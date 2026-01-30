Rennes. Écrire ! le festival de la micro-édition indépendante revient les 7 et 8 février au Blosne

L’aventure continue pour le festival ÉCRIRE ! avec une troisième édition à l’Espace Lecture Carrefour 18, les samedi 7 et dimanche 8 février 2026. L’événement est gratuit et accessible à tous les publics, petits et grands.

Consacré à l’édition indépendante, à la microédition, à l’autoédition et aux livres d’artistes, le festival valorise la diversité des écritures à travers une programmation foisonnante. Gratuit et ouvert à tous, il invite petits et grands à partager un moment joyeux et singulier autour du plaisir des mots.

Sophie Marotte, coordinatrice de l’Espace Lecture de Carrefour 18.

Porté par l’Espace Lecture Carrefour 18, le festival ÉCRIRE ! a vu le jour grâce à un habitant du quartier, l’auteur Stéphane Hodebert. « À part dans le Sud, il existe très peu de salons dédiés à la microédition et les salons du livre refusent généralement les candidatures. Le projet est né de ce constat », explique Sophie Marotte, coordinatrice de l’Espace Lecture de Carrefour 18.

L’association Lire et Délire et une équipe de bénévoles engagés (30 sur le week-end et 15 à l’année) invitent depuis trois ans à un moment festif et convivial où le public est invité à rencontrer des auteurs, illustrateurs et collectifs singuliers du cru. « On a choisi de privilégier l’écriture comme axe principal, ce qui permet de remettre en perspective la lecture. On peut ne pas lire, mais avoir envie d’écrire. » L’événement s’intéresse particulièrement à l’acte de création, ainsi qu’à toutes les possibilités et formes d’écriture — littéraire, chorégraphique ou musicale.

Une programmation riche autour de l’écriture

Lire et Délire invite, chaque année, une maison d’édition en adéquation avec ses valeurs. Après Le Port a jauni en 2025, le festival accueille Les Venterniers, maison particulièrement connue pour sa collection « Les gens qui ». « Elle a la particularité de fabriquer ses livres à la main, ce côté artisanal nous intéressait. » Cette dernière donne par ailleurs une couleur à l’activité annuelle de l’Espace Lecture : depuis septembre 2025, les usagers de l’Espace Lecture travaillent à la conception de livres en tissu à partir du recueil Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés, édité aux éditions Les Venterniers. Chaque poème a été transformé en livre en tissu, et l’ensemble sera exposé durant le week-end du festival.

Sur les deux cents demandes reçues, 50 candidatures ont été retenues, avec une attention particulière portée à la parité. Au-delà des stands, les exposants et exposantes interviennent dans des ateliers et des activités : « atelier écriture » avec Murielle Ouat Dilhuit, poétesse ; « conférence d’égyptologie délirante » et « dictée loufoque » avec Jacques Benoît, auteur et parrain du festival ; « atelier reliure » avec Hélène Pillet, papetière, etc.

L’écriture s’invente aussi par l’image et l’illustration avec la présence de trois illustratrices qui montreront leurs façons singulières et passionnantes de raconter le monde : Inès en gribouillis, Janis Aussel et Solenn Déléon.

Inès en gribouillis.

La programmation compte aussi deux tables rondes : la première traitera de l’objet livre, avec Élise Bétremieux des éditions Les Venterniers et Marie Audran de l’association Liebre Dorada (samedi 7 février, 14 h) : « On parle beaucoup du numérique, mais on voit bien que l’objet est présent et important. » La seconde portera sur une problématique connue par une grande majorité d’auteurs et autrices : « Comment finir son projet d’écriture ? » avec Stéphane Hodebert, un éditeur et WriteControl (dimanche 8 février, 13 h).

Pour l’occasion, l’association Lire et Délire ressortira sa broderie participative, débutée lors de la première édition, pour les personnes qui voudraient la poursuivre. « On veut que le festival soit une vraie fête où tout le monde peut, d’une façon ou d’une autre, participer. »

Présentation des éditions du Blosne

Durant l’événement, l’Espace Lecture tiendra également un stand pour parler de son projet de maison d’édition. Accompagnées par Marie Audran dans leur fondation, les éditions du Blosne sont une maison d’édition participative et artisanale, « pour que tout le monde puisse participer à toutes les étapes : le comité éditorial, le choix et la conception du livre ». Le premier livre officiel est en cours de finition : Pourquoi les éditions du Blosne ? est un manifeste qui explique la démarche.

« Ce ne sera pas une maison d’édition où tout le monde pourra envoyer des textes. » La ligne éditoriale sera ouverte aux romans, à la poésie et aux essais, en accord avec ses valeurs d’accessibilité et d’ancrage. Mais la maison d’édition n’a pas vocation à la diffusion à grande échelle : elle sera plus confidentielle, dans l’idée d’accompagner des auteurs et autrices qui le souhaitent à éditer quelques exemplaires. L’association commence aussi une petite collection de livres d’artistes qui prendra la forme de petits haïkus en tissu, en écho à l’exposition du festival ÉCRIRE !.

Découvrez prochainement le programme complet sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

7 & 8 février 2026

Espace Lecture Carrefour 18

7 rue d’Espagne (métro Henri Fréville)

35000 Rennes