Jeu de rôle à Rennes. Découvrez le guide du rôliste mis à jour en janvier 2026). Trouver une table, un MJ, et des compagnons d’aventure !

Que de fois l’on entend des rôlistes motivés, initiés ou non, expliquer qu’ils ne trouvent pas de groupe. Pourtant, Rennes est joueuse, et elle l’est d’autant plus que la Ville a installé une délégation municipale qui accompagne la culture ludique et que le tissu associatif, lui, travaille ce terrain depuis des décennies. Des clubs historiques, des collectifs plus récents, des lieux queer-friendly, des acteurs du GN, et des boutiques bien fournies composent un écosystème où l’on peut entrer par une initiation tranquille ou par une campagne au long cours, qui vous avale plusieurs saisons.

Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn, est maître du jeu dans une partie de Donjons et Dragons dans la série Stranger Things… © Netflix

Le jeu de rôle se pratique le plus souvent autour d’une table, avec un Maître du Jeu (MJ) qui cadre l’univers et le scénario, tandis que les joueurs incarnent des personnages dont les choix font bifurquer l’histoire. Donjons et Dragons, né en 1974, a ouvert la voie, puis les mondes se sont multipliés, ce qui permet de passer du médiéval-fantasy au polar, de Lovecraft à la science-fiction, ou à des créations contemporaines qui préfèrent l’atmosphère au combat.

Le format peut aussi devenir physique, lorsque l’on sort de la table et que l’on bascule dans le Grandeur Nature, où l’on joue “en costume”, dans un espace scénarisé. La Murder Party en est une porte d’entrée connue, puisqu’elle convoque l’enquête, les secrets, les alibis, et cette joie un peu coupable qui naît quand tout le monde ment très bien.

Voici une sélection de clubs, associations et lieux où jouer à Rennes, ainsi que deux boutiques utiles pour s’équiper.

Association Enfer et contre tout

Fondée en 1982, Enfer et contre tout reste un repère rennais, où le jeu de rôle côtoie les jeux de plateau, les cartes, les figurines, et une convivialité qui fait revenir. L’association accueille volontiers les nouveaux, qui peuvent venir rencontrer l’équipe et s’inviter à une table, sans avoir besoin de connaître par cœur la différence entre un d20 et un d100.

Le club est hébergé à la Maison de quartier Francisco Ferrer, où l’on joue notamment le vendredi soir et le week-end, selon les tables et les campagnes. Les univers dépendent des MJ, ce qui laisse autant de place aux classiques qu’aux systèmes plus pointus.

Site internet / Facebook

Email : ca.enferetcontretout@gmail.com

Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne, 35200 Rennes

Section Risques et périls du CPB Ginguené

Risques et Périls, fondée en 1992, est une des grosses maisons ludiques de Rennes, où le jeu de rôle reste central, même si le plateau, les soirées enquête, les cartes et les figurines s’invitent naturellement. Le club est installé au CPB Ginguené, au deuxième étage, et il propose plusieurs créneaux le week-end, qui permettent aussi bien de tester une partie d’initiation que de s’installer dans une campagne régulière.

Les créneaux annoncés sont le vendredi soir à partir de 20h, le samedi après-midi dès 14h, le samedi soir dès 20h, ainsi que le dimanche après-midi dès 14h. Une entrée accessible PMR existe, qui se situe dans la rue latérale et qui peut être ouverte sur demande.

Site internet

Contact : contact@risques-et-perils.org

CPB Ginguené, 15 rue Ginguené, 2e étage (accessible PMR), Rennes

Club La Lune Rousse (ASCREB – Beaulieu)

Présente depuis 1983 sur la cité universitaire, La Lune Rousse est le club JdR de l’ASCREB, qui anime la vie ludique de Beaulieu. Le club propose des séances d’initiation en soirée, ce qui en fait une porte d’entrée précieuse pour celles et ceux qui veulent apprendre “en jouant”, avec des habitués qui aiment transmettre sans transformer la table en examen.

La Lune Rousse organise aussi Éclipse, une convention JdR qui a lieu chaque année au mois de mars, et qui attire des meneurs, des curieux, et des tables qui se montent vite, dès lors que l’ambiance est bonne.

Page ASCREB / Facebook / Convention Éclipse

Cité Universitaire de Beaulieu, Rennes

Association Fun en Bulles

Créée en 2015, Fun en Bulles vient d’un terreau étudiant, puis elle a élargi ses pratiques, puisqu’elle accueille aussi des joueurs de cartes (Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh), des amateurs de figurines, et des soirées jeu qui changent de forme selon les envies. Le jeu de rôle y reste bien vivant, avec une logique souple qui privilégie le plaisir de table et le renouvellement des parties.

L’association s’organise beaucoup via son serveur Discord, ce qui facilite l’arrivée des nouveaux, qui peuvent repérer une partie, poser une question, puis se greffer sans avoir l’impression d’entrer dans un cercle fermé.

Contact : associationfunenbulles@gmail.com

Site internet / Facebook / Instagram / Discord

Association Ludique des Gnistes Rennais (ALGR)

Créée en 2017, l’ALGR réunit des passionnés de GN et de formats narratifs qui privilégient le jeu “en situation”, avec des scénarios, des costumes, et une part d’improvisation qui demande autant d’écoute que d’audace. L’association est notamment partenaire de la Maison de quartier La Touche, avec laquelle elle organise des sessions, dont des murder parties.

