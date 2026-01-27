Waterproof ouvre son grand bain à Rennes avec une performance collective place de la Mairie

Le festival Waterproof aime les commencements qui rassemblent. Pour lancer sa 7e édition, il quitte à nouveau les murs et installe la danse au cœur de la ville, là où l’on se croise d’ordinaire sans se toucher.

Le mercredi 28 janvier 2026, à 19h, la place de la Mairie devient un plateau à ciel ouvert pour Ces gens qui restent, une performance collective portée par la compagnie Aniaan et le Groupe en Mouvement.

Après un slow XXL en gare de Rennes en 2025, WATERPROOF poursuit ce fil rouge et ouvre ces 12 jours de “plongeon” chorégraphique par un geste simple au plan symbolique et puissant au plan sensible : faire apparaître du lien dans l’espace public. La connexion, la tendresse, l’élan partagé, comme prélude à une programmation qui irriguera ensuite tout le Pays de Rennes.

Ces gens qui restent, c’est l’idée d’un grand tableau vivant composé en direct, mouvant, traversé par le souffle, l’énergie, les rencontres. Ils seront 20, 50 ou 100 danseur·euses venu·es de tous horizons, connecté·es les un·es aux autres, quelles que soient les conditions météo, pour faire naître une forme qui se transforme sous vos yeux. Et si l’envie vous prend, la proposition est faite pour embarquer aussi des corps “du public”, au gré de la circulation et des élans.

Le projet, conçu avec L’intervalle (Noyal-sur-Vilaine) et le Groupe en Mouvement, est pensé comme un événement tout public, accessible et joyeux, qui donne le ton : WATERPROOF commence par dire “nous”.

Infos pratiques

Quand : mercredi 28 janvier 2026, 19h

: mercredi 28 janvier 2026, Où : place de la Mairie , Rennes (face à l’Opéra)

: , Rennes (face à l’Opéra) Durée : environ 30 minutes

: environ Entrée : gratuit , sans réservation

: , Public : tout public / en famille

: tout public / en famille Accessibilité : indiqué PMR par le festival

Envie de participer ? Des ateliers gratuits pour entrer dans la danse

La performance du 28 janvier est nourrie par un travail en amont. WATERPROOF propose un atelier chorégraphique gratuit ouvert à tou·tes (débutant·es comme confirmé·es), pour explorer le mouvement, tisser des liens et “faire corps” dans l’esprit du projet.