Rennes 2. Public Intimacy de Karel Chladek : dans l’étreinte des nuits électroniques

L’exposition plein air Public Intimacy du photographe montréalais Karel Chladek habite le campus de Villejean jusqu’au 30 septembre 2026. Des corps au milieu de la foule s’enlacent et révèlent la douceur de la vie nocturne.

« Le débat autour du véritable amour restera peut-être sans réponse, mais on peut en apercevoir les braises dans Public Intimacy. » Le baiser de l’Hôtel de ville de Robert Doisneau (1950) est l’une des photographies les plus célèbres au monde. On y voit un couple s’embrassant au milieu de la foule : un instant figé qui révèle l’éternelle source d’inspiration des plus grands artistes, mais aussi de tout un chacun, l’amour, du moins la connexion entre deux personnes. Le photographe montréalais Karel Chladek a fait de ce geste de tendresse le sujet principal de sa série Public Intimacy, actuellement exposée sur le campus de Villejean.

Karel Chladel, photographe de la nuit

Après plusieurs essais scolaires dans le domaine de l’art (le dessin, le design graphic et la 3D), Karel Chladek trouve en la photographie le moyen d’allier ses intérêts et la création. Dans l’événementiel depuis plus de quinze ans, il a en effet fait de la vie nocturne et les soirées de musiques électroniques sa spécialité.

Lui-même oiseau de nuit, le photographe a toujours été fasciné par la transformation qui s’opère quand le soleil se couche. La seconde partie de la journée commence, les personnes révèlent leur deuxième facette quand le jour fait place à la nuit, la lune comme confidente. « J’ai toujours été fasciné par ces moments que l’on vit dans les clubs, par la vie de gens à ces heures », explique-t-il simplement. Les clubs qu’il côtoyait en tant que public sont devenus son terrain de jeu : il y capture l’énergie positive qui se dégage des corps qui habitent les lieux et ces moments singuliers qui définissent la culture des nuits urbaines.

A la fois outil de conversation et barrière de protection pour cet homme réservé, la photographie prolonge sa capacité naturelle d’observation. Dans cette réalité altérée, Karel Chladek gèle des moments éphémères empreints d’une liberté inhibée le jour. « La nuit est propice à des moments introspectifs, uniques pour la personne qui les vit », exprime-t-il. « Rien est comparable à ces instants, je trouve important de les photographier. »

Public Intimacy : une photo, une étreinte

La série Public Intimacy est arrivée à lui au fil de ses documentations photographiques. Eléments récurrents dans ses albums photo, ces rapprochements éclairés par les jeux de lumière deviennent une quête pour Karel Chladek qui cherche à documenter la joie de la vie nocturne. « J’ai vite décidé qu’il ne ressortirait que du positif de mon travail. Je voulais montrer la douceur de ces soirées. » La série rassemble aujourd’hui des centaines de photographies prises depuis plusieurs années.

Entre pénombre et lumière, les clichés racontent au final l’essence d’une soirée festive : le lâcher prise et la liberté qu’offre la nuit, le plaisir et le mystère qu’elle abrite. Dans le tumulte ambiant que l’on devine, l’objectif de Karel capture un instant fugace : la douceur d’une étreinte, la fougue d’un baiser, l’intensité d’un regard ; une connexion organique entre deux personnes isolées au milieu de la foule. La lumière et les couleurs, traitées à la manière d’un peintre, isolent le duo et transforment l’atmosphère.

Là où la photographie de Doisneau est une mise en scène avec des étudiants en théâtre, Karel priorise la spontanéité et l’authenticité. Il reste à distance et n’interagit pas avec les modèles : l’élan qui a rapproché les deux corps est naturel. Il leur laisse ce droit à l’anonymat en jouant avec l’obscurité.

Les clichés du Montréalais naissent du contraste : le couple est net, isolé face à la grandeur de la salle et au flou ambiant qui l’entoure. Notre regard est en premier lieu attiré par ce point fixe avant de prendre du recul afin d’apprivoiser le contexte. L’espace public et la foule en mouvement s’opposent dans un clair-obscur maitrisé à l’intimité du moment. « Ce que j’aime vraiment, c’est créer une image compliquée avec plusieurs niveaux », confie-t-il. Dans un équilibre entre la composition, la lumière et le moment, le photographe cristallise la bulle que les couples se créent, l’instant où les corps se fondent l’un dans l’autre dans leur plus belle vulnérabilité.

Cette approche photographique se retrouve dans la façon d’aborder l’exposition en plein air de l’université Rennes 2 : au milieu du campus de Villejean, les photographies gelées sur du grand format accompagnent les étudiants de passage. « La culture française soutient mon travail, et je trouve fascinant qu’une université veuille partager cette énergie-là », souligne-t-il avec reconnaissance.

Une telle exposition ne peut que trouver sa place dans une ville comme Rennes, dont la scène électronique anime considérablement la vie nocturne rennaise.

Infos pratiques :

Public Intimacy de Karel Chladek, jusqu’au 30 septembre 2026

Campus de Villejean (Rennes)

En plein air, entre le bâtiment P et le bâtiment D

Entrée libre

Accessible aux personnes à mobilité réduite