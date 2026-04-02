Idée sortie à Paris : Le Jardin du Luxembourg pour une belle promenade en famille

Mondialement connu pour ses collections d’arbres fruitiers et d’orchidées, le Jardin du Luxembourg (Paris 6e) est l’un des sites les plus visités de Paris, est toujours un lieu de loisirs et de jeux pour les enfants, notamment avec son bassin et ses célèbres petits navires…

Acquis par Marie de Médicis entre 1614 et 1631, le Jardin du Luxembourg a connu de nombreuses transformations à travers les siècles jusqu’aux travaux en 1860 du baron Haussmann (1809-1891), qui lui ont donné son tracé actuel.

Au sein du jardin, repose le Palais du Luxembourg, érigé en 1615 et achevé en 1631. Il a abrité Marie de Médicis jusqu’en 1625, puis Gaston d’Orléans en 1642, avant sa veuve et ses filles la Duchesse de Montpensier et la Duchesse de Guise en 1660, qui en fait don à Louis XIV en 1694. A cette période, le Jardin accueillait déjà une pratique ancienne de jeux et de sports : les jeux de boule et de balle. En 1644, le peintre et écrivain paysagiste anglais, John Evelyn (1620-1706), les mentionnait.

En 1715, le Palais du Luxembourg revient à Philippe d’Orléans alors régent, qui l’abandonne à ses filles : la Duchesse de Berry et Louise Élisabeth d’Orléans, ex-reine d’Espagne. Le roi Louis XVI donne le Palais à son frère, le Comte de Provence, futur Louis XVIII, en 1778. En 1818, la première course de draisiennes, l’ancêtre de la bicyclette, dépourvu de pédalier, sera organisée dans le Jardin.

bicentenaire de la course de draisiènes en 2018

Louis VIII est chassé du Palais à la Révolution Française qui devient le siège de l’Assemblée consultative provisoire en 1944. Le Palais est affecté au Conseil de la République fin 1946 , puis depuis 1958, au Sénat de la Ve République…

Le Palais du Luxembourg qui acceuille les sénateurs

Après 1870, le Jardin du Luxembourg devient un des lieux favoris des Parisiens. Ils y viennent nombreux pour profiter du calme de ses allées et apprécient les charmes d’une promenade. D’ailleurs, au XIXe siècle, il a inspiré de nombreux écrivains, d’Emile Zola à Guy de Maupassant, en passant par Victor Hugo, qui a habité à proximité du jardin pendant plus de 20 ans, et qui dans son roman les Misérables décrit les promenades de Cosette et de Monsieur Madeleine.

promenades au cours d ela 3e république maintenant

A cette époque, les Parisiens s’intéressent aussi beaucoup aux sports tels qu’ils se pratiquent en Angleterre, en raison de l’influence des étudiants français et anglo-saxons qui étudient dans la capitale et qui fréquentent le Jardin du Luxembourg. Dans les années 1890, les élèves de l’école communale du VIe arrondissement, de l’École Alsacienne, des lycées Saint-Louis, Louis le Grand, Bossuet, et Buffon y viennent pratiquer des cours d’éducation physique, discipline devenue depuis peu obligatoire pour les scolaires.

Les activités ludiques et sportives pratiquées sont nombreuses : le jeu de paume, plus tard le tennis, le croquet, le diabolo … La course à pied est également acceptée en 1899, à condition de ne pas nuire au bon ordre du jardin. Le tir à la carabine de salon et l’arbalète sont bien-sûr interdits ! En 1921, en raison de la dureté du sol et la crainte des chutes, on interdit aussi le rugby, et en 1926 il n’est plus possible non plus de jouer à la balle, à la pelote. En 1934, le hockey, pourtant autorisé en 1903, est finalement interdit, car lui aussi est considéré comme dangereux.

Le plus pittoresque des jeux d’enfants au Jardin du Luxembourg est le grand bassin octogonal et ses petits voiliers qui flottent sur ses eaux, une pratique qui remonte à 1830. Les promeneurs du jardin du Luxembourg pouvaient alors apercevoir de petits bateaux en train de prendre le large au centre du grand bassin. A cette époque, les enfants apportaient leurs baguettes en bois, afin de les engager dans des courses effrénées avec ceux de leurs camarades.

Peu à peu, la tradition s’est installée de jeter l’ancre des petits voiliers, si bien qu’à la fin du XIXe siècle, une petite cabane s’est installée en plein cœur du jardin, pour proposer la location de petits bateaux. Dès lors, chaque jour, les petits mousses venaient choisir un modèle de navire, inscrivaient leur numéro sur un cahier et partaient naviguer pendant des heures sur le grand bassin… Le jeu des petits voiliers sur le grand bassin rencontre toujours le même succès de nos jours, été comme hiver.

Les enfants d’aujourd’hui, petits Parisiens et jeunes touristes, sont toujours très présents dans cet univers ludique, que représente le Jardin du Luxembourg pour eux ! les enfants ne jouent pas dans un monde virtuel, mais dans un espace naturel et bien réel, dans un environnement sécurisé ! Ils bénéficient de nombreuses activités ludiques : des balançoires au parfum d’antan, un toboggan et un carrousel emblématiques, une tyrolienne, un potager pédagogique, des cabanes pour se raconter des secrets, un labyrinthe pour se cacher, et un petit amphithéâtre pour raconter des histoires, et pour accueillir Guignol…

Jardin du Luxembourg : ouvert au public

Le Jardin adapte ses horaires tous les quinze jours au lever et coucher du soleil. Découvrez les horaires du jour : Du 1er au 15 février : de 8h00 à 17h30 – du 16 février à fin février (28 ou 29) : de 7h45 à 17h45 – du 1er au 15 mars : de 7h30 à 18h15 – du 16 mars au dernier samedi de mars (heure d’été) : de 7h30 à 18h30 – Pour connaître la suite des horaires : 01 42 34 20 00…

Quartier Odéon – 6e arrondissement de Paris