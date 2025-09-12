Paris. Le 24e Salon national des Peintres de l’armée aux Invalides jusqu’au 14 septembre

Organisé tous les deux ans depuis 1985, le Salon national des peintres de l’armée réunit les œuvres des peintres titulaires et agréés de l’armée, ainsi que plusieurs artistes sélectionnés par un jury, autour d’un thème central. Visible jusqu’au 14 septembre 2025, la 24e édition, à l’Hôtel national des Invalides de Paris, porte sur les « Victoires ».

Le Salon des peintres de l’armée, édition 2025, expose 104 œuvres de 44 peintres de l’armée, deux artistes invités et 32 artistes sélectionnés par un jury présidé par le général, délégué au patrimoine de l’Armée de terre. Avec le thème « Victoires », on célèbre la fin d’un combat, qu’il soit collectif ou individuel ; ce thème symbolise à la fois la liesse et le recueillement face aux sacrifices nécessaires, et incarne la force et l’unité nationales.

Le mot « Victoires » est au pluriel, parce qu’il se décline sous de multiples formes, dans le temps et l’espace : il ouvre le champ des sujets pouvant être abordés par les artistes.

Sous les doigts et les outils des sculpteurs, sous les pinceaux des peintres ou à travers l’objectif des photographes, le thème 2025 vibre dans leurs œuvres.

4 septembre : vernissage

Le vernissage du Salon national des peintres de l’armée s’est tenu le jeudi 4 septembre, en présence de Patricia Mirallès, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, et du général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’Armée de terre, qui a souligné l’importance de la fraternité pour conduire aux victoires. Patricia Mirallès a rappelé, pour sa part, le rôle de la culture et des arts dans la cohésion nationale face aux défis.

Au fil des siècles, des artistes ont maintenu un lien Armée-Nation…

Un peintre devient « peintre de l’armée » lorsque l’engagement des soldats d’hier et d’aujourd’hui figure dans ses œuvres. Le peintre de l’armée n’a pas de statut militaire, mais bénéficie du privilège de rencontrer les femmes et les hommes des trois armées et de partir en mission avec eux partout dans le monde ; il immortalise leur quotidien et leur dévouement. Tous les deux ans, il expose ses œuvres et peut être amené à honorer des commandes de régiments.

Parmi les artistes sélectionnés pour le Salon des peintres de l’armée cette année, Locrann Lacave. Originaire du Sud-Ouest (Pyrénées) et fils de militaire, il voyage dès l’enfance et vit en outre-mer : à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Amérique du Nord, à Saint-Martin, dans les Caraïbes, etc.

Les nombreux déménagements développent en lui un besoin de liberté qu’il entretient en se mettant à peindre. Après trois années d’études à l’École des beaux-arts, il fait de la peinture son métier en 1998.

Locrann Lacave

Locrann Lacave vit de son art : il peint essentiellement sur le motif, en toutes saisons. Son atelier est l’extérieur, puisqu’il se déplace en camion-atelier sur les sites d’inspiration. Il lui arrive de répondre à des commandes exceptionnelles d’après photographie. L’artiste réalise également des fresques murales sur commande. Sélectionné pour le Salon des peintres officiels de l’armée en 2023, il décroche le prix de peinture lors du 23e Salon des peintres officiels de l’armée (octobre 2023). L’année dernière, l’Armée de terre, à Satory (Versailles, 78), lui commande une fresque de 8 m × 3 m, inaugurée le 27 juin 2024. En septembre 2025, il est de retour aux Invalides pour le Salon des peintres de l’armée…

Un hommage particulier est rendu à Jacques Ernotte, doyen de la communauté des peintres, décédé le 26 mars 2025.

Ancien des troupes coloniales et de marine, Jacques Ernotte peignait depuis l’âge de sept ans. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il est contraint d’interrompre ses études à l’École des beaux-arts. Plus tard, ses talents de peintre étant repérés par des officiers, il devient peintre des armées. Il suit l’armée française dans de nombreuses campagnes…

Jacques Ernotte

Ses œuvres continueront à témoigner de l’Histoire et des valeurs militaires. Elles rappellent que la Nation, à la fois volonté et représentation, est une construction historique.

Parmi ses créations, on retrouve : Marseille, porte des OPEX et des terres lointaines.

Infos pratiques

24e Salon national des peintres de l’armée – Salle Turenne, Invalides

Jusqu’au dimanche 14 septembre 2025

Hôtel national des Invalides – 129, rue de Grenelle – 7e arrondissement de Paris

Horaires : tous les jours de 10 h à 18 h