Maison de quartier La Touche

6 rue Cardinal Paul Gouyon, Rennes

Site internet / Facebook

Association Ludiqueer (Iskis – centre LGBTI+)

Ludiqueer facilite l’accès au jeu dans un cadre qui se veut safe, accueillant et explicitement inclusif, ce qui permet à des personnes minorisées en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle de jouer sans avoir à se justifier. Au fil de l’année, l’association propose des créneaux de jeu, des rendez-vous communautaires, et elle anime une dynamique locale qui dépasse le seul “soir de partie”, puisqu’elle travaille aussi la question des règles sociales, du consentement, et du respect autour de la table.

Ludiqueer organise la Queervention rôliste, qui se tient traditionnellement à la fin du mois d’août au centre Iskis. Les informations sont mises à jour au fil des mois sur leurs pages, ce qui permet de suivre l’édition à venir dès que les dates et le programme sont publiés.

6 rue Saint-Martin, 35700 Rennes (métro Sainte-Anne)

Page Ludiqueer Rennes / Facebook / Queervention

Contact : ludiqueer.rennes@gmail.com

Association La Guilde de Bretagne

La Guilde de Bretagne coordonne des associations et des adhérents à l’échelle régionale, et elle soutient des pratiques qui vont du JdR au GN, en passant par le trollball, l’escrime ludique, ou l’airsoft scénarisé. À Rennes, on la retrouve notamment via “L’Heure du GN”, un rendez-vous organisé avec le bar à jeux L’Heure du Jeu, qui a lieu le premier jeudi du mois en soirée, et qui permet de découvrir le GN, de poser des questions, et de rencontrer des gens qui ont déjà un pied dans les scénarios grandeur nature.

Les tarifs d’adhésion évoluent parfois selon les années, mais l’adhésion individuelle est généralement annoncée autour de 6 €, tandis que les associations disposent d’une formule dédiée, avec un tarif bienfaiteur pour celles et ceux qui veulent soutenir davantage.

Site internet / Facebook / Adhérer

L’Heure du Jeu (bar à jeux, soirées JdR et GN)

Bar à jeux rennais, L’Heure du Jeu accueille des soirées et des rendez-vous ludiques, parmi lesquels le jeu de rôle et des initiations au GN, ce qui en fait un bon point de repère quand on cherche une table sans déjà connaître un groupe constitué.

11 boulevard Magenta, 35000 Rennes

Site internet

BU Centrale Rennes 2 (initiations ponctuelles, ouvertes)

La bibliothèque universitaire de Rennes 2 programme ponctuellement des initiations, qui permettent de découvrir le jeu de rôle dans un cadre simple, avec un format pensé pour les débutants et celles et ceux qui veulent tester avant de s’engager dans une campagne.

Place du Recteur Henri Le Moal, 35043 Rennes Cedex

Site internet

L’Ordre Sifonique (association étudiante, tables et initiations)

Association étudiante repérée à Rennes, L’Ordre Sifonique anime des parties et des initiations, ce qui peut constituer un levier très concret pour trouver des partenaires de jeu, notamment si l’on gravite autour de Villejean et du campus.

Fiche association (annuaire public)

Festivals et grands rendez-vous qui font circuler les dés

Rennes en Jeux (Couvent des Jacobins)

Le festival Rennes en Jeux est devenu un passage obligé, où le jeu de rôle prend de plus en plus de place, avec un espace dédié et des parties sur inscription ou sur place. Pour 2026, le rendez-vous est annoncé au Couvent des Jacobins les 31 janvier et 1er février, ce qui en fait un excellent moment pour rencontrer des associations, tester un système, et repartir avec des contacts concrets.

Site Rennes en Jeux / Programme jeu de rôle

Ferrer en jeux (Maison de quartier Francisco Ferrer)

Organisé à la Maison de quartier Francisco Ferrer, Ferrer en jeux propose régulièrement des temps forts ludiques où le jeu de rôle trouve naturellement sa place, puisque les associations partenaires s’y retrouvent, ce qui crée une ambiance de “portes ouvertes” qui ne dit pas son nom, mais qui fonctionne très bien.

Ouest Hurlant (cultures de l’imaginaire)

Le festival Ouest Hurlant met l’imaginaire en vitrine, et il associe conférences, spectacles, stands, et animations ludiques, ce qui attire souvent des rôlistes, des auteurs, et des curieux qui aiment la fantasy comme la science-fiction. L’édition 2026 est annoncée les 25 et 26 avril à Rennes, ce qui mérite un détour si vous aimez que le jeu de rôle dialogue avec la littérature et les univers.

Site Ouest Hurlant

Où s’équiper à Rennes

Le Temple du Jeu

Spécialisé dans le jeu de rôle et la figurine, Le Temple du Jeu est une bonne adresse quand on cherche des dés, des livres de base, des campagnes, et du matériel qui accompagne la table, qu’il s’agisse de figurines, de décors ou d’accessoires.

Site internet

12 rue du Capitaine Alfred Dreyfus, Rennes

Sortilèges (Rennes)

Sortilèges dispose d’un rayon jeu de rôle qui couvre plusieurs univers, et la boutique propose aussi une salle de jeu animée, ce qui permet de tester, de discuter, et de se faire orienter, notamment lorsque l’on débute et que l’on hésite entre un système narratif léger et une mécanique plus “crunchy”. Les ateliers d’initiation existent selon les périodes, et il vaut mieux vérifier le calendrier au moment où vous y allez, puisque les rendez-vous évoluent au fil de l’année.

Site internet

16 rue d’Antrain, Rennes

Vous connaissez d’autres adresses à Rennes, ou vous avez des précisions à ajouter, notamment des créneaux d’initiation ou des lieux qui accueillent régulièrement des tables ouvertes.

Dites-le nous ici, et nous mettrons ce guide à jour.

Articles à lire aussi