La magie des empreintes. Le gyotaku à l’honneur à l’Aquarium de Paris avec Camille Dandono

Du 10 mai au 14 juin 2026, l’Aquarium de Paris présente La magie des Empreintes, une exposition consacrée au gyotaku, technique traditionnelle japonaise d’empreinte de poisson, dans le cadre de sa carte blanche 2026 confiée à l’artiste Camille Dandono. Pensée comme une rencontre entre art, monde marin et héritage japonais, cette proposition prolonge la volonté de l’institution de faire dialoguer création contemporaine, observation scientifique et sensibilisation au vivant.

Né au Japon au XIXe siècle, le gyotaku, littéralement « empreinte de poisson », était d’abord utilisé par les pêcheurs pour conserver la trace de leurs prises. Avec le temps, cette pratique a évolué vers une forme d’expression artistique à part entière, capable de restituer avec précision l’anatomie, les textures et la beauté des espèces marines.

À travers une vingtaine d’œuvres présentées tout au long du parcours de visite, Camille Dandono propose une lecture contemporaine de cette tradition. Réalisées principalement sur papier washi, ses empreintes mettent en valeur les formes et les détails d’animaux marins dans des compositions qui relèvent à la fois de l’observation naturaliste et de la création plastique.

Une carte blanche 2026 pour Camille Dandono

Avec La magie des Empreintes, l’Aquarium de Paris donne carte blanche à Camille Dandono pour explorer un art rare, fondé sur un geste unique et irréversible. Chaque empreinte est réalisée en un seul mouvement et ne peut être reproduite à l’identique. Chaque œuvre devient ainsi une trace singulière du vivant, à la fois précise, sensible et profondément liée à l’instant de sa réalisation.

En intégrant ces œuvres au parcours de visite, l’institution propose aux visiteurs une autre manière d’approcher le monde marin. L’exposition invite autant à regarder qu’à comprendre, en montrant comment un procédé ancien peut encore nourrir une réflexion contemporaine sur la beauté des formes naturelles et sur la fragilité du vivant.

Cette exposition s’inscrit dans la ligne développée par l’Aquarium de Paris, qui entend faire dialoguer art, science et sensibilisation à la biodiversité marine. Elle prolonge aussi l’intérêt ancien de l’institution pour la culture japonaise, où la relation entre nature, observation et esthétique occupe une place importante.

Avec cette carte blanche 2026, l’Aquarium de Paris confirme ainsi son souhait d’ouvrir son parcours à des propositions artistiques capables d’enrichir l’expérience du public et de renouveler le regard porté sur les mondes marins.

Informations pratiques

Exposition : La magie des Empreintes

Artiste : Camille Dandono

Lieu : Aquarium de Paris, 5 avenue Albert de Mun, 75016 Paris

Dates : du 11 mai au 14 juin 2026