Le concombre de mer : un trésor des océans contre le cancer

Il nettoie les fonds marins depuis des millions d’années. Aujourd’hui, il attire aussi l’attention des chercheurs en cancérologie. Longtemps ignoré en Occident, le concombre de mer, cet animal marin à l’apparence modeste, révèle peu à peu une pharmacopée complexe. Parmi les pistes les plus récentes figure un sucre marin sulfaté capable d’inhiber une enzyme impliquée dans certains processus tumoraux. Une découverte prometteuse, mais encore très loin d’un traitement anticancéreux validé chez l’humain.

Un animal discret, un rôle écologique essentiel

Classé parmi les échinodermes, comme les oursins ou les étoiles de mer, le concombre de mer peuple les fonds océaniques depuis des temps très anciens. Il y joue un rôle écologique précieux. En ingérant les sédiments, en les brassant et en rejetant une matière transformée, il participe au recyclage de la matière organique et à l’équilibre des écosystèmes marins. Sa silhouette molle, cylindrique, parfois presque informe, ne laisse guère deviner cette fonction de grand recycleur des fonds.

En Asie, le concombre de mer est aussi consommé depuis des siècles. Il occupe une place dans certaines pharmacopées traditionnelles, où on lui prête des vertus toniques, anti-inflammatoires ou réparatrices. La science moderne ne valide pas mécaniquement ces usages empiriques, mais elle s’intéresse de plus en plus aux molécules produites par ces organismes marins. Le concombre de mer contient en effet plusieurs familles de composés bioactifs, parmi lesquelles des glycosides triterpéniques, des polysaccharides sulfatés, des peptides, des lipides spécifiques et des glycosaminoglycanes marins.

Ces molécules intéressent la recherche en oncologie non parce qu’elles constitueraient déjà des médicaments, mais parce qu’elles permettent d’explorer de nouvelles voies biologiques. Dans le cancer, les chercheurs ne cherchent pas seulement à tuer les cellules tumorales. Ils tentent aussi de comprendre comment elles prolifèrent, migrent, échappent à certains contrôles, stimulent la formation de vaisseaux sanguins ou envahissent d’autres tissus.

Une piste récente autour de Sulf-2

En 2025, une équipe associée notamment à l’Université du Mississippi a précisé le mode d’action d’un composé extrait du concombre de mer de Floride, Holothuria floridana. Il s’agit d’un fucosylated chondroitin sulfate, souvent abrégé en HfFucCS, un glycosaminoglycane sulfaté propre aux concombres de mer. Ce composé avait déjà attiré l’attention pour sa capacité à inhiber Sulf-2, une enzyme impliquée dans la modification de certains protéoglycanes présents à la surface des cellules et dans leur environnement immédiat.

Sulf-2 n’est pas une enzyme anodine. Sa dérégulation a été associée à plusieurs processus pathologiques, dont certains cancers. Elle intervient dans la manière dont les cellules lisent et modifient leur environnement biochimique. Dans un contexte tumoral, ce type de mécanisme peut contribuer à la croissance, à la migration ou à l’invasion cellulaire. Bloquer Sulf-2 représente donc une piste intéressante pour limiter certains comportements agressifs des cellules cancéreuses.

La découverte reste toutefois à replacer à son juste niveau. Les travaux disponibles relèvent encore de la recherche fondamentale et préclinique. Ils montrent qu’un composé marin possède une activité biologique intéressante sur une cible liée au cancer. Ils ne démontrent pas qu’un extrait de concombre de mer permettrait de prévenir ou de traiter un cancer chez l’être humain. La nuance est essentielle. Entre l’identification d’un mécanisme prometteur et la mise au point d’un médicament sûr, efficace, dosable et reproductible, les étapes sont nombreuses.

Frondoside A, l’autre molécule très étudiée

Le concombre de mer intéresse aussi les chercheurs pour une autre famille de molécules, les glycosides triterpéniques. Parmi eux, le Frondoside A, extrait notamment de l’espèce Cucumaria frondosa, est l’un des composés les plus étudiés. Plusieurs travaux en culture cellulaire et chez l’animal lui attribuent des effets sur différents mécanismes associés au cancer.

Il peut favoriser l’ apoptose , c’est-à-dire la mort programmée de certaines cellules tumorales.

, c’est-à-dire la mort programmée de certaines cellules tumorales. Il peut réduire la prolifération de lignées cellulaires cancéreuses dans des modèles expérimentaux.

de lignées cellulaires cancéreuses dans des modèles expérimentaux. Il peut limiter la migration et l’ invasion cellulaires, deux phénomènes associés à la capacité des cancers à s’étendre.

et l’ cellulaires, deux phénomènes associés à la capacité des cancers à s’étendre. Il peut agir sur l’ angiogenèse , la formation de nouveaux vaisseaux sanguins nécessaires à la croissance tumorale.

, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins nécessaires à la croissance tumorale. Il a montré, dans certains modèles, des effets de potentialisation avec des molécules anticancéreuses déjà utilisées, comme la gemcitabine, le paclitaxel ou le cisplatine.

Ces résultats expliquent l’intérêt scientifique pour le Frondoside A. Mais ils ne doivent pas être confondus avec une preuve clinique. La plupart des données disponibles concernent des cellules cultivées en laboratoire ou des modèles animaux. Les effets observés peuvent varier selon les doses, les lignées cellulaires, les modes d’administration et les types de tumeurs étudiés. À ce jour, aucun traitement anticancéreux fondé sur le Frondoside A n’est validé en oncologie humaine.

