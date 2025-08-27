Baisers iodés 2025 : la Nouvelle Vague de Saint-Malo dévoile son souffle salé et musical

À Saint-Malo, les embruns ont désormais un parfum de fête. Après avoir longtemps porté le nom de Baisers volés en hommage au film de François Truffaut, le festival de la Nouvelle Vague se réinvente et adopte un intitulé plus maritime : Baisers iodés. Une appellation qui colle parfaitement à la cité corsaire et à son écrin naturel, entre embrassades salées, horizon marin et frisson d’automne.

Une ouverture iodée à Cancale

Avant de vibrer dans la salle de concerts de Saint-Malo, le festival donne rendez-vous le samedi 20 septembre 2025, de 15h à 18h, au Théâtre de verdure de Cancale, surplombant la baie et ses parcs à huîtres, avec vue imprenable sur le Mont-Saint-Michel. En partenariat avec l’Amérance, ce prélude gratuit mettra à l’honneur Kids Return, duo pop-cinématographique au lyrisme planant, et Roxane, jeune voix prometteuse de la scène émergente.

Deux soirées à la Nouvelle Vague

Les 26 et 27 septembre, place aux concerts électriques et à la découverte de la scène francophone actuelle. Fidèle à sa vocation, Baisers iodés propose un mélange de jeunes talents et d’artistes confirmés, capables de faire chavirer le public dès leur entrée sur scène.

Vendredi 26 septembre

YOA : Révélation de la pop française, Yoa envoûte avec sa voix feutrée et ses textes sensibles, entre mélancolie et sensualité. Une artiste qui incarne la nouvelle génération, à la fois intime et électrique.

: Révélation de la pop française, Yoa envoûte avec sa voix feutrée et ses textes sensibles, entre mélancolie et sensualité. Une artiste qui incarne la nouvelle génération, à la fois intime et électrique. MIKI : Avec son univers entre chanson et électro, Miki compose une pop moderne et accessible, pleine d’énergie lumineuse.

: Avec son univers entre chanson et électro, Miki compose une pop moderne et accessible, pleine d’énergie lumineuse. THÉA : Chanteuse à la plume acérée, Théa séduit par sa sincérité brute et sa capacité à transformer le quotidien en refrains contagieux.

: Chanteuse à la plume acérée, Théa séduit par sa sincérité brute et sa capacité à transformer le quotidien en refrains contagieux. ARØNE : Entre rap, électro et chanson, Arøne joue sur les hybridations. Ses performances scéniques, intenses et généreuses, lui valent déjà une solide réputation.

: Entre rap, électro et chanson, Arøne joue sur les hybridations. Ses performances scéniques, intenses et généreuses, lui valent déjà une solide réputation. CRENOKA : Artiste multi-instrumentiste et productrice, Crenoka déploie un univers onirique où se croisent sons aquatiques, rythmes organiques et poésie.

: Artiste multi-instrumentiste et productrice, Crenoka déploie un univers onirique où se croisent sons aquatiques, rythmes organiques et poésie. GRAPHY-T : Figure montante du hip-hop, Graphy-T mêle flow incisif et énergie scénique, une écriture urbaine qui captive.

Samedi 27 septembre

JULIEN GRANEL : Déjà star des festivals, Julien Granel est l’incarnation d’une pop vitaminée, colorée et joyeuse. Son énergie communicative transforme chaque concert en grande fête collective.

: Déjà star des festivals, Julien Granel est l’incarnation d’une pop vitaminée, colorée et joyeuse. Son énergie communicative transforme chaque concert en grande fête collective. JAN VERSTRAETEN : L’artiste belge propose une pop élégante, cinématographique, où se mêlent orchestrations subtiles et univers visuel fort.

: L’artiste belge propose une pop élégante, cinématographique, où se mêlent orchestrations subtiles et univers visuel fort. BAGARRE : Inclassable et fédérateur, le collectif Bagarre casse les codes de la pop et de l’électro. Ses concerts, entre transe et communion, sont toujours des moments de pure intensité.

: Inclassable et fédérateur, le collectif Bagarre casse les codes de la pop et de l’électro. Ses concerts, entre transe et communion, sont toujours des moments de pure intensité. TONIQUE & MAN : Duo explosif naviguant entre house, disco et funk, Tonique & Man livre une musique solaire qui appelle immédiatement à la danse.

: Duo explosif naviguant entre house, disco et funk, Tonique & Man livre une musique solaire qui appelle immédiatement à la danse. GILDAA : Une voix singulière et magnétique qui explore les nuances de la pop alternative, entre fragilité et puissance.

