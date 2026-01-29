À Rennes, Bravo les Rôlistes transforme le jeu de rôle en spectacle mensuel et en podcast

Bravo les Rôlistes, un actual play rennais qui s’installe dans la durée, entre taverne, stand-up et improvisation.

Autour d’une table, un groupe de rôlistes se prête au jeu, tandis que le public réagit comme dans un comedy club. « Mais c’est quoi ça ? Et puis c’est qui ce Bernard Tapir ? », « Il est de la guilde de la convoitise vertueuse ! ». Dans tout le bar, les rires fusent. Connaisseurs de l’univers du jeu de rôle ou simples curieux, les spectateurs qui viennent aux Jardins d’Avalon découvrent une forme hybride, qui tient à la fois du théâtre d’improvisation et du “jeu raconté” en direct.

Fondé à Rennes et porté au départ par Alex Kamo et Maxime Leroux, le projet Bravo les Rôlistes a pris son rythme en janvier 2024, puisqu’il réunit des humoristes et des invités autour d’un actual play qui est enregistré en public et diffusé en direct sur Twitch. L’esprit, lui, ne bouge pas. Il reste celui d’une fantasy de comptoir, joyeuse et décalée, qui assume les blagues grivoises et qui aime faire intervenir la salle.

Alex Kamo, co-créatrice de Bravo les rôlistes Maxime Leroux, co-créateur de Bravo les Rôlistes

« Il était une fois, Maxime et Alex en voiture pour aller faire du stand-up pendant l’été 2023 », racontait Alex Kamo lors du lancement du format. Sur le retour, l’idée d’un actual play s’impose, et le duo décide de faire du jeu de rôle un rendez-vous public, qui garde l’énergie du plateau et qui privilégie le rôle-play plutôt que la rigueur de règles trop lourdes.

Ce qui relie le stand-up et le jeu de rôle, c’est cette obsession du rythme, qui permet d’“habiter” un bar comme on habite une scène. Les joueurs improvisent, le maître du jeu relance, le public influence parfois l’histoire, et l’intrigue avance dans une langue qui reste simple, très orale, et qui assume le burlesque.

La Bande à Michel, Les Enquêtes du 122, et des formats ponctuels qui déplacent le décor

Au cœur du projet, il y a La Bande à Michel, qui se déroule dans un univers fantasy inspiré de Donjons & Dragons, où des aventuriers recrutés contre leur gré partent en mer dans un archipel qu’ils comprennent mal, tandis qu’ils se débattent avec des quêtes qui tournent souvent au n’importe quoi maîtrisé. C’est une fantasy loufoque, qui affectionne les ruptures de ton et qui revendique l’influence du cartoon.

À côté, le collectif a lancé Les Enquêtes du 122, qui change d’époque et de texture. L’action se place dans le Paris de la Belle Époque, où une agence enquête sur l’occulte. Le format, qui s’est notamment distingué par une table 100% féminine, sert aussi de vitrine à des invitées qui ne viennent pas forcément du milieu rôliste, mais qui apportent leur imaginaire, leur présence et leur sens du récit.

Le projet s’autorise aussi des parenthèses, qui fonctionnent comme des “soirées spéciales”. Un format intitulé La Prophécinq a par exemple été annoncé comme une variation, où deux maîtres du jeu se relaient et compliquent volontairement la tâche des personnages. Certaines dates ont toutefois été signalées comme annulées dans les agendas publics, ce qui rappelle que l’événement vit au rythme des plannings et qu’il vaut mieux vérifier les informations au plus près de la séance.

Au plan pédagogique, l’idée reste la même. Un actual play devient un bon point d’entrée, parce qu’il donne à voir le jeu de rôle sans jargon, qu’il montre comment une histoire se construit, et qu’il prouve qu’on peut venir “sans connaître”, puis se laisser porter par l’improvisation et l’ambiance.

Dans ce paysage rennais, où l’on croise de plus en plus d’initiatives liées au jeu de rôle, Bravo les Rôlistes tient une place à part. Le collectif s’appuie sur un bar central, il défend un ton comique très assumé, et il propose une porte d’entrée populaire, qui attire autant les rôlistes que les amateurs de stand-up.

Depuis 2025, les rediffusions s’écoutent aussi en podcast et le collectif propose un soutien mensuel

Depuis 2025, La Bande à Michel ne se regarde plus seulement. Elle s’écoute aussi, puisque le collectif diffuse une version podcast, qui est disponible sur plusieurs plateformes (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music/Audible, etc.). C’est une évolution logique, qui prolonge la vie des épisodes, et qui permet de suivre l’aventure en mobilité, comme une série audio.

En parallèle, Bravo les Rôlistes a ouvert un espace de soutien via Ulule, qui présente les campagnes, les principes du format, et un abonnement mensuel à petit prix pour celles et ceux qui souhaitent aider à produire les épisodes, à améliorer la technique, ou simplement à sécuriser la continuité du projet.

Enfin, le parcours d’Alex Kamo illustre bien la vitalité du milieu local. Depuis l’été 2025, elle explore un format voisin, mais plus intime et plus sonore, avec l’Atelier Persona, qui est pensé comme un jeu de rôle audio à part entière. Au fond, c’est la même passion du récit, qui change simplement de dispositif.

Et puis il y a le plus important, qui ne se résume pas à des liens. Il y a ce petit miracle rennais qui se répète, lorsque des humoristes prennent des personnages au sérieux juste ce qu’il faut, qu’ils échouent magnifiquement à un jet de dés, et que la salle se met à rire comme si elle était, elle aussi, au bord de l’aventure.

Infos pratiques

Rendez-vous habituel : tous les premiers dimanches du mois aux Jardins d’Avalon (Rennes), avec une diffusion en direct sur Twitch. Les séances indiquées dans l’agenda municipal commencent généralement à 16h30 et se poursuivent jusqu’en soirée.

Entrée : libre et gratuite. Le spectacle est annoncé pour public averti (langage cru et blagues grivoises). Une réservation gratuite peut parfois être demandée selon les dates, notamment via Eventbrite. Certaines dates ont déjà été signalées comme annulées, ce qui implique de vérifier l’information sur l’agenda ou sur les réseaux avant de se déplacer.

Lieu : Jardins d’Avalon, 12 Galerie du Théâtre, Place de la Mairie, 35000 Rennes.

En ligne : Twitch / YouTube / Linktree

Podcast : Spotify / Apple Podcasts / Vodio / Audible

Soutenir : Ulule

Contact : 06 19 31 60 77 / bravolesrolistes@gmail.com

