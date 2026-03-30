À Élancourt, France Miniature célèbre ses 35 ans dans une France en réduction

À Élancourt, dans les Yvelines, France Miniature s’apprête à souffler en mai 2026 ses 35 bougies. Ouvert en 1991, ce parc singulier, qui permet de parcourir la France en une journée à travers 117 monuments reproduits au 1/30e, accueille aujourd’hui environ 200 000 visiteurs par an sur un domaine paysager de cinq hectares. À l’heure de cet anniversaire, le site entre aussi dans une période charnière, entre célébration patrimoniale et interrogations sur son avenir.

France Miniature est né de l’intuition de deux passionnés, Alain Pelras et Thierry Coltier, inspirés notamment par le parc néerlandais Madurodam, à La Haye. Leur idée était simple et ambitieuse à la fois : donner à voir la France comme un paysage condensé, une carte vivante, à la fois ludique, pédagogique et sensible. Dès son ouverture en 1991, le parc a trouvé son public, attiré par cette manière singulière de voyager à travers le territoire sans quitter les Yvelines.

Paris

Le parc se déploie comme une immense carte de France paysagée. Les mers et les océans y prennent la forme de bassins, tandis que les régions se lisent au fil des maquettes, des reliefs, des plantations et des circulations miniatures. Ici, les trains roulent sur le plus grand réseau ferré miniature de France, les voitures empruntent les routes, les ponts enjambent des vallées réduites à l’échelle du rêve, et les arbres ont grandi au fil des années au point de participer pleinement à l’illusion du voyage.

Le Pont du Gard

On y retrouve les grands emblèmes de la capitale, comme la tour Eiffel, les Invalides, le Moulin Rouge ou Notre-Dame, mais aussi des dizaines de châteaux, des édifices religieux, des ports, des gares, des beffrois, des ouvrages d’art et des sites industriels ou techniques. Le Mont-Saint-Michel, Fort Boyard, le château de Josselin, Lourdes, les arènes de Nîmes, la gare de Limoges, le Gros-Horloge de Rouen ou encore la fusée Ariane y cohabitent dans une même promenade. Le principe du parc tient justement à cette juxtaposition joyeuse, où la diversité des paysages français devient une expérience de déambulation familiale.

Le Mont-Saint-Michel Le château de Josselin

Les arènes de Nîmes Lourdes

Mais derrière l’image souriante du parc familial, un autre sujet s’impose depuis plusieurs mois : celui de son avenir. Les terrains appartiennent à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, tandis que la Compagnie des Alpes, maison mère de France Miniature, exploite le site et possède les maquettes. Le bail actuel arrive à échéance en juin 2027, et son renouvellement n’apparaît pas acquis à ce stade. Cette perspective ouvre une période d’incertitude, même si les acteurs concernés affirment travailler ensemble sur le futur du site.

Autrement dit, rien n’indique une fermeture immédiate, mais l’anniversaire des 35 ans s’inscrit dans un moment charnière. Le parc bénéficie d’une forte notoriété, d’un capital affectif réel et d’un concept toujours singulier, mais il devra aussi poursuivre sa modernisation pour rester attractif dans un secteur des loisirs de plus en plus concurrentiel. Son avenir pourrait donc dépendre autant de sa valeur patrimoniale que de sa capacité à se réinventer.

La fusée Ariane

En attendant, la saison 2026 doit s’ouvrir le 4 avril. Le parc annonce une année festive autour de ses 35 ans, avec animations, surprises et visites des coulisses. L’occasion, pour plusieurs générations de visiteurs, de redécouvrir ce lieu à part, où la France se contemple en miniature, mais où la mémoire des vacances, elle, reste en grand format.

Infos pratiques

France Miniature

Boulevard André Malraux

78990 Élancourt