Nos futurs 2026 aux Champs Libres de Rennes : quand la jeunesse imagine le monde de demain

Et si l’avenir n’était plus seulement une question d’experts mais une conversation ouverte entre générations ? Du 27 au 29 mars 2026, le festival Nos futurs transforme Les Champs Libres à Rennes en laboratoire d’idées et d’imaginaires. Pensé et organisé par des jeunes, l’événement invite chercheurs, artistes, militants et citoyens à réfléchir ensemble aux grands défis contemporains : écologie, égalité, santé mentale, éducation, engagement. Pendant trois jours, débats, ateliers et performances dessinent une cartographie sensible de ce que pourrait être le monde de demain.

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026, Les Champs Libres à Rennes accueilleront la cinquième édition du festival Nos futurs. Pendant trois jours, débats, rencontres, performances artistiques, ateliers et discussions publiques se succéderont dans ce grand lieu du savoir rennais. Au cœur de cette manifestation, une idée simple mais ambitieuse : confier les clés du festival à celles et ceux qui auront à vivre le monde de demain.

Conçu et porté par des jeunes, Nos futurs s’est imposé au fil des éditions comme un rendez-vous original dans le paysage culturel et citoyen. Étudiants, lycéens, jeunes engagés dans des associations, en formation ou dans la vie professionnelle composent l’équipe qui imagine la programmation. Ils choisissent les invités, définissent les thèmes et construisent les échanges. Le festival devient ainsi un espace où l’on ne parle plus seulement des jeunes, mais avec eux.

Un festival par les jeunes mais pour tout le monde

L’originalité de Nos futurs tient à cette dynamique collective. La jeunesse n’y est pas convoquée comme un simple public, mais comme une force de proposition. Les discussions prennent souvent la forme d’échanges ouverts, mêlant intervenants, organisateurs et visiteurs. Le festival se transforme alors en un véritable laboratoire d’idées où chacun peut contribuer à la réflexion.

Cette démarche fait écho à l’esprit même des Champs Libres, lieu où se rencontrent bibliothèque, musée et espace scientifique. Dans cet écrin culturel majeur de Rennes, Nos futurs prolonge la vocation du site : faire dialoguer savoirs, expériences et imaginaires.

Les grandes questions d’une génération

La programmation 2026 explore les préoccupations qui traversent aujourd’hui la jeunesse. Éducation, égalité, féminisme, santé mentale, écologie ou encore engagement citoyen figurent parmi les grands thèmes abordés. Autant de sujets qui témoignent d’une génération attentive aux mutations sociales et désireuse de trouver des formes d’action et de compréhension.

Pour nourrir ces discussions, le festival accueille des personnalités venues d’horizons très divers : chercheurs, artistes, journalistes ou militants. Parmi les invités figurent notamment la sociologue Christine Détrez, l’humoriste Shirley Souagnon, le journaliste Max Laulom, l’économiste Baptiste Mylondo, l’activiste rurale Lumir Lapray, la poétesse et autrice Kiyémis, l’autrice Taous Merakchi, ou encore Mahi Traoré, proviseure du Lycée des métiers d’Art du vitrail et autrice.

La programmation fait également une place importante à la création artistique avec la présence des artistes MIOH, Malcolm et du créateur du podcast musical Balance l’instru, James Odé.

Un laboratoire d’idées et de création

Au-delà des conférences, Nos futurs propose aussi des ateliers participatifs, des expositions et des performances. Les visiteurs peuvent ainsi passer d’une discussion sur l’avenir du travail à un atelier créatif, puis assister à une rencontre artistique ou à un débat de société.

Cette circulation entre disciplines constitue l’une des signatures du festival. Sciences sociales, création, engagement citoyen et expériences personnelles se croisent et se répondent. L’objectif n’est pas seulement de commenter l’avenir mais d’ouvrir des pistes, d’imaginer d’autres récits possibles.

Rennes, laboratoire du futur

Dans une époque souvent traversée par l’inquiétude et le doute, Nos futurs rappelle que l’avenir demeure un espace d’invention. En donnant la parole à celles et ceux qui construiront les décennies à venir, le festival propose une réflexion collective sur les transformations du monde.

Durant trois jours, Rennes devient ainsi un lieu de conversation sur demain. Un moment où les générations se rencontrent pour imaginer ensemble ce que pourraient être nos sociétés futures.

Festival Nos futurs

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026

Les Champs Libres – Rennes

Programme complet ici

