Cesson-Sévigné Galerie Pictura : une saison contemporaine 2025-2026 qui a du pep’s

À Cesson-Sévigné, la Galerie Pictura inaugure une nouvelle saison placée sous le signe du Pep’s. Quatre expositions jalonneront l’année, explorant l’art contemporain dans toute son intensité : installation, graffiti, photographie, peinture. Une programmation éclectique et vibrante, pensée comme une succession d’étincelles créatives.

Simon Augade — Embrasement

Du 10 septembre au 16 octobre 2025

Vernissage le mercredi 10 septembre à 18h30

L’artiste Simon Augade investit la galerie avec une installation immersive où le feu se fait métaphore.

Entre éclats lumineux et noirceur du carbone, son travail interroge l’entre-deux : vitalité et consumation, embrasement et extinction. Les visiteurs traversent un espace où les formes sinueuses s’entrechoquent avec la rigueur rectangulaire du lieu, créant une tension dramatique. Comme une mèche qui crépite jusqu’au bouquet final, Embrasement interroge les cycles de notre monde : la vie, la mort, la renaissance.

Brez — Graffiti et peinture en mouvement

Du 6 novembre au 18 décembre 2025

Vernissage le jeudi 6 novembre à 18h30

Pionnier du graffiti rennais dès 1990, Brez transpose sur toile et sur mur un langage issu du writing.

Ses compositions, entre abstraction et figuration, convoquent autant le cubisme que le constructivisme, tout en restant profondément ancrées dans l’esthétique des lettres urbaines. Dans une oscillation constante entre l’atelier et l’espace public, l’artiste présente ici une série inédite réalisée en 2025 : un dialogue entre surface, forme et mémoire du graffiti.

Muriel Taragano — Le chant des mondes (bruisse de mille voix silencieuses)

Du 7 janvier au 13 février 2026

Vernissage le mercredi 7 janvier à 19h, suivi à 19h30 d’un concert des Jeanine

Photographie, composition numérique, métamorphoses chimiques et matérielles : l’œuvre de Muriel Taragano explore le flux vital qui traverse êtres et choses.

Inspirée par Denis Diderot et Emmanuel Coccia, l’artiste met en lumière la continuité entre le vivant et le non-vivant, les circulations infinies de la matière. Ses images vibrent d’une pensée cosmique, où chaque forme semble appelée à devenir autre. Un univers sensible, poétique et philosophique.

Marine Bouilloud — Vibrations chromatiques

Du 4 mars au 16 avril 2026

Vernissage le mercredi 4 mars à 18h30

Depuis plus de quinze ans, Marine Bouilloud explore la perception physiologique et psychologique de la couleur.

Abstraite et géométrique, son œuvre joue des interactions chromatiques, des motifs graphiques et d’une énergie visuelle qui frôle l’optique. Influencée autant par l’art concret que par les musiques répétitives et indépendantes, elle porte la couleur à son point de saturation, déployant une joie lumineuse. À Pictura, elle présentera un ensemble de peintures inédites sur toile et papier, accompagnées de travaux antérieurs.

Infos pratiques

Galerie Pictura – Pont des Arts, Cesson-Sévigné

Accès libre aux horaires d’ouverture du Pont des Arts.

Plus d’informations sur le site de la Ville de Cesson-Sévigné.