Paris. Luminiscence l’Odyssée Céleste, son et lumière en l’église Saint-Eustache

LUMINISCENCE L’Odyssée Céleste est le nouveau spectacle immersif proposé à l’église Saint-Eustache, au cœur du quartier des Halles (Paris 1er), depuis le vendredi 23 janvier 2026 — et programmé jusqu’au mois d’avril 2026 selon le calendrier de séances ouvert à la réservation. Cette expérience à 360° associe vidéo mapping en 3D, récit et musique live, et transforme les voûtes du monument en surface de projection narrative, du bas des piliers jusqu’aux sommets de la nef.

Déjà en 2024, LUMINISCENCE avait redonné vie à Saint-Eustache par la lumière et la musique. En 2026, le spectacle revient avec une création inédite, plus ample au plan visuel, plus enveloppante au plan sonore : L’Odyssée Céleste. La proposition tient autant de la contemplation que du vertige. On vient pour « voir » une église, et l’on se retrouve à habiter l’espace, comme si l’architecture respirait, se souvenait, se mettait à raconter.

Sous ses immenses voûtes, les pierres deviennent écran, les volumes deviennent mouvement. Le mapping épouse les nervures, fait apparaître des constellations dans les hauteurs, réécrit les perspectives, et donne l’impression que les colonnes battent la mesure. Côté musique, deux formats coexistent selon les dates : une version “chœur live” où Aura Vocis (huit chanteurs) porte le spectacle en direct, et une version exceptionnelle où s’ajoute un orchestre live (cordes, vents, harpe et orgue) pour une lecture plus symphonique. La bande sonore dialogue avec des réinterprétations immersives de grands compositeurs, tandis que l’acoustique de Saint-Eustache fait le reste : elle agrandit les voix, arrondit les harmoniques, et rend la nef presque tactile.

Le récit, lui, déroule une légende poétique autour de Paris : des origines antiques au rayonnement culturel contemporain, avec l’idée d’une ville qui se fabrique aussi dans ses lieux de mémoire. On n’assiste pas seulement à un “son et lumière” : on traverse une dramaturgie d’images et de musique, où le patrimoine devient matière vivante, et où l’église n’est plus décor, mais personnage.

L’église semble ainsi vibrer, se métamorphoser, puis revenir à elle-même, comme si la lumière avait simplement réveillé, pour une heure, ce que les siècles ont déposé dans la pierre.

Histoire de l’église Saint-Eustache

Sur le chemin ancien qui mène de l’Île de la Cité vers Montmartre, une modeste chapelle est bâtie en 1213. Avec l’essor du quartier des Halles, l’édifice devient paroisse et change d’échelle. La première pierre de l’église actuelle est posée le 19 août 1532, sous le règne de François Ier. La construction s’étire sur plus d’un siècle, et l’église est finalement consacrée le 26 avril 1637 par Jean-François de Gondi, archevêque de Paris.

Saint-Eustache, aujourd’hui

En 1655, Jean-Baptiste Colbert, paroissien et premier marguillier, fait aménager deux chapelles sous les tours de la façade, ce qui en compromet la solidité et impose de lourds travaux. Le 22 mai 1754, la première pierre du portail actuel est posée ; les plans sont dus à Jean-Hardouin Mansart de Jouy, puis le chantier est poursuivi par Pierre-Louis Moreau — et la façade, restée inachevée, conserve jusqu’à aujourd’hui quelque chose d’un projet interrompu.

Le tombeau de Colbert

Du XVIIe siècle à la Révolution, Saint-Eustache porte le titre de “paroisse royale” et incarne un mélange rare : le peuple des Halles, les marchands et les artisans y croisent la noblesse du quartier. La liste des figures liées au lieu est vertigineuse : Richelieu y est baptisé, Molière aussi ; La Fontaine y est enterré ; Louis XIV y fait sa première communion en 1649. Plus tard, Jeanne Poisson (future Madame de Pompadour) y est baptisée le 30 décembre 1721, et Mozart y assiste, le 4 juillet 1778, aux funérailles de sa mère.

Pendant la Révolution française, l’église est fermée au culte et devient, en 1793, temple de l’Agriculture, subissant des dégradations importantes, notamment au plan du mobilier.

1830

Au XIXe siècle, une grande restauration est conduite de 1846 à 1854 par Victor Baltard, qui dessine notamment le buffet d’orgue, la chaire et le maître-autel, et supervise la réfection des peintures. Saint-Eustache s’affirme alors plus que jamais comme un lieu musical majeur : Hector Berlioz y dirige son Te Deum le 30 avril 1855, et Franz Liszt assiste, le 15 mars 1866, à la première audition de sa messe solennelle dite de Gran.

Franz Liszt : 1866 1900

À proximité immédiate, Baltard construit aussi les pavillons des Halles, démolis dans les années 1970. Le départ du marché vers Rungis transforme ensuite radicalement le quartier, et la disparition des pavillons fait apparaître l’église comme l’un des grands repères du centre de Paris. Dans les années 1990, le grand orgue est restauré par la maison néerlandaise Van den Heuvel, et Saint-Eustache conserve l’un des instruments les plus importants de France. La Ville de Paris, propriétaire du bâtiment, mène depuis plusieurs années d’importants travaux de rénovation.

1971

Dernièrement, l’église a accueilli les obsèques de l’acteur Michel Blanc le jeudi 10 octobre 2024, en un lieu où il avait été baptisé.

Infos pratiques

Spectacle : LUMINISCENCE – L’Odyssée Céleste (du 23 janvier à avril 2026, selon séances)

Lieu : Église Saint-Eustache — 146, rue Rambuteau, 75001 Paris (entrée principale côté rue du Jour)

Durée : environ 1 heure (déambulation lumineuse d’environ 20 min, puis spectacle assis d’environ 45 min)

Public : tout public (entrée gratuite pour les enfants de moins de 2 ans sur les genoux d’un adulte, selon conditions de billetterie)

Tarifs : à partir de 20 € (version “chœur live”) ; à partir de 30 € (dates “chœur & orchestre live”, places limitées)

Réservations : luminiscence.com (billetterie en ligne)

Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite. Présentez votre billet sur smartphone à l’entrée.

