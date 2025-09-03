Le musée Carnavalet expose Les gens de Paris entre 1926 et 1936

Le musée Carnavalet, situé dans le 3e arrondissement de Paris, est consacré exclusivement à l’histoire de la capitale française, des origines de la ville à nos jours. Sa prochaine exposition temporaire sera dédiée au regard porté sur la population parisienne de l’entre-deux-guerres. Intitulée Les gens de Paris 1926-1936, l’exposition sera ouvert au public du mercredi 8 octobre 2025 au dimanche 8 février 2026.

L’exposition Les gens de Paris, 1926-1936 a pour point de départ trois recensements de population réalisés à Paris en 1926, 1931 et 1936. Orchestrée par Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet, avec Hélène Ducaté, chargée de mission scientifique, et en partenariat avec Sandra Brée, chargée de recherche au CNRS au Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, l’exposition compose une mosaïque de récits de vie variés, dans un tourbillon de souvenirs et d’émotions. Elle invite à mieux se connaître, individuellement et collectivement.

Par ailleurs, les œuvres présentées seront le plus souvent inédites. Elles permettront d’aborder plusieurs thématiques : droits des enfants, politiques familiales, migrations, libertés amoureuses, lois sociales, urbanisme, histoire du travail et chômage. Des questionnements qui restent pleinement actuels.

L’exposition est organisée en un parcours thématique, selon plusieurs salles :

La population parisienne, hier et aujourd’hui : retour sur les recensements et leurs usages ;

Paris est mon chez-moi : l’écrivaine américaine Gertrude Stein (1874-1946), arrivée à Paris en 1903, dit son intimité avec la ville – économie, industrie, sciences, presse, spectacles, mode, cinéma, littérature ;

Gertrude Stein

Paris, ville des amours : modalités de rencontres et divertissements offerts par la capitale aux nombreux célibataires ;

Les enfants parisiens : alors que la moitié des couples mariés vivent sans enfant à Paris, les politiques publiques encouragent la natalité et pénalisent l’avortement ;

Paris par quartiers : lutte active en faveur de la santé publique dans le centre et l’est parisiens très peuplés, et ouest parisien qui incarne le périmètre le plus prestigieux ;

Les dynamiques professionnelles : avec la crise des années 1930 et la poussée du chômage en 1936, panorama des dix professions les plus exercées et évolution du travail des femmes ;

Le chômage et la misère : réalités sociales des années 1930, avec notamment le département de la Seine, qui concentre la plus forte densité de chômeurs ; femmes et migrants sont parmi les plus impactés. Les visiteurs découvriront aussi les habitants de la ceinture, couramment appelée « la zone », grâce à une base de données conçue par une équipe du CNRS entre 2020 et 2025 ;

« La zone » et ses baraquements

Médias et cultures de masse : essor fulgurant de la radio, de la presse magazine illustrée et de la photographie dans les années 1930 ;

Paris est à vous : à la rencontre des habitants d’il y a un siècle. La dernière salle invite à consulter librement les registres de recensement numérisés par les Archives de Paris et à découvrir des visages de commerçants (1926-1939) à travers cartes postales : cafés, restaurants, glaciers, boucheries, primeurs, boulangeries…

Les visiteurs partiront à la rencontre de : la danseuse dite la Goulue (Louise Weber, 1866-1929) ; la chanteuse et danseuse Joséphine Baker (1906-1975) ; le chanteur et compositeur Charles Aznavour (1924-2018) ; la danseuse de cabaret et modèle Kiki de Montparnasse (Alice Prin, 1901-1953) ; la femme de lettres Edmée de La Rochefoucauld (1895-1991) ; la chanteuse Édith Piaf (1915-1963) ; l’acteur Fernandel (1903-1971) ; ainsi que des figures anonymes : une téléphoniste, une agente de police, un chauffeur de taxi, des chômeurs…

Depuis le début du XIXe siècle, Paris connaît une forte croissance démographique, avec un pic historiquement identifié en 1921 à 2,89 millions d’habitants. Capitale dense et dynamique, elle attire de nombreux nouveaux venus – le plus souvent de jeunes adultes, souvent célibataires – en provenance de province, de l’empire colonial français et de l’étranger.

