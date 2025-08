Saint-Malo. Un programme de la Route du Rock du 13 au 16 août 2025 haut en indé !

Entre grondements électroniques, hymnes post-punk et grandes retrouvailles britpop, La Route du Rock revient du 13 au 16 août 2025 à Saint-Malo pour une 33e édition fidèle à son ADN indé et aventureux. Dans un été saturé de festivals standardisés, le rendez-vous malouin joue sa propre partition : audacieuse, exigeante, résolument libre. Voici le programme complet de cette édition qui promet d’électriser les remparts comme les dunes.

La Route du Rock se déroule du 13 au 16 août 2025 à Saint-Malo – Fort de Saint-Père – Plage de Bon-Secours. Pour cette 33e Collection Été, le festival reste fidèle à sa ligne : exigeant, audacieux, farouchement indépendant. Entre grandes têtes d’affiche, révélations et pépites indé, le rendez-vous malouin s’impose encore comme un phare de l’été musical français.

Cette année encore, la programmation du Fort de Saint-Père a alimenté les conversations de connaisseurs et les débats estivaux. Depuis plus de trois décennies, La Route du Rock cultive son « Indie Way », mêlant héritage britannique et avant-gardes électroniques ou post-punk. Une ligne éditoriale saluée pour sa cohérence et sa fidélité aux musiques non formatées.

Mercredi 13 août – La Nouvelle Vague (Saint-Malo)

Dominique A – Relecture intime de son répertoire, accompagné de Julien Noël (claviers) et Sébastien Boisseau (contrebasse).

– Relecture intime de son répertoire, accompagné de Julien Noël (claviers) et Sébastien Boisseau (contrebasse). Astrid Sonne – Altiste danoise et compositrice électro avant-gardiste, figure montante de la scène expérimentale londonienne.

Jeudi 14 août – Fort de Saint-Père

King Krule

La Femme

Overmono

WU LYF

Black Country, New Road

Bolis Pupul

Memorials

Curses live

LustSickPuppy

En accès libre – Plage de Bon-Secours

Ellie O’Neill + Dominique A DJ set

Vendredi 15 août – Fort de Saint-Père

Pulp – Unique date française ! Le retour événement du groupe culte de la britpop mené par Jarvis Cocker.

– Unique date française ! Le retour événement du groupe culte de la britpop mené par Jarvis Cocker. Yard Act

Frankie and the Witch Fingers

Tropical Fuck Storm

Porridge Radio

GANS

Biche

David Shaw and The Beat

Nono Gigsta

En accès libre – Plage de Bon-Secours

Radio Hito + Nono Gigsta

Samedi 16 août – Fort de Saint-Père

Kraftwerk – Les pionniers allemands de la musique électronique, à vivre en 3D !

– Les pionniers allemands de la musique électronique, à vivre en 3D ! Trentemøller

Suuns

Sega Bodega

FINE

M(h)aol

Maria Somerville – Voix éthérée, nappes ambient et folk spectral. Une des pépites repérées par Magic Revue Pop Moderne.

– Voix éthérée, nappes ambient et folk spectral. Une des pépites repérées par Magic Revue Pop Moderne. Camilla Sparksss

Pauline Gompertz

En accès libre – Plage de Bon-Secours

Milan W. + Pauline Gompertz

Infos pratiques

Pass 3 jours dès 115€ – Billetterie officielle

– Billetterie officielle Concerts sur la plage : accès libre

Navettes gratuites depuis Saint-Malo vers le Fort de Saint-Père

Plus d’infos sur laroutedurock.com