À Rennes, le Festival international du cinéma numérique de Cotonou ouvre une fenêtre sur le monde

Du 4 au 7 juin 2026, les Ateliers du Vent accueillent la 9e édition du Festival international du cinéma numérique de Cotonou. Projections, rencontres et échanges feront dialoguer les cinémas africains, européens et bretons autour des promesses du numérique et de la diversité culturelle.

Le cinéma numérique n’est plus seulement une évolution technique. Il est devenu un espace d’expérimentation artistique, un levier d’émancipation pour de nombreux créateurs et un terrain de dialogue entre les cultures. C’est précisément cette dynamique que célèbre le Festival international du cinéma numérique de Cotonou (FICNC), qui pose pour la première fois ses projecteurs à Rennes pour sa 9ᵉ édition.

Du 4 au 7 juin 2026, le public est invité à découvrir aux Ateliers du Vent une sélection de films venus d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs. Pendant quatre jours, fictions, documentaires et films d’animation se succéderont sur grand écran, accompagnés de rencontres avec des réalisateurs et de discussions autour des nouvelles pratiques du cinéma.

Un festival né en Afrique, ouvert au monde

Créé au Bénin, le Festival international du cinéma numérique de Cotonou s’est progressivement imposé comme un rendez-vous consacré à la nouvelle génération de cinéastes qui explorent les possibilités offertes par les outils numériques. L’objectif est simple mais ambitieux : soutenir la création indépendante et permettre à des réalisateurs venus de différents horizons de présenter leurs œuvres et d’échanger avec le public.

Le festival s’attache à révéler des films qui expérimentent de nouvelles formes narratives ou visuelles, en profitant de la souplesse qu’offre la production numérique. Des œuvres venues d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques composent chaque année une programmation riche et diverse.

Projections, débats et ateliers

Au cœur de la manifestation se trouvent les projections cinématographiques. Les spectateurs pourront découvrir des courts et longs métrages de fiction, des documentaires thématiques consacrés notamment à la mémoire, aux migrations ou à la jeunesse, ainsi que des films d’animation.

Les projections seront prolongées par des rencontres avec les réalisateurs et des tables rondes réunissant professionnels de l’audiovisuel, chercheurs et étudiants. Ces moments d’échange permettront d’aborder les enjeux contemporains du cinéma : l’accessibilité de la production numérique, les nouvelles formes d’écriture audiovisuelle ou encore l’impact des technologies émergentes.

Des ateliers pratiques seront également proposés afin de permettre aux jeunes créateurs et aux curieux de se familiariser avec les techniques de réalisation, de montage et de production audiovisuelle.

Un dialogue culturel entre l’Afrique et la Bretagne

L’édition rennaise mettra particulièrement en valeur les échanges culturels entre les traditions africaines et bretonnes. Le festival entend créer un espace de dialogue entre deux univers culturels, à travers le cinéma mais aussi d’autres formes artistiques.

Des soirées culturelles mêleront musique africaine et instruments bretons, des moments seront consacrés au conte et à l’oralité, tandis que des dégustations feront découvrir des spécialités culinaires béninoises et bretonnes.

Ce croisement des pratiques et des imaginaires fait du festival un lieu de rencontre où l’image devient un langage partagé entre les cultures.

Un laboratoire pour les cinéastes de demain

Au-delà de la diffusion de films, le FICNC se veut un espace de transmission et d’apprentissage. Le festival favorise la rencontre entre étudiants, réalisateurs et professionnels du secteur audiovisuel afin de stimuler la créativité et de soutenir l’émergence de nouveaux talents.

Dans un contexte où les technologies numériques permettent à chacun de s’emparer de la caméra, cette initiative contribue à démocratiser l’expression cinématographique et à encourager la circulation des récits à travers le monde.

Un rendez-vous ouvert à tous

Étudiants, professionnels de la culture, membres de la diaspora africaine ou simples cinéphiles, tous sont invités à participer à cette célébration du cinéma et de la création numérique. Pendant quatre jours, Rennes deviendra un carrefour d’images, d’idées et de cultures.

Festival international du cinéma numérique de Cotonou – 9ᵉ édition

Les Ateliers du Vent

Rennes

Du 4 au 7 juin 2026