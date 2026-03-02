Saint-Malo. Lucky Luke, héros de l’été 2026 à la chapelle Saint-Sauveur

L’été 2026 aura son héros à Saint-Malo : Lucky Luke, le plus célèbre des cow-boys de la bande dessinée, sera au cœur d’une grande exposition estivale à la chapelle Saint-Sauveur, en plein Intra-Muros. Portée par Quai des Bulles en partenariat avec la Ville de Saint-Malo, l’initiative s’inscrit dans une date symbolique que sont les 80 ans du personnage, né sous le crayon de Morris en 1946.

Un rendez-vous d’été au cœur d’Intra-Muros

Le choix du lieu n’a rien d’anodin. Située au cœur de la cité corsaire, la chapelle Saint-Sauveur s’est imposée depuis des années comme un écrin d’expositions temporaires capable d’accueillir des projets ambitieux, accessibles et très fréquentés en période estivale. Son emplacement, à deux pas des circuits de promenade, permet de conjuguer patrimoine, tourisme et culture — et de proposer une expérience « facile d’accès » sans renoncer à l’exigence.

Après Gotlib et Spirou, la BD “grand format” poursuit sa route

Cette annonce s’inscrit dans une continuité. Saint-Malo a déjà accueilli de grandes expositions BD estivales à la chapelle Saint-Sauveur, souvent citées en repères (comme Gotlib en 2013 ou Spirou en 2018). Avec Lucky Luke, c’est un autre pan du patrimoine populaire qui vient s’installer dans la pierre, un héros immédiatement identifiable, transgénérationnel, et assez souple pour offrir plusieurs niveaux de lecture — aventure, humour, mythologie de l’Ouest, satire, galerie de personnages.

Les premières informations disponibles évoquent une exposition programmée de juillet 2026 à début octobre 2026. Les organisateurs indiquent également la volonté de proposer des animations tout au long de l’été.

Le contenu précis — planches originales, parcours thématique, scénographie, prêts, commissariat, éventuels invités — n’a pas encore été rendu public. On sait toutefois que le projet est élaboré en lien avec l’éditeur Dargaud, ce qui laisse attendre une exposition structurée, documentée et pensée à la fois pour les passionnés et pour un public de vacances.

Pourquoi Lucky Luke en 2026 : un anniversaire, mais pas seulement

Un anniversaire sert souvent de détonateur, mais Lucky Luke dépasse de loin l’étiquette « nostalgie ». La série a traversé les époques, changeant de ton, d’auteurs, de regards, tout en conservant sa silhouette de légende : le cavalier qui s’éloigne au soleil couchant, la marche narrative, la mécanique comique, la précision graphique. Une exposition peut ainsi raconter plusieurs histoires en une : l’évolution de la BD franco-belge, la fabrication d’un mythe populaire, l’imaginaire de l’Ouest vu depuis l’Europe, et la manière dont une œuvre s’adapte sans se dissoudre.

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