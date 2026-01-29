Éden, l’Amérique en clair-obscur, Christophe Bourguedieu expose au Carré d’Art de Chartres-de-Bretagne

On croit reconnaître l’Arizona et la Californie, une Amérique que le cinéma et la littérature ont déjà déposée dans nos rétines, et pourtant quelque chose déraille, comme si le décor jouait son propre rôle à contre-emploi. C’est précisément ce trouble que cultive Christophe Bourguedieu avec Éden, série photographique réalisée entre 1999 et 2002, présentée au Carré d’Art dans le cadre du festival Travelling, dont l’édition 2026 se déploie autour de Los Angeles.

Vernissage jeudi 29 janvier à 18h30

Le vernissage de l’exposition aura lieu jeudi 29 janvier à partir de 18h30. L’exposition se tiendra ensuite du 30 janvier au 28 mars 2026, en accès libre.

Comment photographier les États-Unis quand on est français, sans carton-pâte ni clichés ?

La question traverse Éden de part en part. Bourguedieu ne cherche pas la carte postale, ni l’inventaire des signes trop attendus. Il préfère un réel “quasi-générique”, où les repères se raréfient, où l’on croise des figures absorbées, des bords de ville, des fragments de nature, des bâtiments qui semblent retenir leurs histoires derrière des façades muettes. Il y a bien des personnages, mais ils oscillent entre présences ordinaires et apparitions de cinéma, comme si certaines silhouettes avaient appris à exister dans le champ lumineux des films indépendants.

Ce qui tient l’ensemble, c’est une manière de laisser l’image porter l’évocation tout en cassant les stéréotypes, et une attention à la lumière qui donne aux scènes une exubérance calme, presque hypnotique. On regarde, on croit comprendre, puis l’on doute à nouveau. Dans ces micro-récits qui se dérobent, c’est une culture entière qui affleure, celle qui recycle sans cesse ses propres représentations jusqu’à les rendre étrangement fantomatiques.

Vingt ans après, l’“Éden” annoncé par le titre se teinte d’ironie. L’exposition réunit les tirages originaux et s’enrichit d’un post-scriptum : des photographies inédites prises en Californie entre 2000 et 2019, montrées ici pour la première fois.

Publié en 2004 aux éditions Le Point du Jour, le livre Éden est proposé à la vente pendant l’exposition. Il réunit 40 photographies et un texte de Brice Matthieussent (édition bilingue français/anglais, 96 pages).

Infos pratiques

Exposition : Éden — Christophe Bourguedieu

Dates : du 30 janvier au 28 mars 2026

Vernissage : jeudi 29 janvier 2026 à 18h30

Lieu : Galerie Le Carré d’Art, Centre Culturel Pôle Sud, 1 rue de la Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne

Horaires : mardi et vendredi 14h–18h30 ; mercredi 10h–12h30 et 14h–18h30 ; samedi 10h–13h et 14h–17h

Entrée : libre

Contact : 02 99 77 13 27 — carre.art@ville-chartresdebretagne.fr

Dans le cadre du festival Travelling (Rennes Métropole), du 10 au 17 février 2026.

