Paris. Le Petit Palais fête les 300 ans du peintre Jean-Baptiste Greuze

À l’occasion du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), le Petit Palais de Paris rend hommage à ce peintre de portraits et de scènes de genre qui à su traduire l’âme humaine. L’exposition L’enfance en lumière sera visible du mardi 16 septembre 2025 au dimanche 25 janvier 2026. Artiste, moins connu de nos jours, Jean-Baptiste Greuze fut au XVIIIe siècle acclamé par le public, adulé par la critique et recherché par les plus grands collectionneurs.

Jean-Baptiste Greuze

Jean-Baptiste Greuze est assurément l’une des figures les plus importantes et les plus audacieuses du XVIIIe siècle français. Cette exposition propose de redécouvrir l’artiste sur le thème central de sa peinture : l’enfance. Il invite à réfléchir sur la place de l’enfant au sein de la famille, sur la responsabilité des parents dans son développement et l’importance de l’éducation pour la construction de sa personnalité. Il questionne aussi la place de l’enfant au sein de la société du XVIII e siècle, son devenir et son émancipation. Il fait écho aux préoccupations des philosophes tels que Denis Diderot (1713-1784), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Jean-Baptiste Greuze s’interroge aussi sur le basculement dans l’âge adulte et sur la naissance du sentiment amoureux. Avec les codes de son temps, il aborde le thème du consentement, un questionnement avangardiste, quand on connaît cette saisissante actualité de nos jours !

L’exposition réunit une centaine de peintures, de dessins et d’estampes provenant du monde entier ; elle offre l’opportunité de redécouvrir l’œuvre singulière de cet artiste majeur du siècle des Lumières…

Biographie

Jean-Baptiste Greuze vient au monde en Saône-et-Loire à Tournus, en 1725. Son père est maître couvreur et architecte. Le jeune Jean-Baptiste est attitré par le dessin très tôt, malgré les réticences de son père qui l’espère commerçant ; ce dernier constate cependant que son fils a des dispositions pour la peinture, et l’envoie finallement étudier chez le peintre lyonnais Charles Grandon (1691-1762) qui lui apprend à copier des tableaux anciens.

En 1750, Jean-Baptiste Greuze, alors âgé de 25 ans, va même suivre son professeur et s’installer à Paris. Dès lors, il suit les cours de Charles-Joseph Natoire (1700-1777) à l’Académie Royale de peinture et de sculpture. Ses débuts sont prometteurs et le tableau, commencé à Lyon et intitulé Le Père de famille expliquant la Bible à ses enfants, est acheté en 1755 par un riche financier amateur d’art, Ange-Laurent Lalive de Jully (1725-1779), et lui apporte la renommée ! La même année, Jean-Baptiste Greuze passe environ douze mois à Rome en Italie ; il retient de ce voyage surtout des scènes populaires et pittoresques qui lui inspireront quelques tableaux.

Jean-Baptiste Greuze

A son retour à Paris, la voie du peintre est tracée ; Jean-Baptiste Greuze se consacre à la représentation des mœurs bourgeoises et populaires à laquelle prennent goût la curiosité et l’intérêt du grand monde ; il se lasse de galanteries mythologiques et des nudités friponnes. Il se met en quête d’idées, de modèles, d’inspirations dans les faubourgs de Paris, dans les marchés, sur les quais, en pleine foule…

La peinture de Jean-Baptiste Greuze cherche à illustrer la vertu, telle que la conçoivent les philosophes des Lumières. Le peintre met l’accent sur l’émotivité, car pour lui : on a des sentiments avant d’avoir des idées. Les villageois vertueux, le père exemplaire, et la jeune fille rêveuse constituent des sources d’inspiration pour le peintre. Jean Baptiste Greuze illustre un monde nouveau en train de naître…

le fils puni les oeufs cassés

Jean-Baptiste Greuze meurt à Paris le 21 mars 1805 dans sa 80 e année, ruiné par la Révolution française ! Il repose au cimetière de Montmartre de Paris

