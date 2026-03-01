Rennes. Le cinéma Arvor accueille la Convention Cinéphile  de l’association 97mm

Pour sa sixième édition, la Convention Cinéphile revient au Cinéma Arvor de Rennes. Organisée par l’association 97 mm, cette journée dédiée aux passionnés du septième art réunira projections, rencontres et éditeurs vidéo le dimanche 26 avril 2026. Au programme : éditeurs vidéo et collectionneurs, projections, animations, rencontres et dédicaces avec différents auteurs. Et une nouvelle fois l’occasion pour les fans du septième art d’échanger avec des professionnels et des particuliers !

Impulsée par Willy Cadoret, président de l’association, la Convention Cinéphile est portée chaque année par l’association 97 mm, qui rassemble des passionnés autour d’une programmation attentive aux curiosités du cinéma. À ses débuts, l’association organisait ses projections dans des bars rennais. « La première projection était celle du film d’animation Paprika dans le bar BabaZula », confie Alexandre Leguedé, membre de l’association.

Alexandre Leguedé, membre de l’association 97 mm.

L’idée est née d’un constat simple. Selon les organisateurs, il existe peu d’événements permettant aux éditeurs vidéo indépendants de rencontrer directement leur public. « À part le marché du DVD de Lyon, les occasions restent rares. Nous essayons de proposer cela à plus petite échelle », explique Alexandre Leguedé. Depuis deux ans, le Cinéma Arvor, grâce au soutien de son directeur Antonin Moreau, accueille la convention et lui offre un écrin idéal. Les éditeurs peuvent ainsi projeter sur grand écran des films qu’ils restaurent ou rééditent eux-mêmes.

Durant toute la journée du 26 avril 2026, les visiteurs pourront parcourir un salon réunissant éditeurs vidéo et collectionneurs, assister à des rencontres, obtenir des dédicaces et découvrir des films rarement projetés en salle. L’objectif demeure le même depuis l’origine. Il s’agit de faire circuler les œuvres et de susciter la curiosité du public.

Côté projections, la convention propose comme chaque année plusieurs films cultes ou méconnus, choisis en lien avec les intervenants présents. L’entrée au salon reste symbolique, avec un tarif de 1 € et la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Les séances de cinéma se déroulent aux conditions habituelles du Cinéma Arvor.

Plusieurs éditeurs vidéo seront présents pour présenter leurs catalogues et rencontrer le public. Parmi eux, Rimini Éditions, Extralucid Films ou encore Tamasa Distribution, acteurs essentiels de la restauration et de la diffusion du patrimoine cinématographique. Un stand de l’association 97 mm proposera également DVD et goodies à prix libre.

Au fil des années, l’association a tissé des liens solides avec plusieurs lieux culturels rennais, notamment le TNB et le Cinéma Arvor. Entre quiz d’affiches, projections spéciales et rencontres, les bénévoles poursuivent un objectif simple. Partager la passion du cinéma avec le plus grand nombre, loin de toute logique d’entre-soi.

Le salon d’éditeurs à l’espace rencontres, au premier étage :

– Badlands

– Carlotta Films

– Le Chat qui fume

– L’étage du dessous

– Extralucid Films

– INTERSECTIONS

– Pulse éditions

– Rimini éditions

– Roboto

– Tamasa distribution

Au deuxième étage, l’espace rencontres et dédicaces, en partenariat avec la librairie Le Failler :

– Julien Pavageau pour « L’œuvre de James Cameron – Explorateur de mythes » chez Third éditions

– Melvin Zed pour « Mad Max 2 – Les guerriers de la route » aux éditions Rififi

– Thomas Révay pour « La Dimension Walter Hill » chez Rouge Profond

– Louis de Ny avec « Le Cinéma de genre Italien comme vous ne l’avez jamais entendu! » chez Camion Blanc

– Clément Montcharmont pour « Sexploitation et controverses Américaines – L’art cinématographique de Russ Meyer » chez L’Harmattan

– L’éditeur Rififi

La programmation cinéma : (Plus d’infos prochainement)

Entrée 1€ – Gratuit moins de 12ans

Infos pratiques

Cinéma Arvor



11 rue de Châtillon, 35000 Rennes

Dimanche 26 avril 2026



De 10h30 à 18h

Salon : entrée 1 €



Gratuit pour les moins de 12 ans

Séances de cinéma : tarifs habituels du Cinéma Arvor