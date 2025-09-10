Expo Paris. Sac, sac, sac. More Than a Bag, pour le Printemps Haussmann jusqu’au 26 octobre

Sous sa mythique coupole bleue art déco, le grand magasin Printemps Haussmann, dans le 9e arrondissement de la capitale, propose l’exposition gratuite Sac, sac, sac. More Than a Bag jusqu’au 26 octobre 2025 : 200 sacs iconiques, allant de Louis Vuitton aux collections Coperni, l’exposition propose une rétrospective du sac, explorant à la fois son aspect original et classique, ainsi que ses matériaux, ses formes et les incontournables.

Le grand magasin consacre cette rentrée 2025 à l’accessoire qui fait tout : le sac ! L’exposition Sac, sac, sac. More Than a Bag invite à découvrir l’histoire sociale, culturelle et technique du sac. Elle retrace l’histoire d’un accessoire culte entre héritage, design et ateliers maroquinerie. Pour ce rendez-vous couture avec le public, chaque sac raconte un style, une époque, une allure, sous la coupole Wybo, où les racines de l’Art Déco sont bien présentes dans l’architecture du Printemps Haussmann : la coupole historique, réalisée en 1910 par René Binet, en est un précurseur flamboyant, avec ses motifs floraux géométriques d’une grande modernité !

200 pièces ont été réunies grâce à la quarantaine de prêteurs privés et institutionnels, pour retracer cette histoire fascinante dans un parcours à douze étapes. Au cours du parcours, l’exposition Sac, sac, sac… joue sur les contrastes : le luxe et l’ordinaire ; le familier et l’iconique ; le fonctionnel et l’exceptionnel ; l’illusion et le détournement, etc.

Le sac est devenu un objet universel qui n’a plus rien d’accessoire : on y trouve des bourses, des pochettes, des aumônières, des escarcelles, et des réticules.

Le Printemps se consacre avec cette exposition à l’histoire et à la variété des sacs : les malles Louis Vuitton ; les Bamboos de la maison italienne Gucci ; les Kelly d’Hermès, avec aussi un coup de projecteur sur les marques Chanel, Dior, Paco Rabanne, Lancel, Sarah Lévy, Hélène Nepomiatzi, Prada, Longchamp… Ces maisons iconiques au savoir-faire transmis depuis des générations n’ont jamais cessé d’évoluer au cours des époques, faisant du sac l’objet le plus compréhensif des enjeux de l’industrie. Avec un format mini ou maxi, qu’il soit sac-objet, épuré ou à messages, en cuir, en métal ou en bois, le sac s’habille de toutes les formes et matériaux possibles, des plus minimalistes aux plus sculpturaux…

Le Pause Week-end de Damien Beal, qui trône aux côtés d’une malle Gucci et d’un sac Louis Vuitton.



Les visiteurs découvriront aussi des accessoires inédits, soit une dizaine de prototypes imaginés par des étudiants de l’école Esmod, L’École supérieure des arts et métiers de la mode depuis 1841. Ces derniers avaient présenté leurs créations en juin dernier, et des cadres du grand magasin ont évalué leurs réalisations en sélectionnant les modèles qui sont exposés maintenant ! Roméo Gandon, un de ces étudiants à décrocher les suffrages et les honneurs d’une vitrine donnant sur le boulevard Haussmann avec son fourre-tout asymétrique en cuir noir

la création de l’étudiant Roméo Gandon

Le sac, apprécié pour sa fonctionnalité à ses débuts, sous le Second Empire, est devenu un indicateur de rang social et a longtemps joué un rôle dans la différenciation sexuelle. Aujourd’hui il n’est plus seulement pratique et réservé à certaines personnes ; il est un révélateur de style, un support d’expressions, le reflet de la personnalité ! Il fait partie des accessoires de mode qui combattent pour une plus grande inclusivité. Le sac est bien plus puissant qu’un simple accessoire…

Infos pratiques :

Exposition Sac, sac, sac. More Than a Bag : jusqu’au dimanche 26 octobre 2026

Entrée gratuite

Printemps Haussmann – 64 Boulevard Haussmann – 9e arrondissement de Paris

6ème étage, Printemps Haussmann Femme

Horaires : 10h – 20h