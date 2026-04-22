Paris. Le Musée d’Art Moderne consacre une rétrospective à Lee Miller

Le Musée d’Art Moderne de Paris (16e arrondissement) présente la plus importante rétrospective consacrée en France à la photographe américaine Lee Miller (1907-1977) depuis vingt ans.

Dix-huit ans après la rétrospective du Jeu de Paume, l’exposition du Musée d’Art Moderne de Paris réunit près de 250 tirages anciens et modernes, dont plusieurs inédits, et propose un regard renouvelé sur une œuvre longtemps éclipsée par la légende de la muse surréaliste. Ici, Lee Miller réapparaît dans toute sa puissance propre : artiste, portraitiste, photographe de mode, expérimentatrice, correspondante de guerre.

Conçue en six sections, l’exposition mêle approche chronologique et thématique. Elle retrace l’ensemble du parcours de Lee Miller, de ses débuts new-yorkais aux années de guerre en Europe, en passant par Paris, l’Égypte et Londres. Elle met au jour une œuvre d’une remarquable diversité, où cohabitent l’invention formelle, l’audace des cadrages, la liberté des motifs et une saisissante intensité documentaire. Plus qu’un simple destin romanesque, c’est une vision de la modernité photographique qui se déploie ici.

L’ouverture du parcours rassemble plusieurs portraits de Lee Miller réalisés par quelques-uns des plus grands photographes et cinéastes des années 1920 et 1930. Cette entrée en matière est particulièrement juste. Avant d’être reconnue derrière l’objectif, Lee Miller s’impose d’abord comme une figure du New York mondain et éditorial de la fin des années 1920. Mannequin recherché, elle incarne alors une féminité moderne, active, indépendante, déjà consciente de sa propre image et de ses usages.

L’exposition s’attarde ensuite sur les années parisiennes, décisives, entre 1929 et 1932. La rencontre avec Man Ray ne doit pas réduire Lee Miller au rôle de compagne ou d’assistante. Le mérite de cette rétrospective est précisément de redonner à cette collaboration sa vérité complexe : Lee Miller y apparaît comme une créatrice à part entière. Avec Man Ray, elle explore notamment les puissances plastiques de la solarisation, mais affirme très vite une écriture personnelle, reconnaissable à ses cadrages obliques, à son goût des rapprochements insolites et à une tension constante entre élégance et étrangeté. On la retrouve aussi dans Le Sang d’un poète de Jean Cocteau, film-charnière pour toute une époque.

Biographie

Née Elizabeth Miller le 23 avril 1907 à Poughkeepsie, dans l’État de New York, Lee Miller grandit dans une famille où la photographie occupe déjà une place importante, son père étant ingénieur et photographe amateur. Son enfance est marquée par un traumatisme sexuel d’une extrême violence, auquel s’ajouteront d’autres épreuves intimes. Ces blessures n’expliquent pas son œuvre, mais elles traversent en profondeur sa relation au corps, au regard, à la vulnérabilité et à la mise en scène de soi.

Au milieu des années 1920, elle séjourne à Paris pour étudier le théâtre, le décor et le costume, avant de revenir à New York. Elle y est repérée par l’entourage de Vogue et devient rapidement l’un des visages les plus en vue de la mode américaine. Mais Lee Miller ne veut pas seulement être regardée. En 1929, elle repart pour Paris avec l’ambition de devenir photographe. Ce déplacement est décisif : il inaugure le passage du modèle à l’autrice.

En 1930, Lee Miller ouvre son propre studio photographique. Elle travaille pour Vogue, poursuit ses expérimentations et impose une signature visuelle singulière. Ses portraits comme ses compositions surréalistes témoignent d’un sens aigu de l’espace, de la lumière, du fragment et du trouble. Exposée dans les galeries parisiennes, elle conquiert une autonomie artistique qui ne cessera plus de nourrir son œuvre.