YOA

Nouvelle étoile de la pop francophone : Franco‑suisse née en 1998 à Paris, Yoa (Yoanna Bolzli) est auteure‑compositrice-interprète et comédienne

: Franco‑suisse née en 1998 à Paris, Yoa (Yoanna Bolzli) est auteure‑compositrice-interprète et comédienne Premier album et récompense : Son premier album, La Favorite, est sorti le 31 janvier 2025 . Elle a remporté la Victoires de la Révélation Scène lors des Victoires de la Musique 2025

: Son premier album, La Favorite, est sorti le . Elle a remporté la lors des Victoires de la Musique 2025 Passages récents : Après une tournée en France et un passage remarqué à l’Olympia le 15 avril 2025, elle assurera prochainement des concerts à la Salle Pleyel les 29 et 30 janvier 2026.

: Après une tournée en France et un passage remarqué à l’Olympia le 15 avril 2025, elle assurera prochainement des concerts à la Salle Pleyel les 29 et 30 janvier 2026. Engagement artistique : Par conviction, elle a annulé sa participation aux Francofolies de Spa en juillet 2025, contestant la présence du chanteur Amir.

MIKI

La “pop électronique” surgie du cinéma : Derrière le nom Miki se cache Mikaela Duplay. Formée au cinéma à Londres, elle réalise elle-même ses clips et produit ses premiers morceaux.

: Derrière le nom Miki se cache Mikaela Duplay. Formée au cinéma à Londres, elle réalise elle-même ses clips et produit ses premiers morceaux. Singles marquants et viralité : En 2025, elle sort l’EP Graou, précédé des singles « échec et mat » (juillet) et « cartoon sex » (novembre), clin d’œil entre hyper‑pop, rap et électro, avec des visuels qui flirtent entre mignon et décalé.

: En 2025, elle sort l’EP Graou, précédé des singles « échec et mat » (juillet) et « cartoon sex » (novembre), clin d’œil entre hyper‑pop, rap et électro, avec des visuels qui flirtent entre mignon et décalé. Tournée active : Depuis le printemps 2025, elle parcourt la France, la Belgique et la Suisse. En juin, elle était à l’Accor Arena à Paris, avec un set énergique (titres comme “scorpion ascendant scorpion” et “particule”).

: Depuis le printemps 2025, elle parcourt la France, la Belgique et la Suisse. En juin, elle était à l’Accor Arena à Paris, avec un set énergique (titres comme “scorpion ascendant scorpion” et “particule”). Univers visuel fort : Influencée par les mangas et le cinéma d’animation, Miki revendique un style oscillant entre « vice et naïveté », nourri par l’esthétique hyper‑pop.

Julien Granel

Pop baroque et joyeuse : À la croisée de la pop, de l’électro et du funk, Granel tient un univers coloré et chatoyant, notamment dans son album Cooleur (2022).

: À la croisée de la pop, de l’électro et du funk, Granel tient un univers coloré et chatoyant, notamment dans son album Cooleur (2022). Single et collaboration : En juin 2025, il sort le single « BB Danse » , né à New York aux côtés de Theophilus London.

: En juin 2025, il sort le single , né à New York aux côtés de Theophilus London. Performance marquante : Il a conquis l’Olympia le 17 mai 2025, après avoir enchaîné plus de 180 dates en moins de deux ans.

: Il a conquis l’Olympia le 17 mai 2025, après avoir enchaîné plus de 180 dates en moins de deux ans. Tournée dynamique : Sa tournée 2025 est décrite comme “encore plus folle”, avec une scénographie et une écriture lumineuse qui font vibrer les festivals.

Un festival comme un dernier souffle d’été

« Baisers iodés, c’est comme un dernier soupçon de sel sur la peau avant de replonger dans le cocon de l’automne », annonce l’équipe de la Nouvelle Vague. Le festival s’impose comme un rendez-vous incontournable de la rentrée musicale malouine, où les découvertes, la pop effervescente et les rythmes électro se mêlent aux embruns marins.

Entre Cancale et Saint-Malo, les festivaliers profiteront d’un événement à taille humaine, où la convivialité et l’énergie scénique priment. Un rendez-vous qui, au fil des ans, s’installe dans le paysage culturel breton comme un phare de rentrée, avant que ne s’éteignent les dernières lumières de l’été.

Lieux d’achat des billets

Tarifs

Type de billet Tarif Pass 2 soirs 42 € Billet 1 soir – Abonné(e) 21 € Billet 1 soir – Tarif réduit 24 € Billet 1 soir – Prévente 28 € Billet 1 soir – Sur place 30 €

Ces tarifs s’appliquent individuellement aux soirées de vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025, à La Nouvelle Vague (Saint-Malo).

Où acheter en fonction de votre profil