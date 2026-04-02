Rennes. Déconstruction du parking Vilaine : le chantier à mi-parcours

Le chantier de déconstruction du parking Vilaine franchit une étape importante : la moitié des 270 mètres de dalle a désormais été retirée. Sur près de 150 mètres, la Vilaine réapparaît au cœur de Rennes.

Cette première phase, visible jusqu’à la hauteur de la rue Lanjuinais, laisse entrevoir les futurs aménagements. Dans son prolongement, une passerelle de 25 mètres reliera prochainement les quais Lamennais et Duguay-Trouin. En contrebas, une promenade flottante d’environ 200 mètres permettra aux piétons de se promener au plus près de l’eau.

Les derniers mètres du parking seront déconstruits durant la semaine du 27 avril 2026, pour une fin de chantier prévue entre fin mai et début juin. D’ici là, les équipes poursuivent le démontage progressif de la dalle ainsi que le retrait des pieux de soutènement.

Après des tests d’arrachement concluants, ces pieux sont désormais retirés au fur et à mesure de l’avancement. Les derniers, situés côté pont de la Mission, seront enlevés en toute fin de chantier, juste avant le retrait des équipements du fleuve.

Comme lors de l’installation du chantier à l’automne 2025, le quai Duguay-Trouin sera temporairement fermé à la circulation (voitures et vélos) pendant deux semaines, entre fin mai et début juin, afin de permettre le repli des installations. Les clôtures devraient être retirées autour du 8 juin, avec une réouverture des trottoirs aux piétons dans la foulée.

Malgré les fortes pluies de janvier et février 2026, qui ont entraîné une hausse du niveau et du débit de la Vilaine et provoqué un arrêt temporaire, le calendrier global a été peu impacté. La fin de la déconstruction reste conforme aux prévisions, après 7 à 8 mois de travaux.

6 000 tonnes de béton évacuées et valorisées

Démarré le 13 octobre 2025 depuis le pont de la Mission, le chantier a été confié à l’entreprise Charier TDD. Une méthode originale a été mise en œuvre, reposant sur la déconstruction depuis le fleuve et l’évacuation des déblais par voie fluviale.

Une pelle équipée d’une pince hydraulique, installée sur un ponton flottant, démolit progressivement la dalle à raison d’environ 5 mètres par jour.

Les matériaux sont ensuite transportés vers le site de l’entreprise, dans la zone industrielle de Lorient, où ils sont triés. Le béton est concassé pour être réutilisé sur d’autres chantiers rennais, tandis que les aciers sont recyclés dans des filières spécialisées.

Vers la réhabilitation de la dalle République

À partir de fin juin, une nouvelle phase débutera avec la réhabilitation de la dalle République, qui devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2027.

Construite en 1912, cette dalle constitue une partie de la couverture de la Vilaine. Son étanchéité et sa structure nécessitaient une rénovation approfondie.

Le projet prévoit la création de grandes pelouses surélevées, entourées de gradins et aménagées en pentes douces. Ce nouvel espace offrira des lieux de détente, des assises informelles et des vues dégagées sur le fleuve. Un alignement d’arbres viendra compléter l’aménagement le long du quai Lamartine, tandis que les mobiliers et kiosques actuels seront retirés pour libérer les perspectives.

Adaptation des transports

À partir du 13 avril 2026, l’organisation des arrêts du réseau STAR et des cars BreizhGo évoluera pour s’adapter aux contraintes du chantier. Certaines lignes changeront d’arrêt ou d’itinéraire, tout en restant au sein du pôle République. Une présence sur le terrain accompagnera les usagers.

Les prochaines étapes

L’aménagement des espaces publics et des ouvrages liés à l’eau, sur une surface de 4 hectares, se déroulera par phases entre l’été 2026 et l’été 2028 :

• Travaux de réseaux : à partir de l’été 2026

• Éclairage public et aménagements des quais sud : rentrée 2026 → printemps 2027

• Équipements (pontons, passerelle, gradins…) : fin 2026 → début 2028

• Aménagement de la place de la République : printemps 2027 → début 2028

• Quais nord : mi-2027 → automne 2028

• Secteurs Pré-Botté, Joffre, Nemours et abords du Palais du Commerce : courant 2029

Un projet structurant pour le cœur de Rennes

Approuvé en mars 2022, ce projet ambitieux vise à redonner toute sa place à la Vilaine et à transformer durablement le centre-ville.

En reconnectant Rennes à son fleuve, le projet propose un cadre plus végétalisé, apaisé et adapté aux enjeux climatiques, favorisant les mobilités douces et renforçant l’attractivité du centre historique.

Porté par la Ville de Rennes et Rennes Métropole, il représente un investissement de 29 millions d’euros.