En 1934, elle épouse l’homme d’affaires égyptien Aziz Eloui Bey et s’installe au Caire. Cette période, trop souvent marginalisée dans les récits biographiques, est pourtant essentielle. Son regard s’y transforme. Loin d’un orientalisme décoratif, Lee Miller observe les paysages, les textures, les géométries minérales et les jeux d’échelle. Ses photographies d’Égypte approfondissent son travail sur les formes, les matières et les angles de perception, avec une épure presque métaphysique.

À partir de 1937, sa rencontre avec Roland Penrose la ramène davantage en Europe. Puis vient la guerre. En 1939, elle choisit de rester à Londres et s’engage progressivement dans les publications du Vogue britannique comme photographe de mode. Mais la guerre entre très vite dans l’image. Ses photographies font dialoguer élégance, ruines, résilience et sidération. Chez elle, le monde de la mode n’ignore pas l’Histoire ; il en devient l’un des lieux de friction.

Lee Miller en Égypte

Lee Miller participe en mai 1941 à la publication de l’ouvrage Grim Glory: Pictures of Britain Under Fire. À partir de 1942, elle fait partie des très rares femmes à obtenir une accréditation de correspondante de guerre auprès de l’armée américaine. Elle couvre alors le conflit avec une intensité exceptionnelle et s’intéresse notamment aux femmes engagées dans l’effort de guerre : infirmières, auxiliaires, aviatrices, membres de la défense passive. Son regard n’est jamais illustratif ; il est incarné, inquiet, frontal.

Lee Miller The Women’s Royal Naval Service, Angleterre

Après le Débarquement de juin 1944, elle traverse la Manche pour suivre l’avancée alliée. Elle se trouve au plus près des combats, notamment lors de la bataille de Saint-Malo. En avril 1945, Lee Miller se rend à Dachau et à Buchenwald juste après la libération des camps. Puis elle entre dans l’appartement d’Adolf Hitler à Munich, où elle réalise l’une des images les plus célèbres du XXe siècle : son corps dans la baignoire du dictateur. Image de défi, de renversement, de profanation symbolique, mais aussi image profondément ambivalente, presque insoutenable tant elle fait entrer l’Histoire dans l’espace domestique.

Une femme membre des Forces françaises de l’intérieur, Paris, août 1944 Saint-Malo, 1944

Une femme française accusée de collaboration horizontale, Rennes, août 1944 Lee Miller dans la baignoire d’Adolf Hitler

Jusqu’en janvier 1946, Lee Miller photographie une Europe ravagée, la Libération, les ruines, les survivants, les civils oubliés. Ses images montrent autant la destruction que les vies brisées qui lui succèdent. Elles comptent parmi les témoignages les plus puissants du second conflit mondial, non seulement pour ce qu’elles documentent, mais pour la manière dont elles maintiennent ensemble la violence historique et la sensibilité humaine.

Les années suivantes, Lee Miller reprend ponctuellement ses reportages et ses travaux pour Vogue. Dans la sphère privée, elle poursuit ses portraits, fréquente toujours les milieux d’avant-garde et développe une autre forme d’invention, culinaire cette fois, célèbre chez ses proches. Mais la guerre laisse des traces profondes. Victime d’un syndrome post-traumatique, elle sombre dans l’alcool et la dépression. Elle meurt le 21 juillet 1977 à Chiddingly, dans le Sussex, d’un cancer du poumon, à l’âge de 70 ans.

À sa mort, des dizaines de milliers de photographies, négatifs et documents demeurent entreposés dans des cartons. La redécouverte de cet ensemble, plusieurs années plus tard, contribuera à faire enfin apparaître Lee Miller pour ce qu’elle fut réellement : non une silhouette secondaire de l’histoire de l’art, mais une grande photographe du XXe siècle, dont l’œuvre conjugue l’avant-garde, la guerre, le style et l’épreuve du réel.

Infos pratiques

Exposition Lee Miller

Jusqu’au dimanche 2 août 2026

Musée d’Art Moderne de Paris

11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Horaires

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30

Tarifs

Plein tarif : 17 €

Tarif réduit : 15 €

Gratuit pour les moins de 18 ans