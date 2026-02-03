Rennes 2. Aurore musicale au rythme de Los Angeles avec Les Vinyl Lovers

Le service culturel de l’université Rennes 2, en partenariat avec le festival de cinéma Travelling, accueille l’aurore musicale des DJs Vinyl Lovers vendredi 13 février. Le duo Frank Zippo et Michel Jaguar accompagnera le réveil de son public au rythme des sons de Los Angeles. Portrait.

L’histoire des Vinyl Lovers commence au bruit singulier, quelque peu crépitant, d’un tourne disque qui se mettrait en marche : la musique a bercé les foyers respectifs de Vincent Rocher, alias Frank Zippo et Julien Hays, alias Michel Jaguar, composant – à chaque fois que le vinyle entrait dans sa danse circulaire – une histoire qui se poursuit aujourd’hui.

D’un côté, nous avons Vincent Rocher qui écoutait les 45 tours de ses parents. Son premier coup de cœur : Un autre monde de Téléphone. Son premier choc esthétique : Lep Zeppelin II en cassette, offert par son oncle. Son premier CD acheté avec son argent de poche : In Utero de Nirvana. Vincent est revenu aux vinyles au début des années 2000 et n’achète plus que ça dorénavant. « Professionnellement, le vinyle est un support qui a beaucoup de sens et qui respecte l’œuvre album », souligne-t-il. « Il suppose et induit une écoute sur le temps long, ce qu’on aime appeler l’écologie de l’attention dans l’association. »

De l’autre, Julien Hays dont le domicile abritait les sons de Maxime Leforestier (ou Johnny Halliday même s’il avoue avoir rapidement cherché des alternatives). Ses premières claques musicales : The Beach Boys et The Beatles. Son premier CD acheté : « En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre, un album très mauvais qui a mal vieilli », s’amuse-t-il. Collectionneur de vinyles depuis toujours, il se fournissait dans des magasins comme Virgin Megastore qui importait des vinyles d’Angleterre, quand la France a arrêté la production. « J’écoutais beaucoup de musique électronique, je n’avais pas de mal à en trouver comme elle sortait toujours en vinyle. »

Vincent rocher et Julien Hays

Voilà pour les cartes d’identité musicales. Ce n’est donc pas un hasard si la rencontre entre les deux hommes a eu lieu… devant un bac à vinyles. Leur passion commune a ensuite fait son oeuvre et une association, Bombe Platine, a été fondée en 2022.

Des passeurs de disques pour la découverte musicale

Les collections respectives de cette jeune association offre un large éventail des genres musicaux qu’elle passe lors de ses événements – rock, hip hop, soul ou même tropicalisme, jazz spirituel, etc. -. Mais les Vinyl Lovers possèdent un socle commun, notamment The Beatles, « un groupe indispensable en termes d’innovation et de modernité d’écriture, de mélancolie et d’arrangements », exprime Julien. « On a ce point commun d’aimer la musique qui nous fait ressentir des émotions et de vouloir valoriser les artistes indépendants. »

À l’image de l’émission que le duo anime sur Radio Laser, il préfère entrer dans les univers musicaux par la Face B : les morceaux moins écoutés, les live moins entendus. Chacune de ses sélections est pensée pour être une découverte musicale où sont privilégiés l’underground et l’alternatif. C’est naturellement de cette manière qu’a été composée l’aurore musicale du vendredi 13 février, en partenariat avec le festival Travelling et le service culturel de l’université Rennes 2. « Le projet nous rappelait le solstice d’hiver de la Roche aux fées. Nous avions accompagné le lever de soleil en musique pendant 2 h 30. »

FESTIVAL TRAVELLING Cinéma du TNB Rennes 11 – 17 février

Se réveiller au rythme des sonorités de L. A.

Si Los Angeles fait partie de la culture musicale de tous et toutes, et qu’il existe des références incontournables (Michael Jackson, etc.), le duo privilégiera les artistes peu référencés, voire oubliés. Il embarquera le public dans une immersion sonore : « L’idée est de proposer un voyage, de raconter une histoire », précise Julien.

Sur invitation des médiathécaires de l’université Rennes 2, les Vinyl Lovers ont pioché dans la discothèque vinyle de la faculté afin d’étoffer et donner une autre couleur à leur propre sélection, comme Immersion Pacific Turbula Waves du label GRM. « C’est une plongée dans les vagues de la côte pacifique avec une musique très texturée et répétitive », explique Vincent.

En écho à la thématique 2026 de Travelling, la sélection a été faite en termes de diversité musicale. « Los Angeles peut évoquer des choses très actuelles : le quartier de Compton avec Kendrick Lamar, la pin up Lana Del Rey, etc. », mais aussi John Brion, un producteur installé à Los Angeles ; Van Dyke Parks, orchestrateur des Beach Boys ou encore Kamasi Washington, un grand saxophoniste de jazz spirituel. Dans une superposition de sons, des bruitages téléchargés par Julien et des voix issues d’archives trouvées par Vincent, le set évoquera Los Angeles dans un doux crescendo. « L’idée est de ressentir ce qu’est un bord de mer, le vent et aussi qu’est-ce que l’urbanité, mais sans oublier que c’est un réveil musical. »

Un premier ciné-concert à venir

Au-delà des DJ sets, le binôme est actuellement en résidence de création et prépare le ciné-concert Paranoïk Park de Gus Van Sant, en partenariat avec la salle de spectacle l’Estran (Guidel, Morbihan). « Le parti pris était de refaire la bande originale uniquement avec le support vinyle, en jouant sur les matières sonores. »

Avec cette première création originale, la jeune association se lance un nouveau défi créatif en ajoutant à la bande-son des sonorités extérieures : de riffs de guitare grattés par Vincent et de sons de percussions issus de machines joués par Julien. « On a voulu donner une touche personnelle en créant un nouveau thème dans les passages qui nous le permettaient », exprime ce dernier. La sélection valorisera la culture skate dans toute sa diversité musicale, tout en respectant les intentions du réalisateur, « la mélancolie du film, son côté poignant, mais aussi drôle et décalé » : du jazz spirituel, du punk rock et du hip-hop, mais aussi des sonorités texturées, avec du shoegaze. « La guitare et les machines permettent de lier tous les disques pour qu’il y ait une vraie cohérence », continue Vincent. « On se considère comme des passeurs de disques plus que comme des DJ’s, mais en tant que jeune association, ça donne des idées pour la suite pour aller plus loin dans la création. »

Campus de Villejean (Rennes)

Le Tambour (bât. O), vendredi 13 février 2026, à 7h30 du matin (durée : 50 minutes)

Gratuit, sur réservation

Dates du ciné-concert Paranoik park :

– La Première : Le 25 avril 2026 à 20h30 (notre première) à l’Estran, Guidel (56) dans le cadre du Festival culture Surf and Skate

– Le 5 juin 2026 au cinéma Le Scénario à Bain de Bretagne (35)

– Octobre 2026 au Gentieg de Janzé (35)

