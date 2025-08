Paris. La flèche de Notre-Dame a accueilli sa dernière statue

Au lendemain des obsèques du cardinal André Vingt-Trois, célébrées par Monseigneur Laurent Ulrich à Notre-Dame de Paris, la dernière statue de la flèche de la cathédrale a retrouvé sa place jeudi 24 juillet 2025. La statue représente Saint-Thomas, le saint patron des architectes, un symbole pour tous les artisans qui ont œuvré et œuvrent encore autour de la restauration de Notre-Dame…

Moins d’une semaine avant l’incendie de Notre Dame le 15 avril 2019, les seize statues ornant la base de la flèche de la cathédrale avaient été retirées en vue d’une rénovation prévue au sein de l’entreprise la Socra, à Marsac-sur-l’Isle en Dordogne : un merveilleux hasard et une chance !

Les statues arrivées dans l’entreprise la Socra, trois jours avant l’incendie de Notre Dame

Après leur restauration et leur retour à Paris, les seize statues à patine de bronze en cuivre, considérées comme des miraculées, ont été exposées à la Cité de l’architecture et du patrimoine dans le 16e arrondissement, du mois de février 2023 au mois d’avril 2025 ; douze d’entre elles, représentent les douze apôtres et les quatre autres sont des symboles des évangélistes : le lion, le taureau, l’ange et l’aigle…

Cité de l’architecture et du patrimoine

Après avoir été bénies par l’archevêque Laurent Ulrich, les seize grandes sculptures ont retrouvé, petit à petit, leur place originelle, depuis le 23 juin dernier pour la première d’entre elles : la statue en cuivre de Saint-Paul. Sur les seize, la statue de Saint-Thomas est la dernière a avoir retrouvé sa place d’origine.

Saint-Paul Saint-Thomas

Élevée dans les airs de la capitale par une imposante grue, la statue de Saint-Thomas mesure trois mètres et pèse un peu plus de 100 kilos. Son visage a les traits de Viollet-le-Duc (1814-1879), l’architecte de la flèche, qui a dessiné les seize statues en 1857 ; Saint-Thomas est la seule statue tournée vers la flèche, main en visière, comme si Viollet-le-Duc contemplait son œuvre ! L’ensemble des statues a ensuite été sculpté par l’orfèvre et sculpteur Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892).

Saint-Thomas Viollet-le-Duc

Les statues des apôtres sont encore plus imposantes ! Hautes de 3,40 mètres de haut, elles pèsent chacune quelque 150 kilos. Recouvertes d’une patine brune, elles retrouveront dans les années à venir, leur vert-de-gris si caractéristique de l’oxydation du cuivre. Les seize statues sont formées de feuilles de cuivre d’un millimètre d’épaisseur martelées, soudées entre elles et fixées à une armature en fer.

Pour le moment, les statues ne sont pas visibles, car elles sont cachées par l’échafaudage encore nécessaire au travail des couvreurs. D’autres échafaudages restent aussi visibles sur l’extérieur de Notre Dame au niveau de la tour sud où se terminent les travaux d’aménagement. La réouverture à la visite est prévue pour fin septembre 2025.