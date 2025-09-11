Paris Musée de Cluny : Moyen Âge du 19e siècle, l’exposition des faux et copies

Du mardi 7 octobre 2025 au dimanche 11 janvier 2026, le musée de Cluny, dédié à l’art et à la civilisation médiévale dans le 5e arrondissement de Paris, propose au public un voyage fascinant au cœur des arts précieux médiévaux et de leurs réinterprétations au XIXe siècle. L’exposition Moyen Âge du 19e siècle mêle authenticité, pastiches et faux.

Au XIXe siècle, plus précisément entre 1820 et la Première Guerre mondiale, avec un pic dans les années 1890, les Français se passionnent pour le Moyen Âge. Collectionneurs, ateliers de création et de restauration, mais aussi faussaires produisent alors quantité de copies, pastiches, œuvres composites, tissus précieux et faux. Ils profitent de l’essor du marché de l’art, particulièrement à Paris, devenue capitale des arts précieux. Leur rôle est essentiel dans ce renouveau, faisant de cette époque une étape clé pour la redécouverte et l’évolution de techniques ancestrales.

L’affiche de l’exposition met en regard une statuette médiévale – l’ange-reliquaire de l’église de Saint-Sulpice-les-Feuilles – et sa copie du XIXe siècle.

L’exposition Moyen Âge du 19e siècle, qui illustre la fascination d’un siècle marqué à la fois par le romantisme et le progrès technique, est organisée par Christine Descatoire, conservatrice générale au musée de Cluny, en partenariat avec Frédéric Tixier, maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’Université de Lorraine. Les collections proviennent à la fois du musée de Cluny et d’institutions françaises et étrangères.

Après les bouleversements de la Révolution française, le XIXe siècle développe une véritable passion pour le Moyen Âge et un intérêt croissant pour les savoir-faire anciens, nourris à la fois par la rêverie romantique et par les avancées technologiques. Ce contexte favorise la création de copies et d’œuvres composites. Certains artistes se spécialisent même dans la production de faux, parfois intégrés aux collections des musées. L’exposition met en lumière ce dialogue entre pièces originales et créations du XIXe siècle.

Reliquaire-monstrance, D’Hermange, vers 1850, cuivre doré, cylindre de verre, agate, verroterie.

Les artistes du XIXe siècle, fascinés par l’époque médiévale, trouvent aussi leur inspiration dans les romans médiévalisants. Ainsi, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en 1831, dépasse la simple référence thématique pour nourrir une véritable vision esthétique et politique. Peintres, sculpteurs, graveurs, enlumineurs ou éditeurs d’images de la fin du siècle s’investissent dans l’imaginaire médiéval pour se rêver artisans d’une société pré-industrielle.

Le musée de Cluny, officiellement Musée national du Moyen Âge – thermes et hôtel de Cluny, est situé au cœur du Quartier latin, dans le 5e arrondissement de Paris. Son entrée principale se trouve place Paul-Painlevé, face à la Sorbonne et au square Samuel-Paty. Les thermes gallo-romains attenants font également partie du musée.

À l’origine, le musée de Cluny est un bâtiment datant de la fin du XVe siècle, érigé par Jean III de Bourbon (1413-1485). Il est transformé en hôtel particulier par Jacques d’Amboise, abbé de Cluny, issu d’une puissante famille. À la tête de l’ordre clunisien, il fait bâtir un édifice destiné à magnifier son statut : plan complexe, matériaux coûteux et décors opulents. De style gothique flamboyant, l’hôtel présente de riches façades sculptées donnant sur la rue et une porte cochère ouvrant sur une vaste cour intérieure. Les armes de l’abbé figurent encore sur la tour d’escalier, affirmant puissance et prestige.

Vendu comme bien national à la Révolution, l’hôtel subit des transformations avant son acquisition par l’État le 1er janvier 1843. Classé Monument historique en 1846 (hôtel) et 1862 (thermes), il est restauré avec soin au XIXe siècle par l’archéologue Albert Lenoir (1801-1891), qui en devient directeur pendant quarante ans.

Aujourd’hui, le musée de Cluny est le plus ancien témoin de l’architecture des hôtels particuliers parisiens avec cour et jardin. Il a bénéficié de deux importantes rénovations, en 2017 et en 2022. Ses collections comprennent près de 23 000 œuvres et objets, dont 2 300 sont exposés. Elles couvrent une période allant de la Gaule romaine au XVIe siècle et s’étendent géographiquement à l’Europe, à l’Orient byzantin et musulman ainsi qu’au Maghreb.

Infos pratiques

Pour comprendre comment le XIXe siècle a collectionné, copié, réinventé et parfois falsifié les arts précieux médiévaux, rendez-vous au musée de Cluny pour découvrir l’exposition Moyen Âge du 19e siècle.

Dates : du mardi 7 octobre 2025 au dimanche 11 janvier 2026

Adresse : 28 rue Du Sommerard – 5e arrondissement de Paris

Ouverture : tous les jours sauf le lundi, de 9h30 à 18h15

Contact : 01 53 73 78 00