Rennes. Avec Fiskal de la Cie C’hoari, le skate et la culture bretonne se rencontrent au Triangle

Le temps d’une soirée, la scène du Triangle – Cité de la danse se transforme en skatepark avec la compagnie C’hoari. Mercredi 29 avril 2026, Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, accompagnées au plateau de deux skateurs, présentent leur quatrième création, Fiskal.

Fiskal est la rencontre de deux univers : deux danseuses et deux skateurs y forment une communauté qui danse, roule, s’élance sur les rampes de bois, chute, fuse et danse encore.

La compagnie C’hoari se penche sur le lien qui unit deux mondes, a priori très différents : le skate et la culture bretonne. Ce faisant, elles et ils dessinent le portrait d’une jeunesse bretonne portée par des valeurs communes de solidarité et de partage, qui ouvrent la voie vers un nouvel espace de liberté et d’expression. Ce mélange furieusement grisant de danse contemporaine, de culture bretonne, de glisse et de musiques délicieusement vintage fait souffler un vent de résistance joyeuse qui emporte tout sur son passage.

Pour cette quatrième création, Fiskal — « impeccab’ » en breton —, la compagnie C’hoari s’inspire des valeurs fondatrices du skate et de la culture traditionnelle bretonne. L’équipe cherche à mettre en lien ces deux univers, a priori très différents, pour questionner ce qui construit et soude une communauté.

En détournant les codes à l’origine de ces pratiques, le quatuor, composé de deux skateurs et de deux danseuses, évolue dans une scénographie à l’allure rétro, sous le tintement de créations sonores à contre-courant de la modernité.

Infos pratiques

Fiskal de la Cie C’hoari, mercredi 29 avril 2026, 20 h

Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes

9 € tarif unique

4 € SORTIR !

2 € SORTIR ! enfant

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