Le recensement a lieu tous les cinq ans. Ceux de 1926, 1931 et 1936, menés dans les 80 quartiers des 20 arrondissements, constituent une enquête inédite et précieuse.

Les portraits des Parisiennes et des Parisiens sont dressés à partir des lieux de naissance, nationalités, professions, situations familiales et répartitions au sein de chaque quartier.

Le musée Carnavalet est le plus ancien musée de la Ville de Paris.

Sous l’impulsion du préfet Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), à l’époque des grands travaux (1853-1870), l’hôtel Carnavalet est acheté par la Ville en 1866 pour devenir le musée historique de la capitale. Le musée ouvre au public le 25 février 1880, au cœur du Marais (3e), où le patrimoine architectural est particulièrement préservé.

1740 : Carnavalet, du temps de l’hôtel particullier

Depuis 1880, le musée s’est étendu, avec la construction de nouveaux bâtiments et l’annexion de l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau en 1989. Plusieurs sculptures ont rejoint Carnavalet, dont la statue de Louis XIV, autrefois à l’Hôtel de Ville, désormais au centre de la cour.

Aujourd’hui, l’architecture du musée déploie plus de 450 ans d’histoire à travers deux hôtels particuliers reliés par des galeries en enfilade sur deux étages.

Le musée Carnavalet retrace l’histoire de Paris, de la Préhistoire jusqu’en 1977 : Moyen Âge, Renaissance, Révolution française, Empire, Commune, République, Belle Époque, années 1920…

1 – La préhistoire : organisation autour du fleuve : la Seine ; le peuple gaulois, puis le peuple romain qui crée la cité de Lutèce ; le royaume des Francs au 5e siècle et Clovis qui donne le nom de Paris…

2- Le Moyen Âge : Paris est la ville la plus importante d’Europe ; développement de l’économie sur l’île de la cité et sur la rive droite ; les étudiants s’installent sur la rive gauche ; édification de Notre Dame de Paris à partir du 12e siècle et pendant deux siècles…

3- La Renaissance : le roi François 1er fait construire l’Hôtel de Ville et la palais du Louvre ; Conquête de Paris par le roi Henri IV ; fin des guerres de religions ; le royaume de France avec les rois louis XIII et Louis XIV et leurs constructions : le Pont Neuf, la place des Vosges, la place Dauphine, le palais du Luxembourg, les fontaines, les manufactures royales, les démolitions des fortifications ; Paris devient une ville ouverte et la capitale des lumières…

4- La révolution : elle est symbolisée par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 ; la déclaration des droits de l’Homme ; les exécutions place de la Révolution (place de la Concorde) du roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et de la reine Marie-Antoinette le 16 octobre de la même année…

Marie-Antoinette part pour l’échaffaud

5- l’Empire, la Commune, la République : le XIXe siècle et ses grands bouleversements, à la fois politiques, sociaux et économiques ; les régimes se succèdent au gré des coups d’état et des guerres : empire-monarchie-république ; l’enceinte militaire est construite en 1844 ; développement de l’industrie, du chemin de fer ; les provinciaux arrivent à Paris pour trouver de l’emploi ; le baron Haussmann et les grands travaux de la capitale ; annexion des communes voisines de Paris en 1860 et Paris compte vingt arrondissements ; Paris devient une capitale intellectuelle et artistique : spectacles, opéras, etc…

6 – Belle Époque : expositions universelles de 1889 et 1900 ; tour Eiffel ; métropolitain ; cabarets de Montmartre et Montparnasse ; Paris moderne et animé ;

7 – Années 1920, entre-deux-guerres… puis années 1970

les années 1920 les nnées 1970

Le musée Carnavalet, consacré à l’histoire de la capitale, est un lieu de culture – et un havre de détente dans son jardin.

Infos pratiques

Exposition : Les gens de Paris, 1926-1936, musée Carnavalet

Dates : 8 octobre 2025 → 8 février 2026

Adresse : 23, rue de Sévigné, 75003 Paris

Horaires : mardi → dimanche, 10 h – 17 h 45 – fermé le lundi

Tarifs : Plein : 15 € – Réduit : 13 €

Contact : museecarnavalet@alambret.com – 01 48 87 70 77