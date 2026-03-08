À Rennes, la danse ukrainienne entre fête et résistance : WAR(M), une soirée pour faire vibrer les corps

À Rennes, le corps devient un territoire. Un territoire de danse, de mémoire et de résistance. Jeudi 19 mars 2026, Le Triangle – Cité de la danse accueille WAR(M) : Corps en fête, corps en lutte, une soirée imaginée par la chorégraphe bretonne d’origine ukrainienne Olga Dukhovna. Entre table ronde, créations chorégraphiques et DJ set, cette proposition artistique s’inscrit dans le festival Monde·s #2 et dans Le Voyage en Ukraine, Saison de l’Ukraine en France. Une invitation à regarder autrement la culture ukrainienne : non seulement comme une culture en guerre, mais comme une culture intensément vivante.

Dans un monde où les récits de conflit saturent l’actualité, WAR(M) propose une autre perspective : celle du corps comme lieu de résistance et de célébration.

Une zone de paix pour les arts et les danses

La soirée a été pensée par Olga Dukhovna comme une zone de paix pour les arts et les danses, un espace où la création contemporaine peut interroger la place du corps dans un contexte politique et historique bouleversé. Le titre lui-même joue sur une ambivalence : la guerre (war) et la chaleur humaine (warm), la lutte et la fête, la tension et l’élan vital.

Que signifie créer en temps de guerre ? Comment continuer à faire vivre une culture lorsque le pays qui l’a vue naître est attaqué ? Ces questions traversent toute la soirée.

Avant les performances, une table ronde réunira à 17h30 la chorégraphe Olga Dukhovna et la traductrice Ivanna Kushnir, sous la modération d’Arnaud Wassmer. Leur dialogue portera sur l’actualité de la création ukrainienne, sur l’exil, la transmission et les formes contemporaines de résistance culturelle.

Un parcours chorégraphique entre mémoire et création

À partir de 19h, la soirée se déploiera comme un parcours artistique mêlant danse contemporaine, héritage folklorique et culture urbaine.

La première proposition, Corps de ballet surcyclé, est une recréation d’une pièce issue du projet Swan Lake. Dans cette version collective, Olga Dukhovna réinvente le ballet classique avec les élèves du Conservatoire de Rennes. Le geste chorégraphique y devient un laboratoire joyeux où les codes du ballet sont déconstruits et réinventés collectivement.

Viendra ensuite Korowod, pièce inspirée des danses collectives traditionnelles. Les corps y forment un organisme collectif presque mécanique, parfaitement synchronisé, jusqu’à ce qu’une erreur apparaisse. Cette imperfection humaine fissure la structure et révèle l’individu derrière le groupe.

La troisième création, Crawl, explore la rencontre entre le breakdance et la danse traditionnelle ukrainienne. Écrite pour le danseur ukrainien Uzee Rock, la pièce met en dialogue deux langages corporels : l’énergie brute de la danse urbaine et les mouvements accroupis issus du folklore cosaque.

La soirée se prolongera par un DJ set de Malick Cissé, danseur et musicien dont les sets hybrident rythmes électroniques et pulsations corporelles.

Olga Dukhovna, entre folklore ukrainien et avant-garde européenne

Née en Ukraine, Olga Dukhovna s’est formée à l’école P.A.R.T.S à Bruxelles, fondée par Anne Teresa De Keersmaeker, puis au Centre national de danse contemporaine d’Angers. Elle développe aujourd’hui une écriture chorégraphique singulière, à la croisée du folklore ukrainien et de la danse contemporaine.

Son travail explore ce qu’elle appelle le recyclage chorégraphique : revisiter des gestes anciens, les transformer, les déplacer pour leur donner un sens nouveau. Les danses traditionnelles deviennent ainsi une matière vivante, capable de dialoguer avec les formes contemporaines.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ce travail prend une dimension particulière. La danse devient un geste de mémoire et un acte de résistance culturelle.

Informations pratiques

WAR(M) – Corps en fête, corps en lutte

Jeudi 19 mars 2026

Le Triangle – Cité de la danse

Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes

Programme :