Nantes
- Audition et visite des orgues historiques de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Nantes, Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies, Nantes
19 septembre 2026 à 20h00
Église Notre-Dame-de-Toutes-Joies — Nantes
- Piscine Léo Lagrange, Piscine Léo Lagrange, Nantes
20 septembre 2026 à 09h00
Piscine Léo Lagrange — Nantes
- Balade « Nantes au temps des remparts », Église Saint-Nicolas, Nantes
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Nicolas — Nantes
- Le Cap 44 – Grands moulins de Loire ouvre ses portes. Découvrez le site de la future Cité des Imaginaires et son histoire !, Cap 44 – Grands Moulins de Loire, Nantes
20 septembre 2026 à 09h30
Cap 44 - Grands Moulins de Loire — Nantes
- Visites de la synagogue de Nantes, Synagogue, Nantes
20 septembre 2026 à 09h30
Synagogue — Nantes
- Séances d’écoute : podcast « La statue de la fontaine de la place Royale », Place Royale, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Place Royale — Nantes
- Venez jouez aux Archives de Nantes !, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes
- Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous !, Place Royale, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Place Royale — Nantes
- Qui sont les Castors de l’Erdre?, Salle des Castors 8 rue de l’espérance 44300 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des Castors 8 rue de l'espérance 44300 Nantes — Nantes
- Appartement du Général Cambronne, Cercle Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Cercle Cambronne — Nantes
- Découvrez l’Hôtel de Ville de Nantes !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nantes — Nantes
- Village des Artisans, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Cours Cambronne — Nantes
- Visites guidées de la préfecture de la Loire-Atlantique, Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Nantes — Nantes
- Venez rencontrer les associations mémorielles nantaises !, Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nantes — Nantes
- Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux », Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville de Nantes — Nantes
- Sortie à la découverte des plantes médicinales et comestibles de la vallée du Cens, Entrée vallée du Cens, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Entrée vallée du Cens — Nantes
- Visite commentée de l’Auberge les Bains Douches agrémentée de chansons populaires et contes, Auberge Les Bains Douches, Nantes
20 septembre 2026 à 10h00
Auberge Les Bains Douches — Nantes
- Parcours des écoles au XIXe siècle, Ecole primaire Leloup-Bouhier, Nantes
20 septembre 2026 à 10h30
Ecole primaire Leloup-Bouhier — Nantes
- Circuit découverte des lieux habités par les musiciens et compositeurs nantais, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 10h30
Cours Cambronne — Nantes
- Visite commentée agrémentée de chansons et contes traditionnels, Auberge Les Bains Douches, Nantes
20 septembre 2026 à 11h00
Auberge Les Bains Douches — Nantes
- Le Cours Cambronne : histoire et architecture, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 11h00
Cours Cambronne — Nantes
- Journées du patrimoine 2026, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes
20 septembre 2026 à 11h00
Plan B - Tram arrêt Lauriers — Nantes
- Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 11h15
Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes — Nantes
- Les coulisses du Katorza, Cinéma KATORZA,, Nantes
20 septembre 2026 à 13h30
Cinéma KATORZA, — Nantes
- Visite nouvelle salle de spectacle à Nantes : le LAPS, Parc des expositions de la beaujoire – Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Parc des expositions de la beaujoire - Nantes — Nantes
- Visites commentées du cimetière protestant, Rue de la Fonderie, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Rue de la Fonderie — Nantes
- Visites flash : la fontaine de la place Royale, Place Royale, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Place Royale — Nantes
- Concert chorale Jean-Baptiste Daviais, Passage Pommeraye, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Passage Pommeraye — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- JEPM : Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie », Archives de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Archives de Nantes — Nantes
- Aux origines de l’île Feydeau … Si la Saulzaie nous était contée ?, Place du Change, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Place du Change — Nantes
- Les livres moches du Patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Visite de l’Oasis du Cens, jardin partagé, Oasis du Cens, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Oasis du Cens — Nantes
- Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie aux Archives de Nantes, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes
- Laissez-vous conter le quartier de Sainte-Thérèse à la vallée du Cens, Eglise Sainte-Thérèse, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise Sainte-Thérèse — Nantes
- Quiz et jeux pour découvrir le matrimoine !, La Cocotte Solidaire, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
La Cocotte Solidaire — Nantes
- Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie », Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 14h30
Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes — Nantes
- Visite de l’orgue, Eglise Saint-Félix, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Félix — Nantes
- Tchaïkovski et ses voisins, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Cours Cambronne — Nantes
- Conférence sur » les peintures de l’Apocalypse » réalisées par Guy David, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Concert Trio d’Automne, Cours Cambronne, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Cours Cambronne — Nantes
- Concert-découverte de l’orgue baroque ibérique de St-Pasquier, Église Saint-Pasquier, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pasquier — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Emile Boissier, découverte nomade d’un poète nantais oublié (1870-1905), 1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 15h30
1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes — Nantes
- Concert des chœurs de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- Tchaïkovski et ses voisins, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes
20 septembre 2026 à 16h15
Cour ovale de l'Ile Feydeau — Nantes
- Concert pour découvrir la musique protestante de la Réforme à nos jours, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
20 septembre 2026 à 16h30
15 bis place Edouard Normand à Nantes — Nantes
- Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
20 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Jacques Demy — Nantes
- La promesse des jours heureux, Théâtre Graslin, Nantes
20 septembre 2026 à 17h00
Théâtre Graslin — Nantes
- Concert de flûtes traversière au passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes
20 septembre 2026 à 17h30
Passage Pommeraye — Nantes
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)