Des polysaccharides sulfatés également étudiés

Les recherches récentes ne se limitent pas à Sulf-2 ou au Frondoside A. En 2025, une étude publiée dans Scientific Reports s’est intéressée à des polysaccharides sulfatés extraits de concombres de mer et testés sur des cellules de carcinome hépatocellulaire, une forme de cancer du foie. Les chercheurs ont notamment étudié leur effet seul et en association avec le 5-fluorouracile, un agent anticancéreux utilisé dans plusieurs protocoles thérapeutiques.

Là encore, les résultats sont intéressants au plan expérimental. Ils suggèrent que certains extraits ou fractions moléculaires de concombres de mer peuvent moduler la viabilité de cellules tumorales et potentialiser l’action de traitements existants. Mais il s’agit de résultats in vitro, obtenus sur des cellules en laboratoire. Ils ne permettent pas de conclure à une efficacité chez les patients, ni de recommander une consommation de concombre de mer à visée thérapeutique.

Une promesse scientifique, pas un remède

Le point central est donc celui du niveau de preuve. Le concombre de mer contient bien des molécules d’intérêt biologique. Certaines agissent sur des mécanismes associés au cancer. Plusieurs familles de composés, dont les glycosaminoglycanes sulfatés, les polysaccharides sulfatés et les glycosides triterpéniques, font l’objet de travaux sérieux. Mais ces travaux se situent très majoritairement avant le stade clinique.

Pour qu’une molécule issue du concombre de mer devienne un médicament, il faudrait franchir plusieurs étapes. Il faudrait l’isoler ou la produire de manière fiable, en déterminer la structure exacte, comprendre son mode d’action, étudier sa toxicité, sa biodisponibilité, son métabolisme, ses interactions avec d’autres traitements, puis mener des essais cliniques rigoureux. Beaucoup de molécules très prometteuses en laboratoire ne deviennent jamais des médicaments. Certaines sont trop instables, trop peu absorbées, trop toxiques, trop difficiles à produire ou simplement moins efficaces qu’espéré une fois testées dans un organisme humain complexe.

C’est pourquoi l’information mérite d’être présentée avec enthousiasme, mais aussi avec prudence. Le concombre de mer n’est pas un traitement contre le cancer. Il est un réservoir de molécules qui pourraient, à terme, contribuer à la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques ou aider à mieux comprendre certains mécanismes tumoraux.

Attention aux compléments alimentaires et aux promesses abusives

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que les découvertes sur les molécules marines peuvent être rapidement récupérées par le marché des compléments alimentaires. Or il existe une différence majeure entre une molécule purifiée et étudiée en laboratoire, un extrait standardisé utilisé dans un protocole expérimental et un produit commercial vendu comme soutien de santé. La consommation de concombre de mer, sous forme alimentaire ou en complément, ne reproduit pas nécessairement les effets observés avec une molécule isolée dans une expérience contrôlée.

Les personnes atteintes d’un cancer ne doivent donc jamais remplacer un traitement médical par ce type de produit. Elles doivent aussi signaler à leur médecin tout complément alimentaire, notamment en cas de chimiothérapie, d’immunothérapie, de troubles de la coagulation ou de traitement anticoagulant. Les substances naturelles peuvent avoir des effets biologiques réels. C’est précisément pour cette raison qu’elles peuvent aussi interagir avec des médicaments.

Un enjeu écologique majeur

L’autre limite tient à l’écologie. Les concombres de mer sont déjà très recherchés sur les marchés asiatiques, notamment sous forme de bêche-de-mer. Dans plusieurs régions du monde, la pression commerciale a entraîné des situations de surexploitation, avec un risque de raréfaction locale de certaines espèces. Or ces animaux jouent un rôle important dans le fonctionnement des sédiments marins. Les retirer massivement des écosystèmes n’est pas neutre.

Si des molécules issues du concombre de mer devaient un jour déboucher sur des applications thérapeutiques, leur développement devrait donc s’appuyer sur des filières durables. L’aquaculture contrôlée, la synthèse chimique, l’hémisynthèse ou la production biotechnologique des molécules d’intérêt seraient préférables à une extraction massive dans le milieu naturel. Une piste médicale ne doit pas devenir une nouvelle pression sur les fonds marins.

L’océan, laboratoire du vivant

Le cas du concombre de mer illustre plus largement le rôle croissant des océans dans la recherche biomédicale. Les organismes marins vivent dans des milieux compétitifs, chimiques, souvent extrêmes. Pour se défendre, communiquer, adhérer, se régénérer ou repousser des prédateurs, ils produisent des molécules parfois très différentes de celles que l’on trouve dans les organismes terrestres. Cette diversité chimique en fait un immense laboratoire du vivant.

Le concombre de mer ne guérira pas demain le cancer. Mais il rappelle une chose essentielle : des animaux apparemment modestes, longtemps regardés comme périphériques, peuvent contenir des architectures moléculaires d’une grande finesse. Dans les replis des fonds marins se trouvent peut-être des outils pour comprendre autrement la maladie, ouvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et inventer, un jour, des traitements plus précis. À condition de ne pas confondre promesse scientifique et miracle médical.

Sources