Paris. La galerie David Zwirner expose les visions crépusculaires de Léon Spilliaert

Des œuvres graphiques magistrales de l’artiste belge Léon Spilliaert, l’un des grands noms du symbolisme, sont exposées jusqu’au 28 mars 2026 à la galerie David Zwirner, dans le quartier du Marais.

Les œuvres graphiques, à découvrir dans l’exposition, ont été pour la plupart produites entre 1908 et 1920 : mélancoliques, elles témoignent de l’extraordinaire maîtrise technique de Léon Spilliaert, à la fois dessinateur au crayon et à l’encre de Chine, et peintre au pastel, à l’aquarelle et à la gouache. Le public a tout loisir de découvrir une démarche empreinte de tonalités nocturnes et du bruissement inquiet des êtres et des choses.

Le motif de la nuit imprègne profondément l’œuvre de Léon Spilliaert, où la couleur se fraie difficilement un passage : digues, brise-lames, phares, marines, ateliers, rues, rivages et plages se noient dans la pénombre…

Barque dans la tempête, 1921



La courbe de la digue, 1908



Biographie :

Léon Spilliaert est né à Ostende (Belgique) le 28 juillet 1881. Fils d’un parfumeur-coiffeur, penseur, rêveur, introverti et de santé fragile, il s’intéresse très jeune à la peinture et à la littérature. Au cours de sa scolarité, il développe un vif intérêt pour la poésie et la philosophie, et remplit ses cahiers de classe de dessins. En 1899, après quelques mois à l’Académie des Beaux-Arts de Bruges, il est contraint d’abandonner ses études pour raison de santé. En 1900, il se rend à Paris pour visiter l’Exposition universelle.

Malgré sa courte formation artistique, Léon Spilliaert développe un style personnel, en travaillant principalement l’encre de Chine, l’aquarelle et le crayon, à la plume ou au lavis…

Autoportrait, 1907

À partir de 1902, il travaille pour l’éditeur Edmond Deman à Bruxelles et fréquente des écrivains et artistes du milieu symboliste. Grâce à des relais dans le monde littéraire, il expose aussi à Paris, notamment à la galerie de Clovis Sagot, où il présente quelques dessins aux côtés de Pablo Picasso. Son travail prend corps dans un processus imaginaire, toujours en marge de sa solitude ; la maîtrise extraordinaire de ce langage plastique constitue une force d’expression au service de son questionnement intérieur. Jusqu’au début des années 1910, ses œuvres se caractérisent par une évidente mélancolie, empreinte de tristesse, voire d’angoisse…

Autoportrait au gilet jaune, 1911



Dans les années 1910, 1920 et 1930, Léon Spilliaert expose régulièrement et son œuvre circule entre Ostende, Bruxelles et Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’Ostende est occupée, il poursuit son travail : ses motifs tardifs accordent une place importante aux arbres et aux paysages. La série Les troncs verts (1942-1944) compte parmi ces œuvres de maturité.

Les troncs verts (détail)

Sa santé fragile a raison de Léon Spilliaert le 23 novembre 1946 à Bruxelles.

Infos pratiques :

Exposition consacrée à Léon Spilliaert, du 15 janvier au 28 mars 2026

Galerie David Zwirner – 108 rue Vieille du Temple – quartier du Marais, 3e arrondissement (Paris)

Entrée libre et gratuite pour tous

Horaires : du mardi au samedi, de 11h à 19h – fermeture dimanche et lundi